Цветочный ажиотаж начался: какие букеты к 14 февраля в Кемерове подорожают первыми

Февраль традиционно становится испытанием для кошельков тех, кто собирается отметить День всех влюблённых с цветами в руках. За несколько дней до праздника ценники в цветочных салонах начинают заметно меняться, и привычный букет может неожиданно обойтись в круглую сумму.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Витрина с цветами

Сколько стоят популярные букеты

Самым доступным вариантом в кемеровских салонах остаётся букет из белых роз. В среднем его можно приобрести за 3000 рублей, а в отдельных точках цена оказывается даже ниже. Такой вариант по-прежнему считается универсальным и востребованным среди покупателей.

Классическая композиция из красных роз обходится дороже. Средняя стоимость такого букета составляет около 5000 рублей. Тем, кто предпочитает более нежные цветы, флористы предлагают тюльпаны: за аккуратный букет придётся заплатить примерно 4000 рублей.

Цены на цветы поштучно

При желании собрать букет самостоятельно покупатели могут ориентироваться на среднюю стоимость одного цветка. Герберы в Кемерове продаются примерно по 330 рублей за штуку. Тюльпаны стоят около 220 рублей, а хризантемы — в районе 450 рублей.

Розы остаются самыми дорогими позициями. Красные розы оцениваются в 460-500 рублей за штуку, розовые — в 400-450 рублей. Более доступными считаются гвоздики, которые можно купить примерно за 170 рублей, а розы цвета фуксии стоят около 300 рублей.

Кемерово и Новосибирск: разница в ценах

Жителям Кемерова в преддверии 14 февраля повезло больше, чем соседям из Новосибирска. По данным издания "КП-Новосибирск", в столице Сибири белые розы начинаются от 4000 рублей, а букеты из красных роз стоят минимум 5000 рублей и часто обходятся дороже.

Флористы Кемерова также предупреждают, что рост цен продолжится вплоть до праздника. До переоценки минимальная стоимость красной розы составляла 199 рублей, однако уже на текущей неделе она выросла до 299 рублей. Аналогичное подорожание может затронуть и другие виды цветов накануне Дня всех влюблённых — сообщает Сiбдепо.