Скальпель разрезал мужские амбиции: россияне выбирают пластику не ради нового лица

Мужская пластическая хирургия в России постепенно меняет акценты: всё чаще пациенты приходят не за радикальными преображениями, а за точечными вмешательствами, которые помогают чувствовать себя увереннее и свободнее в повседневной жизни. На первый план выходят запросы, связанные не с внешней эффектностью, а с комфортом.

Естественный результат вместо нового лица

У большинства мужчин, обращающихся к пластическим хирургам, есть общая установка — результат должен выглядеть максимально натурально. Пациенты хотят устранить то, что мешает им чувствовать себя уверенно, но при этом не стремятся кардинально менять внешность. Пластический хирург Олег Снигирь подчёркивает, что мужчины чаще всего просят такие изменения, которые останутся незаметными для окружающих.

"Мужчинам важно не переделать себя, а вернуть комфорт, например, в общении, спорте или ношении любимой одежды", — говорит Олег Снигирь.

Мужчины нередко формулируют запросы максимально прямо, концентрируясь не на эстетике как таковой, а на практической стороне. Речь идёт о том, чтобы избавиться от особенностей внешности, которые ограничивают поведение или влияют на привычный образ жизни.

Уменьшение груди становится одним из трендов

Одним из самых неожиданных запросов, по словам Снигиря, стало уменьшение груди у мужчин. Эксперт отмечает, что многие пациенты долго пытаются объяснить проблему лишним весом, но в итоге всё равно обращаются к специалистам, чтобы решить вопрос окончательно.

"Человек может годами выбирать одежду потемнее, избегать бассейна и спорта без футболки, а потом в какой-то момент решает вопрос раз и навсегда", — сказал пластический хирург Олег Снигирь.

Подобные обращения связаны не столько с модой на внешность, сколько с желанием избавиться от психологического дискомфорта. Именно ограничения в одежде, спорте и публичных ситуациях становятся причиной, по которой мужчины решаются на операцию.

Коррекция ушей и формирование мужественного профиля

Среди популярных процедур также остаётся исправление формы ушей. Снигирь напоминает, что дети с оттопыренными ушами часто сталкиваются с насмешками, и этот опыт нередко сохраняется на долгие годы. Во взрослом возрасте такие мужчины приходят к пластическим хирургам, чтобы устранить давнюю проблему, которая продолжает влиять на самооценку.

Ещё одним заметным направлением в мужской пластике эксперт назвал формирование более выраженного профиля. Пациенты стремятся сделать подбородок или среднюю треть лица более рельефными, чтобы черты выглядели собраннее и мужественнее. Подобные изменения воспринимаются мужчинами как способ подчеркнуть характер и уверенность, не прибегая к кардинальным вмешательствам. Об этом сообщает Газета.Ru.

Спрос на тихий эффект продолжает расти

Олег Снигирь отмечает, что на мужскую эстетику влияют и общие тенденции рынка. В последние годы всё больше востребованы процедуры и операции, которые дают заметный, но не бросающийся в глаза результат. Доля мужских обращений в эстетической медицине и хирургии продолжает увеличиваться.