Из нулевых — в 2026-й: забытый оттенок денима вернулся и меняет привычные правила

Красота и стиль

Серые джинсы уверенно выходят на первый план, постепенно смещая привычный синий деним с позиции безусловного фаворита модных показов. Этот оттенок оказался тем самым компромиссом между классическими брюками и повседневным денимом, который легко вписывается в любой гардероб. Универсальность, вариативность фактур и актуальные силуэты сделали серые джинсы ключевым элементом сезона.

Серый свитер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Серый свитер

Почему серые джинсы стали главным трендом

Интерес к серым джинсам во многом связан с возвращением эстетики начала 2000-х годов и ростом популярности вторичного рынка одежды. Именно в тот период Calvin Klein ввёл в моду концепцию "грязного денима" — искусственно состаренные джинсы с эффектом выстиранной ткани и потертостей. Сегодня этот приём переосмысляется: серый деним представлен не только в выбеленных версиях, но и в более чистых, графичных интерпретациях, отражающих философию конкретного бренда, сообщает Harper's Bazaar.

Серые джинсы всё чаще становятся центром сложных, продуманных образов. Они перестают быть исключительно повседневной одеждой и легко переходят в разряд универсальных вещей для города, работы и путешествий, особенно в контексте капсульного гардероба.

Образы с подиумов весна-лето 2026

На показах Re Rhee и Christian Dior весенне-летнего сезона 2026 серые джинсы трактуются далеко за пределами повседневного стиля. Дизайнеры играют с асимметрией, многослойностью и мягкими, почти воздушными оттенками серого. У Re Rhee деним выглядит поэтично и расслабленно, у Dior — становится частью более глубокой, интроспективной концепции коллекции.

Такие модели органично вписываются в формат активной городской жизни: их сочетают с удлинёнными топами, сложными драпировками, акцентными аксессуарами и удобной обувью, перекликаясь с общим вектором антимоды и комфорта.

Уличная мода и новые сочетания

В уличном стиле серые джинсы, напротив, возвращают себе свободу и объём. Мешковатые модели с ретро-настроением становятся отражением тренда на спортивный досуг 2026 года. Здесь серый деним комбинируют с вышитыми блузками, белыми рубашками, твидовыми или структурированными блейзерами.

Такое сочетание аккуратности и бохо-шика создаёт эффект современной классики. Кружево, вышивка и декоративные элементы добавляют образу выразительности, а комфортный крой делает серые джинсы уместными даже для вечерних выходов.

Сравнение серых и синих джинсов

Синие джинсы остаются базой, но серые предлагают больше стилистической гибкости. Они выглядят строже и спокойнее, чем классический индиго, поэтому легче сочетаются с офисной одеждой и минималистичными образами. При этом серый деним сохраняет характер повседневной вещи и не требует строгого дресс-кода.

Советы по выбору серых джинсов

  1. Определите крой: прямые модели подойдут для универсальных образов, мешковатые — для уличного стиля.

  2. Обратите внимание на оттенок: холодный серый подчеркнёт минимализм, тёплый — добавит мягкости.

  3. Учитывайте плотность ткани: для межсезонья лучше выбирать более плотный деним, для лета — облегчённые варианты.

Популярные вопросы о серых джинсах

Какие серые джинсы будут в моде в 2026 году?

Актуальны прямые и мешковатые модели с минимальным декором и сложной посадкой.

С чем лучше носить серые джинсы?

Их сочетают с белыми рубашками, блейзерами, трикотажем, а также с акцентными аксессуарами и обувью.

Подходят ли серые джинсы для офиса?

Да, особенно модели прямого кроя в тёмно-сером оттенке, которые легко комбинируются с классическим верхом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
