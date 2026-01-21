Страхи исчезают быстрее отёков: правда о ринопластике переворачивает представления об операции

Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян

Интерес к пластической хирургии продолжает расти, однако именно ринопластика остаётся одной из самых обсуждаемых процедур. Вокруг коррекции носа до сих пор существует множество страхов — от боли и осложнений до неестественного результата.

Эти опасения часто мешают людям принять решение, даже если недовольство внешностью сохраняется годами. При этом современные технологии и подходы в эстетической медицине заметно изменили саму суть операции.

Ринопластика сегодня — это не погоня за модой и не копирование чужой внешности. Речь идёт о точной работе с анатомией лица и индивидуальными особенностями пациента.

О том, какие мифы чаще всего искажают представление о процедуре, рассказал профессор, пластический хирург Тигран Алексанян. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Боль и восстановление: чего ждать на самом деле

Одним из самых устойчивых мифов остаётся представление о ринопластике как о крайне болезненной операции с тяжёлым восстановлением. По словам специалиста, современная ринопластика проводится под общей анестезией и не сопровождается выраженной болью.

В первые сутки возможны ощущения давления и заложенности, однако они считаются нормальными. Отёки и синяки сохраняются около двух недель и проходят при соблюдении рекомендаций врача, не выбивая пациента из привычной жизни.

Почему нельзя нос как у актрисы

Пациенты нередко приходят на консультацию с фотографиями знаменитостей, рассчитывая получить аналогичный результат. Однако такой подход изначально противоречит принципам профессиональной хирургии.

"Я всегда мягко, но твердо останавливаю пациентов, которые приносят фото звезд. Ваше лицо — уникально. Его архитектура, пропорции, особенности кожи и хрящей не повторяются", — рассказывает профессор Тигран Алексанян. Задача хирурга — создать форму, которая будет гармонировать с конкретным лицом, а не воспроизводить чужие черты.

Естественность и дыхательная функция

Существует мнение, что после операции нос выглядит искусственно. По словам эксперта, качественная ринопластика не должна бросаться в глаза — она лишь устраняет диспропорции и подчёркивает естественные линии лица.

Также Алексанян опровергает страхи, связанные с ухудшением дыхания. Напротив, во многих случаях операция включает коррекцию внутренних структур носа и помогает решить давние проблемы с носовым дыханием.

Терпение и возможность коррекции

Окончательный результат ринопластики формируется не сразу. Основной отёк сходит в течение месяца, однако тонкие изменения, особенно в области кончика носа, могут продолжаться до года.

Эксперт подчёркивает, что при объективно неудачном результате возможна повторная коррекция, хотя она требует высокого уровня подготовки хирурга. В целом ринопластика, по его словам, — это осознанный выбор, основанный на доверии к профессионалу и понимании процесса.