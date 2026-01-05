Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В пирамиде Менкаура нашли две скрытые воздушные полости — профессор Кристиан Гросс
Уэбб зафиксировал звёздный мост между галактиками NGC 4490 и NGC 4485 — Earth
Бархат, лён и шёлк чаще используются в дорогом оформлении гостиной — Ideal Home
Бьюти-тренды 2026 года смещаются от минимализма к выразительному макияжу
Массаж лица с акцентом на лимфоток применяют для визуального лифтинга — iGlanc
Мебель, ковры и шторы снижают уровень бытового шума в квартире — Dum&Zahrada
Компании будут повышать оплату точечно, чтобы удержать самых ценных сотрудников
Томатный суп с фасолью и сливками даёт кремовую текстуру без муки — Allrecipes
Кухни без ручек и с цветными фасадами стали ключевым трендом 2026 года — Ouest France

Гладкость за минуту, ломкость на месяцы: что происходит с волосами при обычном выпрямлении

Неполная сушка перед выпрямлением снижает стойкость укладки
Моя семья » Красота и стиль

Гладкие волосы после утюжка выглядят эффектно, но за этим результатом часто скрываются ломкость, ожоги и секущиеся кончики. Причина почти всегда одна — ошибки в технике и спешка на каждом этапе. Прямые волосы требуют системного подхода, а не пары движений горячими пластинами, об этом сообщает Voice.

Выпрямление волос в салоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Выпрямление волос в салоне

Выпрямление начинается не с утюжка

Ключевая ошибка — считать выпрямление финальным этапом ухода. На практике всё начинается ещё в ванной комнате. Волосам важно увлажнение, особенно если они окрашены или склонны к сухости. Недостаток влаги делает структуру уязвимой, а контакт с высокой температурой только усиливает повреждения.

Мягкий шампунь и кондиционер по длине помогают подготовить полотно волос к укладке. Чтобы средство распределилось равномерно, лучше использовать расческу с редкими зубьями. После мытья волосы не трут полотенцем, а аккуратно промакивают движениями сверху вниз — так чешуйки остаются закрытыми, а поверхность становится более гладкой. Именно такая база помогает избежать типичных ошибок зимнего ухода, из-за которых пряди теряют эластичность и начинают ломаться, как описано в материале про зимний уход за волосами.

Полная сушка — обязательное условие

Выпрямление влажных или даже слегка сыроватых волос — прямой путь к повреждениям. Вода внутри волоса при нагреве расширяется и разрушает структуру изнутри. Поэтому перед утюжком волосы должны быть полностью сухими.

Фен держат по направлению роста волос — от корней к кончикам. Это помогает закрыть кутикулу и снизить пушистость. Корни высушивают особенно тщательно, иначе укладка быстро потеряет форму. Концы обрабатывают последними и более щадяще, так как они наиболее уязвимы.

Инструменты решают больше, чем кажется

Даже при правильной температуре результат будет слабым, если волосы плохо расчесаны. Щетка с комбинированной щетиной помогает создать нужное натяжение и выровнять прядь ещё до контакта с пластинами.

Густые и плотные волосы всегда делят на зоны. Работа с небольшими прядями позволяет прогревать их равномерно и обходиться минимальным количеством проходов, снижая тепловую нагрузку.

Термозащита — не опция, а стандарт

Высокая температура разрушает кератин — основной строительный материал волоса. Термозащитные средства создают тонкий барьер, который снижает прямое воздействие тепла и помогает сохранить плотность и блеск.

Средство наносят тонким слоем по всей длине, избегая перегруза у корней. Игнорирование этого этапа со временем приводит к сухости и ломкости — эффекту, с которым часто сталкиваются те, кто делает ставку на агрессивные методы вроде японского выпрямления волос, не выстраивая поддерживающий уход.

Температура: меньше — значит лучше

Распространённый миф — чем горячее утюжок, тем быстрее результат. На деле высокая температура лишь ускоряет повреждение. Тонкие и окрашенные волосы комфортно выпрямляются на среднем режиме, волосы средней плотности — чуть выше, а жёсткие действительно требуют более высокой температуры.

Главный ориентир — прядь должна выпрямляться за один проход. Если приходится возвращаться к одному и тому же месту несколько раз, значит температура выбрана неверно или прядь слишком толстая.

Техника без спешки

Толстые пряди утюжок не прогревает равномерно. Это провоцирует повторные проходы и перегрев. Волосы делят на тонкие секции и выпрямляют по направлению сверху вниз, контролируя каждый участок.

Натяжение играет ключевую роль. Прядь слегка вытягивают пальцами у основания, а утюжок ведут плавно, без рывков. Это позволяет добиться гладкости с минимальным воздействием тепла.

Направление и финальные штрихи

Утюжок всегда движется строго вниз, повторяя естественное падение волос. Если хочется слегка подкрутить концы, это делают в самом конце коротким, аккуратным движением. Избыточные манипуляции утяжеляют укладку и лишают её подвижности.

После выпрямления волосам дают остыть в течение двух-трёх минут. В этот момент они особенно пластичны, и любое касание может оставить залом. Только после остывания допустимо использовать щетку или лёгкое финишное средство.

Состояние утюжка имеет значение

Даже идеальная техника не спасёт, если инструмент работает некорректно. Повреждённые пластины, неравномерный нагрев и нестабильная температура усиливают травмирование волос. Хороший утюжок должен плавно скользить и чётко держать заданный режим — тогда волосы сохраняют гладкость, блеск и ухоженный вид.

Советы по безопасному выпрямлению волос шаг за шагом

  1. Используйте увлажняющий уход перед укладкой.

  2. Полностью высушивайте волосы феном.

  3. Наносите термозащиту перед утюжком.

  4. Работайте с тонкими прядями.

  5. Выбирайте минимальную эффективную температуру.

Популярные вопросы о выпрямлении волос

Как выбрать утюжок для дома?
Обращайте внимание на качество пластин, наличие терморегулятора и равномерность нагрева.

Сколько раз в неделю можно выпрямлять волосы?
Оптимально — не чаще двух-трёх раз при условии использования термозащиты и ухода.

Что лучше для волос: фен или утюжок?
Фен с правильным направлением воздуха менее травматичен, но утюжок даёт более выраженную гладкость при грамотной технике.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Недвижимость
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Недвижимость
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
Венесуэльская нефть коту под хвост? Сладкие мечты США могут обернуться горьким разочарованием
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Последние материалы
Уэбб зафиксировал звёздный мост между галактиками NGC 4490 и NGC 4485 — Earth
Неполная сушка перед выпрямлением снижает стойкость укладки
Ночное мяуканье отражает потребность кошки в контакте — Kodami
Йогурт в тесте удерживает влагу в яблочном торте до 5 дней — ouest-france
Частые бытовые движения поддерживают координацию после 70 — Aliceadabridal
Восточная сторона участка усиливает перепады температур
Бархат, лён и шёлк чаще используются в дорогом оформлении гостиной — Ideal Home
Бьюти-тренды 2026 года смещаются от минимализма к выразительному макияжу
План питания для восстановления после праздников предложила диетолог
Укроп отпугивает вредителей при посадке рядом с огурцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.