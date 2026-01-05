Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Филлеры сдуваются — лицо меняется: индустрия красоты резко разворачивается в 2026 году

Бьюти-тренды 2026 года смещаются от минимализма к выразительному макияжу
Красота и стиль

Пастельный макияж, холодные оттенки на веках, отказ от избыточных филлеров и заметное влияние искусственного интеллекта — индустрия красоты входит в новый цикл. Тренды ускоряются, а визуальный код меняется быстрее, чем несколько лет назад. В 2026 году на первый план выходит выразительность, но без искусственности.

Женщина с красным цветком
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с красным цветком

Бьюти-тренды ускоряются и уходят от минимализма

По данным Pinterest Predict Report, тренды в сфере красоты сегодня формируются примерно в четыре раза быстрее, чем семь лет назад. Поп-культура усиливает этот процесс: сериалы и кино возвращают в мейнстрим забытые эстетики — от готики до футуризма. Одновременно сохраняется влияние k-beauty, но к нему добавляется запрос на более насыщенный, "полный" макияж в духе 2016 года. Минимализм и нейтральные оттенки постепенно теряют позиции, уступая место цвету и контрасту — этот сдвиг уже заметен в том, как формируются тренды макияжа 2026 года.

Конец эпохи филлеров и pillow face

В косметологии заметен разворот к естественности. Инъекционные наполнители, особенно для губ, теряют популярность. Причины прагматичные: экономия, усталость от эффекта "лица-подушки" и публичные примеры селебрити, которые начали растворять филлеры. Вместе с этим уходят перманентный макияж и наращённые ресницы. Даже в маникюре длинные акриловые ногти уступают место короткой натуральной форме, сообщает iGlanc.

На формирование тренда на деликатное омоложение повлияли американские звёзды, которые всё чаще выбирают не радикальную пластику, а мягкие и неинвазивные процедуры. Так, Дженнифер Энистон и Синди Кроуфорд делают ставку на аппаратные методы, стимулирующие выработку коллагена и поддерживающие овал лица без изменения черт. Кортни Кокс открыто говорила об отказе от избыточных филлеров в пользу более естественного подхода, а Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес предпочитают лазерные процедуры и комплексный уход, создающие эффект свежей, ухоженной внешности без "перетянутости".

Кожа манекена и влияние искусственного интеллекта

Один из ключевых трендов — так называемая кожа манекена. Это минималистичный макияж с акцентом на идеально ровную, почти нереальную текстуру кожи. Здесь сходятся k-beauty и технологии ИИ. В 2026 году сыворотки становятся базой не только ухода, но и декоративной косметики: тональные средства, хайлайтеры и базы всё чаще работают как уход. Макияж наносят локально, а не плотным слоем на всё лицо.

Хром, перламутр и возвращение розового

Сияние снова в игре. Хромовые текстуры, перламутр и ультра-блеск появляются на веках, губах, ногтях и даже в окрашивании волос. Розоватый подтон возвращается как символ свежести и молодости. В макияже приветствуются холодные, "морозные" блески: акцент под бровью, во внутреннем уголке глаза, на губах. Вдохновение — диско-эстетика, футуризм и космос.

Baby brow и естественные брови

Брови становятся менее "сделанными". Облегчённое ламинирование baby brow или полный отказ от него — в приоритете. Допускаются светлые, слегка асимметричные формы. Достаточно нескольких штрихов карандашом и фиксирующего геля, без жёсткой архитектуры и неестественного изгиба.

Холодные тени и новое прочтение smokey eyes

В макияже глаз доминируют эстетики 80-х, Y2K и 90-х. Тёплые коричневые и бронзовые оттенки отходят на второй план. Их место занимают холодные дымчатые тона — серо-коричневые, графитовые, пепельные. Такой подход логично сочетается с тем, как меняется отношение к ресницам и взгляду в целом — особенно на фоне трендов ресниц 2026 года. Пастельные тени наносят на всё веко, а классические smokey eyes возвращаются в более холодной и панковской интерпретации.

Советы по адаптации трендов в повседневный уход

  1. Сфокусируйтесь на уходе: сыворотки и лёгкие текстуры станут базой.

  2. Замените тёплые тени на холодные дымчатые оттенки.

  3. Используйте блеск точечно, а не на всё лицо.

  4. Отдавайте предпочтение неинвазивным процедурам.

Популярные вопросы о бьюти-трендах 2026 года

Как выбрать макияж в стиле 2026 года?

Ориентируйтесь на чистую кожу, холодные оттенки и минимальное количество продуктов.

Что лучше: филлеры или неинвазивные процедуры?

Тренд смещается в сторону процедур с естественным эффектом и минимальным вмешательством.

Сколько стоит адаптация новых трендов?

Расходы зависят от ухода и косметики, но отказ от инъекций часто снижает общий бюджет.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Бьюти-тренды 2026 года смещаются от минимализма к выразительному макияжу
