Мини-лифтинг для взгляда: ресницы выглядят гуще, а брови — как после идеальной укладки

Длинные и выразительные ресницы снова в фокусе бьюти-индустрии, несмотря на недавний тренд на полный отказ от макияжа глаз. На фоне интереса к естественности всё чаще обсуждают ламинирование ресниц и бровей как способ выглядеть ухоженно без туши и карандаша. Процедура обещает аккуратный эффект и экономию времени по утрам, об этом сообщает Marianne.
Тренд на "макияж без макияжа" не отменил желание иметь чёткий взгляд. Ламинирование ресниц и бровей аккуратно вписывается в эту логику: визуально глаза становятся более открытыми, а лицо — собранным даже без декоративной косметики. Такой подход хорошо вписывается в новый тренд на ресницы, где выразительность достигается без перегруженных техник.
Опыт повторного тестирования спустя несколько лет оказался показательным. Ресницы уже имеют форму, а брови не требуют ежедневной прорисовки. Это особенно заметно в повседневных ситуациях, когда нет времени на полноценный макияж.
"Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает натуральность, но в то же время хочет выглядеть ухоженно. Ресницы, благодаря ламинированию красивой пленкой, визуально открывают глаза и мягко подсвечиваются. Большим преимуществом является то, что нет необходимости использовать тушь — даже без макияжа глаза выглядят драматично", — объясняет эксперт по ламинированию ресниц и бровей Вероника Бехакова.
Ламинирование можно встретить под разными названиями — ботокс для ресниц, филлер или подтяжка. Суть одна: волоски обрабатываются специальным составом, который делает их более мягкими и позволяет зафиксировать нужный изгиб. По принципу воздействия это напоминает щадящую завивку волос.
Во время процедуры клиент лежит с закрытыми глазами, мастер поэтапно наносит составы. Единственный нюанс — специфический запах, который быстро забывается. В остальном процесс комфортный и неинвазивный.
Для ресниц используют силиконовые подушечки, которые помогают аккуратно приподнять волоски. Затем наносятся укрепляющие и фиксирующие средства. Брови ламинируют без подушечек: их просто вычёсывают по направлению роста и фиксируют.
Процедуру часто дополняют окрашиванием и коррекцией формы. Такой подход перекликается с тенденцией на естественные брови, где ценится мягкая текстура и аккуратная архитектура без жёсткой графики. Дополнительный уход с сыворотками визуально добавляет объём, поэтому создаётся ощущение более густых бровей и длинных ресниц.
В первые 24 часа после процедуры рекомендуется избегать воды и пара. Уже на следующий день можно возвращаться к привычному уходу и макияжу, хотя в нём часто просто нет необходимости.
"По моему опыту, ламинирование ресниц длится примерно 6-8 недель, бровей — 4-6 недель. Для максимальной стойкости и красивой формы я рекомендую использовать специальный фиксатор", — отмечает Вероника Бехакова.
Стоимость процедуры, по данным источника, начинается примерно от 200 крон и зависит от салона. Повторять ламинирование советуют раз в восемь недель или по мере потери формы.
Ламинирование ресниц подходит тем, кто хочет стабильный результат без туши и щипцов для завивки. В отличие от ежедневного макияжа, эффект сохраняется несколько недель и не зависит от погоды, воды или усталости. При этом декоративная косметика — тушь, сыворотки, щёточки — остаётся опцией, а не необходимостью.
Процедура имеет ряд практических особенностей, которые важно учитывать заранее.
Преимущества:
Ограничения:
В первые 24 часа избегайте воды, пара и активного спорта.
Используйте рекомендованный фиксатор или ухаживающую сыворотку.
Не трите глаза и брови, особенно в первые дни.
При использовании туши выбирайте средства без агрессивных компонентов.
Процедура особенно эффективна для прямых, непослушных или разной длины ресниц, а также для тех, кто хочет отказаться от туши.
Цена зависит от салона и региона. В среднем, по данным источника, стоимость начинается от 200 крон.
Ламинирование подчёркивает собственные ресницы и брови и выглядит максимально естественно. Наращивание даёт более яркий эффект, но требует большего ухода.
