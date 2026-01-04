Мини-лифтинг для взгляда: ресницы выглядят гуще, а брови — как после идеальной укладки

Ламинирование ресниц заменяет тушь в повседневном макияже — Marianne

Длинные и выразительные ресницы снова в фокусе бьюти-индустрии, несмотря на недавний тренд на полный отказ от макияжа глаз. На фоне интереса к естественности всё чаще обсуждают ламинирование ресниц и бровей как способ выглядеть ухоженно без туши и карандаша. Процедура обещает аккуратный эффект и экономию времени по утрам, об этом сообщает Marianne.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ухоженные ресницы и брови

Натуральный эффект без макияжа

Тренд на "макияж без макияжа" не отменил желание иметь чёткий взгляд. Ламинирование ресниц и бровей аккуратно вписывается в эту логику: визуально глаза становятся более открытыми, а лицо — собранным даже без декоративной косметики. Такой подход хорошо вписывается в новый тренд на ресницы, где выразительность достигается без перегруженных техник.

Опыт повторного тестирования спустя несколько лет оказался показательным. Ресницы уже имеют форму, а брови не требуют ежедневной прорисовки. Это особенно заметно в повседневных ситуациях, когда нет времени на полноценный макияж.

"Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает натуральность, но в то же время хочет выглядеть ухоженно. Ресницы, благодаря ламинированию красивой пленкой, визуально открывают глаза и мягко подсвечиваются. Большим преимуществом является то, что нет необходимости использовать тушь — даже без макияжа глаза выглядят драматично", — объясняет эксперт по ламинированию ресниц и бровей Вероника Бехакова.

Ботокс, филлер или лифтинг: в чём суть процедуры

Ламинирование можно встретить под разными названиями — ботокс для ресниц, филлер или подтяжка. Суть одна: волоски обрабатываются специальным составом, который делает их более мягкими и позволяет зафиксировать нужный изгиб. По принципу воздействия это напоминает щадящую завивку волос.

Во время процедуры клиент лежит с закрытыми глазами, мастер поэтапно наносит составы. Единственный нюанс — специфический запах, который быстро забывается. В остальном процесс комфортный и неинвазивный.

Как проходит ламинирование бровей и ресниц

Для ресниц используют силиконовые подушечки, которые помогают аккуратно приподнять волоски. Затем наносятся укрепляющие и фиксирующие средства. Брови ламинируют без подушечек: их просто вычёсывают по направлению роста и фиксируют.

Процедуру часто дополняют окрашиванием и коррекцией формы. Такой подход перекликается с тенденцией на естественные брови, где ценится мягкая текстура и аккуратная архитектура без жёсткой графики. Дополнительный уход с сыворотками визуально добавляет объём, поэтому создаётся ощущение более густых бровей и длинных ресниц.

Сколько держится эффект и сколько это стоит

В первые 24 часа после процедуры рекомендуется избегать воды и пара. Уже на следующий день можно возвращаться к привычному уходу и макияжу, хотя в нём часто просто нет необходимости.

"По моему опыту, ламинирование ресниц длится примерно 6-8 недель, бровей — 4-6 недель. Для максимальной стойкости и красивой формы я рекомендую использовать специальный фиксатор", — отмечает Вероника Бехакова.

Стоимость процедуры, по данным источника, начинается примерно от 200 крон и зависит от салона. Повторять ламинирование советуют раз в восемь недель или по мере потери формы.

Сравнение ламинирования ресниц и ежедневного макияжа

Ламинирование ресниц подходит тем, кто хочет стабильный результат без туши и щипцов для завивки. В отличие от ежедневного макияжа, эффект сохраняется несколько недель и не зависит от погоды, воды или усталости. При этом декоративная косметика — тушь, сыворотки, щёточки — остаётся опцией, а не необходимостью.

Плюсы и минусы ламинирования ресниц и бровей

Процедура имеет ряд практических особенностей, которые важно учитывать заранее.

Преимущества:

экономия времени на макияж;

аккуратный и естественный вид;

визуальное увеличение длины и густоты;

совместимость с декоративной косметикой.

Ограничения:

эффект менее заметен на очень коротких и редких волосках;

требуется обновление каждые несколько недель;

первые сутки есть ограничения по уходу.

Советы по уходу после ламинирования

В первые 24 часа избегайте воды, пара и активного спорта. Используйте рекомендованный фиксатор или ухаживающую сыворотку. Не трите глаза и брови, особенно в первые дни. При использовании туши выбирайте средства без агрессивных компонентов.

Популярные вопросы о ламинировании ресниц и бровей

Кому подходит ламинирование ресниц?

Процедура особенно эффективна для прямых, непослушных или разной длины ресниц, а также для тех, кто хочет отказаться от туши.

Сколько стоит ламинирование?

Цена зависит от салона и региона. В среднем, по данным источника, стоимость начинается от 200 крон.

Что лучше — ламинирование или наращивание?

Ламинирование подчёркивает собственные ресницы и брови и выглядит максимально естественно. Наращивание даёт более яркий эффект, но требует большего ухода.