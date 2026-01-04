Корни больше не пугают: индустрия красоты тихо переписывает правила борьбы с сединой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

В индустрии красоты набирает силу тихая, но заметная трансформация, которая меняет отношение к седине. Вместо агрессивного закрашивания от корней до кончиков салоны предлагают более гибкий и щадящий подход. Он позволяет сохранить индивидуальность и при этом выглядеть свежее без постоянной гонки за идеальным цветом, об этом сообщает Bovary.

Женщина с седыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с седыми волосами

Седина как отправная точка, а не враг

Сегодня седые волосы больше не рассматриваются как проблема, с которой нужно бороться любой ценой. Парикмахеры все чаще говорят о работе "в партнерстве" с натуральным оттенком, а не против него. Задача — снизить контраст, убрать резкие границы и сохранить живую текстуру волос. Такой подход укладывается в общую логику, где седина перестаёт быть дефектом и становится частью образа.

Почему полный окрас уходит на второй план

Исследование 2023 года, проведенное британской салонной группой, показало: запросы на классическое полное окрашивание сократились почти на 30%, тогда как услуги по смешиванию оттенков и глоссингу выросли вдвое. Это не отказ от желания выглядеть моложе, а смена приоритетов. Клиенты хотят, чтобы окружающие замечали отдохнувший вид, а не свежую краску и отросшие корни.

Грей-блендинг и глоссинг: как это работает

Новая техника строится вокруг трех принципов: смешивание, глянец и камуфляж. Вместо тотального покрытия мастера фокусируются на ключевых зонах — линии роста волос, проборе и макушке. Полуперманентные тонеры и глосс-составы работают как финишное покрытие: они смягчают белые пряди, не перекрывая натуральный цвет.

Суть метода в том, что глаз перестает "цепляться" за границу между седыми и окрашенными волосами и воспринимает их как единое полотно. Именно поэтому такой результат визуально омолаживает, напоминая естественные переливы цвета, характерные для волос в 20-30 лет.

Меньше визитов в салон и больше свободы

Отсутствие жесткой линии корней меняет и график ухода. Вместо визитов каждые четыре недели многие увеличивают интервал до восьми-десяти недель. Домашний уход тоже эволюционировал: на смену стойким краскам пришли оттеночные маски, кондиционеры с пигментом и корректоры для корней, рассчитанные на мягкую коррекцию. Такой подход хорошо сочетается с тем, как сегодня выстраивают зимний уход за волосами, когда нагрузку на структуру стараются снижать.

Практические приемы, которые усиливают эффект

Важную роль играет стрижка. Седые волосы иначе отражают свет, поэтому жесткие геометрические формы подчеркивают контраст. Мягкие слои у лица, легкая челка или текстурированные пряди на висках помогают "рассеять" седину и сделать образ более гармоничным.

Сравнение: полное окрашивание и грей-блендинг

Полное окрашивание ориентировано на полное скрытие седины и требует регулярного обновления. Грей-блендинг работает иначе: он снижает контраст и допускает естественное отрастание. Первый вариант дает быстрый, но требовательный к уходу результат, второй — более спокойный режим и естественный внешний вид. Выбор зависит от образа жизни, бюджета и готовности к частым визитам в салон.

Плюсы и минусы мягкого покрытия седины

Такой подход имеет свои особенности. Он не стремится к абсолютной однородности цвета, но предлагает баланс между ухоженностью и натуральностью.

  • Плюсы: меньше химической нагрузки, реже посещение салона, естественный эффект, гибкость в смене оттенков.
  • Минусы: не подходит тем, кто хочет полностью скрыть седину, требует грамотного подбора тонера и ухода.

Советы по переходу на грей-блендинг

  1. Начните с консультации и оценки натурального оттенка волос.

  2. Выберите зоны, где контраст наиболее заметен.

  3. Используйте глосс или тонер как финиш, а не основное окрашивание.

  4. Поддерживайте результат оттеночной маской раз в неделю.

Популярные вопросы о мягком покрытии седины

Подходит ли грей-блендинг для темных волос?

Да, особенно в сочетании с карамельными или мягкими мокко лоулайтами, которые смягчают эффект "соль и перец".

Как часто нужно обновлять глосс?

В среднем раз в 6-8 недель, в зависимости от скорости роста волос и выбранного оттенка.

Что лучше: глосс или стойкая краска?

Если цель — естественность и минимальный уход, глосс выигрывает. Для полного перекрытия седины лучше подойдет стойкая краска.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
