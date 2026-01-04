Макияж снова меняет правила игры: тренд из 2000-х оказался удобнее современных решений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

В бьюти-повестке снова всплывает тренд, который многие помнят по клипам и красным дорожкам начала нулевых. Образ с глянцевыми, сияющими губами возвращается как универсальное решение для зимнего макияжа. Он выглядит заметно, но не перегружает образ и легко адаптируется под повседневный стиль, об этом сообщает Be.

Женщина с нюдовой помадой на губах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с нюдовой помадой на губах

Возвращение эстетики 2000-х в макияже

Тренд "матовые губы", несмотря на название, строится на эффекте влажного блеска с прозрачной или перламутровой текстурой. Именно такой макияж был визитной карточкой 2000-х, когда Кейт Мосс, Бритни Спирс и Кристина Агилера задавали визуальный код эпохи. Губы с глянцевым финишем, иногда с холодным серебристым отливом, стали символом поп-культуры того времени.

Сегодня этот приём воспринимается иначе. Он вписывается в более спокойную и ухоженную эстетику, где важны лёгкость и естественное сияние. В холодный сезон такой макияж особенно актуален: он визуально "оживляет" лицо и делает образ мягче, что особенно заметно на фоне сезонной сухости кожи и губ.

Почему тренд снова стал актуальным

Возрождение "матовых губ" напрямую связано с популярностью Y2K-эстетики. Социальные платформы, в первую очередь TikTok, активно переосмысливают визуальные приёмы начала 2000-х. Вместе с низкой посадкой джинсов, тонкими бровями и выразительным контуром губ возвращается и любовь к блеску.

Этот тренд оказался удобным для нового поколения. Он не требует сложной техники, хорошо смотрится без плотного тонального покрытия и легко комбинируется с минималистичным макияжем глаз. Особенно органично такой подход сочетается с актуальными форматами ухода, где на первый план выходят масла для губ и лёгкие увлажняющие текстуры.

Как добиться нужного эффекта

Для создания актуального образа не нужны сложные продукты или профессиональные навыки. Достаточно выбрать прозрачный блеск для губ, масло или бальзам с глянцевым финишем. Часто используются формулы с лёгким шиммером или перламутром, которые добавляют объёма и визуальной глубины.

Такой макияж хорошо сочетается с нейтральными тенями, лёгким румянцем и естественным тоном кожи. При желании образ можно усилить, добавив контур карандашом для губ — ещё один характерный элемент 2000-х. При этом состояние кожи губ играет ключевую роль, особенно зимой, когда без базового ухода за губами даже самый удачный блеск не даст нужного эффекта.

Сравнение: матовые губы и классическая матовая помада

Матовые губы с глянцевым эффектом и классическая матовая помада решают разные задачи. Первый вариант делает акцент на свежести и ухоженности, визуально увеличивает губы и подходит для сухой зимней погоды. Классическая матовая текстура смотрится строже, дольше держится, но может подчёркивать сухость кожи.

Выбор зависит от ситуации и состояния губ. В повседневном макияже и в холодный сезон глянцевый финиш чаще оказывается практичнее и комфортнее.

Плюсы и минусы тренда

Этот тренд ценят за баланс между эффектностью и простотой. Он легко адаптируется под разные стили и не требует радикальных изменений в макияже.

К преимуществам относят:

  • визуальное увеличение губ;
  • комфорт в носке благодаря увлажняющим текстурам;
  • универсальность для дня и вечера.

Есть и ограничения:

  • блеск быстрее стирается, чем матовая помада;
  • требует обновления в течение дня;
  • не всегда сочетается с очень активным макияжем глаз.

Советы по созданию образа с матовыми губами

  1. Подготовьте губы с помощью мягкого скраба и увлажняющего бальзама.

  2. При желании слегка подчеркните контур карандашом нейтрального оттенка.

  3. Нанесите прозрачный блеск или масло для губ тонким слоем.

  4. Для вечернего образа добавьте продукт с перламутром или холодным шиммером.

Популярные вопросы о тренде "матовые губы"

Что лучше выбрать — блеск или масло для губ?
Масло даёт более уходовый эффект и комфорт, блеск — более выраженное сияние.

Подходит ли тренд для повседневного макияжа?
Да, особенно в сочетании с нейтральным тоном кожи и минимальным макияжем глаз.

Сколько держится такой макияж?
В среднем несколько часов, после приёма пищи продукт нужно обновлять.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
