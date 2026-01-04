Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В системе Фомальгаута обнаружены расширяющиеся пылевые облака — Earth
Тренировка косых мышц без веса не увеличивает талию – фитнес-тренеры
Для плова в казане на костре используют свиную шею или лопатку с жировыми прослойками
Вьющаяся шерсть в коврах обеспечивает теплоизоляцию и долговечность — 20 Minutes
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
Продажи BYD Seal U в Европе достигли 63 186 автомобилей — Automotive News Europe
Томаты, огурцы и сладкий перец можно выращивать в квартире при подсветке
Российские учёные выявили ключевые виды асцидий в экосистемах арктических морей
Центральная Россия объединила города в гастрономический маршрут — гиды

Шапка делает своё дело тихо: причёски, из-за которых волосы не доживают до весны

Косы и плетения помогают защитить волосы от холода и шапок — Elle
Моя семья » Красота и стиль

Холодный сезон — один из самых сложных периодов для волос, когда они ежедневно сталкиваются с перепадами температур, сухим воздухом и трением о головные уборы. В таких условиях даже качественный уход не всегда спасает от ломкости и обезвоживания. Именно поэтому защитные причёски становятся не просто модным решением, а практичным инструментом сохранения длины и здоровья волос, об этом сообщает Elle.

Фото зимнего образа
Фото: https://ru.freepik.com by marymarkevich is licensed under Free
Фото зимнего образа

Почему защитные причёски работают зимой

Смысл защитной укладки — минимизировать контакт волос с агрессивной внешней средой. Основная масса прядей убирается в косы, плетение или скрывается под париком, что снижает механическое повреждение и пересушивание. Такой подход особенно актуален зимой, когда шапки и шарфы усиливают трение, а холодный воздух делает волосы более хрупкими, из-за чего волосы зимой взлетают как одуванчик на ветру.

Даже без использования наращённых прядей волосы можно эффективно защитить. Ключевое условие — аккуратно зафиксированные и скрученные кончики, которые не соприкасаются с одеждой и не цепляются за ткань. Это снижает риск сечения и ломкости, особенно у тонких и ослабленных волос.

Кому подойдут косы и плетения

Длинные косы с добавлением искусственных или натуральных волос часто выбирают обладательницы коротких стрижек. Дополнительная длина позволяет создать полноценное плетение, даже если собственных волос недостаточно. Такой вариант помогает "пережить" зиму без потери формы и объёма, когда даже грамотный уход не всегда компенсирует сезонные ошибки.

Тем, кто не готов к экстремальной длине, подойдёт заплетённый боб. Он сохраняет аккуратный внешний вид, не утяжеляет образ и при этом защищает волосы от пересыхания. Для тех, кто хочет оставить причёску максимально похожей на натуральную укладку, подойдут бохо-косы или микрокосички из собственных волос — они дают свободу в стилизации и не требуют сложного ухода.

Универсальность защитных укладок

Защитные причёски легко адаптируются под повседневный ритм. Их можно сочетать с уходовыми средствами — маслами, несмываемыми сыворотками, увлажняющими спреями. Это особенно важно зимой, когда холод и отопление усиливают обезвоживание, а зимний уход, который работает против вас, способен незаметно ухудшить состояние волос.

Кроме того, такие укладки помогают сократить частоту термоукладки. Отказ от фена и утюжка в холодный сезон снижает нагрузку на структуру волос и позволяет сохранить их естественную плотность.

Сравнение популярных защитных причёсок

Классические косы хорошо подходят для активного образа жизни и легко скрываются под головными уборами. Заплетённый боб выигрывает за счёт универсальности и аккуратного силуэта, особенно для коротких волос. Микрокосички и бохо-причёски выглядят максимально естественно и дают больше вариантов для стайлинга, но требуют более внимательного отношения к коже головы.

Выбор зависит от длины волос, образа жизни и готовности уделять время уходу. В любом случае важно учитывать сезонные факторы — мороз, сухой воздух и постоянное ношение шапок.

Плюсы и минусы защитных причёсок

Защитные укладки имеют очевидные преимущества, но не лишены нюансов. Они помогают сохранить длину и снизить ломкость, однако требуют грамотного подхода.

Плюсы:

  • защита от холода и трения;
  • снижение ломкости и сечения;
  • возможность сократить термоукладку;
  • сохранение формы причёски на несколько недель.

Минусы:

  • необходимость регулярного ухода за кожей головы;
  • риск пересушивания при отсутствии увлажнения;
  • не все варианты подходят для чувствительной кожи.

Советы по выбору защитной причёски

  1. Оцените длину и плотность волос перед выбором плетения.

  2. Учитывайте, как часто вы носите головные уборы и какой стиль предпочитаете.

  3. Используйте увлажняющие средства и лёгкие масла для защиты кончиков.

  4. Не носите одну и ту же укладку слишком долго — волосам нужен "отдых".

Популярные вопросы о защитных причёсках

Как выбрать защитную причёску на зиму?
Ориентируйтесь на длину волос, комфорт и возможность ухода за кожей головы.

Сколько стоит защитная укладка?
Цена зависит от сложности плетения, длины и использования дополнительных волос.

Что лучше: косы или микрокосички?
Косы проще в уходе, микрокосички выглядят естественнее и дают больше свободы в укладке.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Недвижимость
Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Наука и техника
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Последние материалы
Prada вернули длинные кожаные перчатки в центр образа
Косы и плетения помогают защитить волосы от холода и шапок — Elle
В системе Фомальгаута обнаружены расширяющиеся пылевые облака — Earth
В чешский антипохмельный напиток добавляют мёд
Мусор привлекает собак сильными пищевыми запахами — Kodami
Сорт "Герман F1" устойчив к основным болезням огурцов
Тренировка косых мышц без веса не увеличивает талию – фитнес-тренеры
Для плова в казане на костре используют свиную шею или лопатку с жировыми прослойками
Вьющаяся шерсть в коврах обеспечивает теплоизоляцию и долговечность — 20 Minutes
Сочетание металлов и драгоценных камней перестало подчиняться жёстким правилам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.