Волосы перестали быть просто окрашенными: новый тренд создаёт эффект отпуска без солнца

Красота и стиль

Зима 2026 года задаёт новый вектор в окрашивании волос — ставка делается не на эффектность, а на глубину, тактильность и живой блеск. Карамельные переливы, "тающий" блонд и ультраглянцевый чёрный становятся визуальным маркером ухоженности, а не эксперимента ради эксперимента. Эти оттенки работают с природными данными и подчёркивают индивидуальность, а не перекрывают её, об этом сообщает iGlanc.

Девушка с воздушной челкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с воздушной челкой

Общие цветовые ориентиры зимы 2026

Тренды для блондинок и брюнеток в новом сезоне развиваются по разным сценариям, но логика у них одна — максимальная естественность и аккуратная работа с базой. Светлые оттенки смещаются в сторону мягких переходов и световых эффектов, а тёмные — в сторону насыщенности и визуальной плотности. При выборе цвета всё чаще учитывается подтон кожи, контрастность внешности и даже образ жизни. Именно поэтому сложные техники вытесняют однородное окрашивание.

Тающий цвет для блондинок

Для блондинок 2026 год окончательно закрепляет технику color melting — плавное "таяние" оттенков без жёстких границ. Это гибрид мелирования и балаяжа, в котором свет распределяется так, будто волосы выгорели естественным образом. Переходы выглядят мягко, цвет — объёмно, а общее впечатление остаётся максимально натуральным. Такой эффект часто ассоциируется с образами Джиджи Хадид и Дженнифер Лоуренс, где свет работает как часть текстуры, а не как отдельный акцент.

Важное преимущество техники — минимальная зависимость от частой коррекции. Цвет в прикорневой зоне подстраивается под натуральный рост волос, а осветление распределяется деликатно. За счёт этого причёска дольше сохраняет аккуратный вид, а волосы выглядят более здоровыми и живыми, особенно при грамотном зимнем уходе и использовании масел, которые помогают удерживать влагу и блеск, как в случае с натуральными маслами для волос.

Карамель как ключевой оттенок для брюнеток

Среди брюнеток лидирующие позиции в 2026 году занимают карамельные и шоколадные оттенки, но акценты смещаются именно в сторону тепла. Холодный тёмный шоколад может утяжелять образ и подчёркивать усталость кожи, тогда как карамель работает мягче и свежее. Она добавляет глубины цвету, визуального объёма и хорошо сочетается с тёплым подтоном кожи.

Хороший пример — обновлённый образ Амаль Клуни. Более короткая стрижка, карамельная база и слегка высветленные пряди у лица создают эффект свежести и визуально подсвечивают кожу. Такой подход позволяет изменить восприятие образа без радикальной смены цвета и подходит тем, кто хочет обновления без резкого контраста.

Ультраглянцевый чёрный

Для тех, кто предпочитает драматичные решения, в 2026 году актуален насыщенный вороново-чёрный с обязательным глянцем. Этот цвет ассоциируется с образами Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер и особенно эффектно смотрится на контрастной внешности: тёмные глаза, выразственные брови, чёткие черты лица. При этом важно учитывать типаж — на мягких, светлых славянских чертах матовый чёрный может выглядеть тяжеловато.

Ключевое правило сезона — чёрный не должен быть матовым. Глянец достигается не столько краской, сколько укладкой: свежевымытые увлажнённые волосы, обязательная термозащита, выдувание круглой щёткой и финальная работа утюжком. Прическа фиксируется лаком и средством для блеска. Такой подход особенно важен зимой, когда ошибки в уходе могут быстро свести эффект на нет, что хорошо иллюстрируют зимние ошибки ухода за волосами.

Плюсы и минусы актуальных оттенков

Современные оттенки выглядят эффектно, но требуют осознанного подхода. Карамельные тона освежают и добавляют объёма, но нуждаются в точном подборе под тон кожи. Ультраглянцевый чёрный подчёркивает черты лица, однако требует регулярного ухода для поддержания блеска. Color melting снижает нагрузку на волосы, но зависит от мастерства колориста — при ошибках теряется сама идея плавности.

Советы по выбору оттенка волос шаг за шагом

  1. Определите подтон кожи и уровень контрастности внешности.

  2. Оцените натуральный цвет волос и бровей, чтобы избежать резкого диссонанса.

  3. Выберите технику окрашивания с учётом частоты коррекции.

  4. Заранее продумайте зимний уход, включая защиту от сухого воздуха и температуры.

Популярные вопросы о трендах окрашивания 2026

Что лучше выбрать блондинкам — плотный блонд или color melting?
Тающий цвет выглядит естественнее и требует меньше обновлений.

Подходит ли карамель для тёмных волос?
Да, особенно при тёплом подтоне кожи — оттенок визуально освежает лицо.

Сколько держится эффект ультраглянцевого чёрного?
При правильном уходе и укладке блеск сохраняется несколько недель.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
