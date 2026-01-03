То, что раньше считали рискованным, стало базой: холодный синий занял место фаворита

Холодный синий вытеснит бордо и коричневый среди трендов 2026 года — Jenny

Модные палитры снова меняются, и привычные фавориты постепенно уступают место новым оттенкам. По свежим прогнозам Pinterest, в 2026 году индустрию моды и красоты ждёт заметный сдвиг в цветовых акцентах. Один оттенок уже называют главным претендентом на статус ключевого цвета сезона, об этом сообщает Jenny.

Какой цвет выходит на первый план в 2026 году

Аналитики Pinterest представили ежегодный прогноз трендов, основанный на поведении пользователей и поисковых запросах, и точность этой модели традиционно оценивается на уровне 88%. В списке из 21 тенденции особенно выделился холодный синий — чистый, светлый оттенок с выраженным "ледяным" подтоном. Именно его называют цветом, который способен сместить с пьедестала бордо и коричневый, долгое время доминировавшие в моде и индустрии красоты.

Интерес к этой гамме подтверждается цифрами. По данным платформы, запросы, связанные с "ледяной эстетикой", выросли на 35%, интерес к "морозному макияжу" увеличился на 150%, а поиски оттенков холодного синего — на 50%. Эти показатели указывают на устойчивый спрос и формирование нового визуального языка, который будет активно использоваться как в одежде, так и в макияже и нейл-дизайне, где уже заметен сдвиг в сторону зимнего маникюра 2026 года.

Маникюр как самый простой способ поддержать тренд

Проще всего внедрить холодный синий через маникюр. Этот цвет легко адаптируется под разные стили — от сдержанного минимализма до выразительного дизайна. В зависимости от желаемого эффекта можно выбрать светлый голубой, приглушённый пыльный синий или максимально холодный ледяной оттенок.

Хорошо работают как однотонные покрытия, так и вариации французского маникюра с синей линией вместо привычной белой. Для усиления эффекта "замороженных" ногтей мастера всё чаще используют зеркальное или глазурованное покрытие, а также добавляют белые, серебристые или блёстки — в виде тонких линий, точек или аккуратных акцентов. Такой маникюр органично вписывается в повседневный образ и при этом выглядит современно.

Макияж в холодной палитре: от базы до акцентов

В макияже холодный синий раскрывается более гибко. Для дневного образа достаточно добавить светло-голубые тени на подвижное веко или во внутренний уголок глаза — это освежает взгляд и не утяжеляет макияж. Вечером оттенок можно усилить, выбрав дымчатый макияж глаз в сине-серых или серебристых тонах, что логично вписывается в тренды макияжа 2026 года.

Тем, кто готов к более смелым решениям, подойдут подводки тёмно-синего или ярко-синего цвета, а также синяя или насыщенно-синяя тушь. Такие детали делают образ более актуальным и хорошо сочетаются с нейтральной одеждой. При этом тон лица лучше оставить спокойным: светлая база и холодный хайлайтер с бело-серебристым свечением на скулах. Для губ оптимальны нюдовые оттенки с розовым или сиренево-приглушённым подтоном, а в вечерних образах — холодный красный или ягодный цвет.

Сравнение холодного синего и бордо в образах

Бордо долго ассоциировался с глубиной, теплотой и выразительной женственностью, особенно в осенне-зимний период. Он хорошо работает в плотных текстурах, матовых помадах и тёмных лаках для ногтей. Холодный синий, напротив, делает ставку на чистоту и визуальную прохладу, создавая ощущение свежести и современности.

Если бордо подчёркивает драматичность и насыщенность, то ледяной синий транслирует сдержанность, минимализм и аккуратность. В результате новый оттенок проще интегрируется в повседневные образы и лучше сочетается с нейтральной косметикой и базовым гардеробом.

Плюсы и минусы тренда холодного синего

Переход на холодную синюю палитру имеет свои особенности. Цвет выглядит универсально и легко масштабируется от маникюра до макияжа глаз, придаёт образу актуальность и хорошо сочетается с серебристыми и зеркальными текстурами. Кроме того, он подчёркивает ухоженность и аккуратность деталей.

При этом холодный синий требует более точного подбора подтона кожи и аккуратной базы. На тёплой коже без баланса он может выглядеть неуместно, а в макияже — подчёркивать покраснения, если не уделить внимание выравниванию тона.

Советы по внедрению холодного синего в образ

Начните с небольших акцентов: маникюр или тени в холодном синем оттенке. Сочетайте цвет с нейтральной базой в макияже и одежде. Используйте холодные текстуры — зеркальные, глазурованные, сатиновые или с мягким блеском. Не перегружайте образ: одного синего акцента достаточно для современного эффекта.

Популярные вопросы о тренде холодного синего

Что лучше выбрать для первого знакомства с трендом — маникюр или макияж?

Маникюр считается самым безопасным вариантом, так как оттенок не влияет на восприятие тона лица.

Подходит ли ледяной синий для повседневного образа?

Да, при использовании мягких и светлых вариантов, таких как светло-голубой.

Сколько стоит внедрение тренда?

Стоимость зависит от формата — от стандартного маникюра до профессионального макияжа, дополнительных затрат не требует.