Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка Горбачева извинилась перед турками и арабами за слова в соцсетях
Холодный синий вытеснит бордо и коричневый среди трендов 2026 года — Jenny
Найдены образцы древнего воздуха из соли возрастом 1,4 млрд лет — аспирант Парк
Губерниев посоветовал Загитовой больше читать после оговорки
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации
Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий

Пока одни мёрзнут и страдают, другие собирают зиму из трёх вещей — и всегда выглядят собранно

Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Моя семья » Красота и стиль

Зимний гардероб начинается не с эффектных деталей, а с выверенной базы, которая работает без сбоев каждый день. Именно такие вещи формируют ощущение стиля, даже когда образ собран за пять минут. Хорошая база не спорит с трендами, а спокойно переживает их, оставаясь актуальной сезон за сезоном, об этом сообщает Marie Claire.

Блестящий свитер
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блестящий свитер

Почему зимняя база — это инвестиция

Зимний "минимум" давно перестал быть скучным набором вещей. Речь идёт о продуманном комплекте, где каждый элемент усиливает другой и легко адаптируется под разную верхнюю одежду, обувь и аксессуары. Качественные материалы, нейтральная палитра и понятный крой снимают вопрос ежедневного выбора и позволяют выглядеть собранно без лишних усилий. Такой подход особенно хорошо работает, когда гардероб выстроен системно и не перегружен случайными покупками, а капсульный гардероб собран осознанно.

Базовые свитеры: фундамент зимнего гардероба

Лучше всего в базе работают свитеры из шерсти и кашемира. Эти материалы устойчивы к износу, держат форму и комфортны даже при носке на голое тело. Такой свитер одинаково уместен с джинсами, классическими брюками или юбкой, а также легко вписывается в многослойные образы с рубашкой или футболкой.

Цветовая палитра здесь решает всё. Молочный, серый, тёмно-синий и чёрный создают универсальную основу. Отдельного внимания заслуживают скандинавские свитеры: сегодня они окончательно закрепились в категории базы и органично смотрятся как в повседневных, так и в более собранных образах.

Базовые брюки: опора "дорогого" образа

Зимние брюки должны быть плотными, но не жёсткими. Шерсть, твид или хлопок с добавлением эластана обеспечивают комфорт при активном дне и сохраняют аккуратный вид даже при частой носке. Такие модели легко комбинируются с объёмными свитерами, водолазками и лаконичными рубашками, формируя спокойный силуэт без визуального шума.

Классические оттенки — бежевый, графитовый, тёмно-синий и чёрный — позволяют собрать универсальный гардероб. Именно на качественные брюки можно "наслаивать" более доступные аксессуары: ремни, цепочки, платки и косынки, не рискуя визуально упростить образ.

Водолазки: универсальный слой на каждый день

Тонкие водолазки из натурального трикотажа или кашемира — рабочий инструмент зимнего гардероба. Они приятны к телу, не теряют форму после стирок и не скатываются при правильном уходе. Такие модели легко работают как самостоятельный элемент с джинсами или брюками и как базовый слой под пиджак, пальто или свитер.

Самыми практичными остаются спокойные оттенки: молочный, серый, кремовый и чёрный. Они создают аккуратную, сдержанную базу с лёгким парижским настроением и хорошо сочетаются с минималистичными аксессуарами.

Джинсы: база вне сезонов

Качественные джинсы из денима средней плотности с добавлением эластана — обязательный пункт зимнего гардероба. Прямой крой остаётся самым универсальным: он подчёркивает фигуру, не перегружает образ и легко сочетается с любой базой — от футболок до кашемировых свитеров. Такой подход перекликается с идеей зимнего гардероба без перегруза, где вещи работают друг с другом без лишних усилий.

Практичный нюанс для холодного времени года — брать джинсы на размер больше. Это позволяет без дискомфорта носить термобельё и сохранять комфорт в течение всего дня.

Аксессуары, которые собирают образ

Шапки, шарфы и перчатки в зимней базе играют не второстепенную, а стратегическую роль. Лаконичные шапки из шерсти или кашемира без декора легко сочетаются и с пуховиками, и с классическими пальто. Широкие и длинные шарфы позволяют варьировать способы носки — от аккуратного драпирования до плотной защиты от холода.

Перчатки и варежки из кожи, замши или плотной шерсти могут стать акцентом образа, особенно если выбрать глубокие оттенки — шоколадный, графитовый или тёмно-бордовый.

Плюсы и минусы базового зимнего гардероба

Грамотно собранная база даёт очевидные преимущества. Она экономит время, упрощает сочетания и выглядит актуально вне трендов. При этом качественные материалы служат несколько сезонов и визуально "удорожают" образ.
К минусам можно отнести более высокую стоимость на старте и необходимость вдумчивого выбора. Однако эти затраты компенсируются долговечностью и универсальностью вещей.

Советы по сбору зимней базы шаг за шагом

  1. Начните с нейтральной цветовой палитры и понятных силуэтов.

  2. Делайте ставку на шерсть, кашемир и качественный деним.

  3. Проверяйте посадку и комфорт при движении.

  4. Добавляйте аксессуары после формирования основной капсулы.

Популярные вопросы о зимнем базовом гардеробе

Как выбрать базовый свитер на зиму?
Оптимальны модели из шерсти или кашемира в спокойных оттенках без активного декора.

Сколько стоит качественная зимняя база?
Цена зависит от материалов и бренда, но такие вещи работают несколько сезонов и оправдывают вложения.

Что лучше: больше базовых вещей или акцентных?
База — приоритет. Акценты легко менять, когда есть надёжный фундамент.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Красота и стиль
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Последние материалы
Период благоприятен для переоценки профессиональных целей
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации
Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий
Дефицит витамина D вызывает постоянную усталость зимой — невролог Лавренова
Деревянные окна служат десятки лет без замены блоков
Изношенные шланги охлаждения выявляются к 100 000 км — Arabalar
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.