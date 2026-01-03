Маленькая деталь за ухом спасает образ: тяжёлые серьги перестают тянуть и болеть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эффектные серьги часто выглядят безупречно, но за внешней красотой нередко скрываются боль и растянутые мочки ушей. Многие мирятся с дискомфортом, считая его неизбежной частью образа. Однако существует простой и проверенный способ носить тяжёлые украшения без неприятных последствий, об этом сообщает Southern Living.

Стильная девушка в украшениях
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Стильная девушка в украшениях

Почему тяжёлые серьги вызывают боль

Серьги-подвески и массивные кольца создают постоянное давление на мочку уха. Вес украшения тянет ткань вниз, из-за чего появляется болезненное ощущение и усталость, особенно при длительном ношении. Со временем такая нагрузка может привести к растяжению мочки и деформации прокола, которые уже не восстанавливаются естественным образом, а возрастные изменения в этой зоне становятся заметнее — именно поэтому уход за мочками ушей всё чаще рассматривают как часть общей бьюти-рутины. Несмотря на это, многие продолжают носить тяжёлые украшения, просто игнорируя дискомфорт.

Простой способ снизить нагрузку

Решение оказалось максимально бытовым и давно используется в бьюти-отделах универмагов. Всё, что потребуется, — обычный лейкопластырь из домашней аптечки.

Отрежьте кусочек пластыря длиной около 2,5 см и приклейте его на заднюю сторону мочки уха так, чтобы он был незаметен спереди. После этого проденьте серьгу прямо через пластырь и зафиксируйте застёжку. В результате между застёжкой и кожей появляется дополнительная опора.

Эффект заметен сразу: давление уменьшается, серьга визуально держится ровнее и не "тянет" ухо вниз. Если сравнить одну серьгу, надетую обычным способом, и вторую — с пластырем, разница в посадке будет очевидной.

Дополнительная мера

Для особенно тяжёлых украшений подойдут более плотные или поролоновые накладки — они дают ещё большую поддержку.

Кому подойдёт этот метод

Приём особенно эффективен для длинных и массивных серёжек. С серьгами-гвоздиками результат будет менее выраженным, но для тех, кто носит украшения регулярно и беспокоится о форме мочек ушей, это полезная привычка на каждый день — особенно если в образе используются акцентные детали вроде модных украшений с подвесками.

Что ещё помогает носить тяжёлые серьги

Помимо пластыря, есть несколько рабочих подходов, которые снижают нагрузку и продлевают "жизнь" проколам.

Во-первых, существуют специальные аксессуары — удлинённые застёжки и клейкие накладки для серёг. Во-вторых, важно давать ушам отдых и не носить тяжёлые модели ежедневно, чередуя их с лёгкими гвоздиками или вовсе обходясь без украшений. Также разумно приберегать массивные серьги для мероприятий, где вы не будете носить их много часов подряд.

Оптимальный вес серёг

При покупке украшений стоит обращать внимание не только на дизайн, но и на вес. Для повседневной носки комфортным считается диапазон от 2 до 4 граммов. Серьги весом 5-7 граммов подходят для выхода в свет, но уже требуют осторожности. Всё, что тяжелее 8 граммов, относится к категории массивных украшений и нуждается в дополнительной поддержке — например, с помощью лейкопластыря.

Сравнение лёгких и тяжёлых серёжек

Лёгкие серьги из акрила, дерева, титана или серебра практически не ощущаются и подходят для длительного ношения. Тяжёлые модели с камнями и сложным дизайном выглядят эффектнее, но создают риск боли и растяжения. Компромиссный вариант — крупные, но полые серьги или украшения с широким основанием, которые равномернее распределяют вес.

Советы по безопасному ношению тяжёлых серёжек

  1. Используйте лейкопластырь или специальные накладки перед выходом.

  2. Выбирайте модели с широкими дужками и устойчивой посадкой.

  3. Чередуйте тяжёлые серьги с лёгкими, давая ушам отдых.

  4. Проверяйте вес украшений перед покупкой, особенно онлайн.

Популярные вопросы о ношении тяжёлых серёжек

Как выбрать серьги для повседневной носки?
Ориентируйтесь на вес до 4 граммов и лёгкие материалы.

Сколько можно носить тяжёлые серьги без вреда?
Желательно не более нескольких часов подряд, особенно без поддержки.

Что лучше: пластырь или специальные накладки?
Пластырь — доступное и универсальное решение, а специализированные накладки подойдут при регулярном ношении массивных украшений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
