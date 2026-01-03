Этот эффект вернулся из нулевых и снова захватил салоны — ногти уже не как раньше

Самый заметный тренд в маникюре 2026 года уже обозначился и уверенно выходит на первый план. Маникюр "кошачий глаз" возвращается из начала 2000-х, но в обновлённом, более технологичном и выразительном формате. Этот дизайн снова становится ключевым акцентом как для вечерних образов, так и для повседневной эстетики, об этом сообщает Bovary.
Эффект "кошачьего глаза" держится не только на ностальгии. Современные покрытия с 3D-блеском дают плотный цвет и визуальную глубину, которую сложно повторить классическим лаком. В составе гель-лаков "кошачий глаз" — микроскопические металлические частицы. После нанесения мастер проводит над ногтем магнитом, выстраивая частицы в характерную световую линию. В результате появляется голографический эффект, который делает маникюр объёмным и динамичным.
Такой маникюрный тренд одинаково уместен и для сдержанных повседневных образов, и как выразительный акцент для выхода. Его выбирают как для салонного исполнения с гелем или шеллаком, так и для домашнего маникюра — особенно на фоне растущего интереса к уходу за ногтями.
В этом тренде маникюра цвет играет ключевую роль: именно оттенок усиливает глубину и подчёркивает магнитный эффект.
Янтарь становится неожиданным, но эффектным выбором. Жёлто-медные и коньячные переливы выглядят стеклянными и почти ювелирными. Такой цвет придаёт маникюру благородство и свежесть и предлагает новый визуальный сценарий для тех, кто устал от привычных оттенков.
Тёмные шоколадно-коричневые оттенки остаются среди лидеров маникюрных трендов и в 2026 году. В формате "кошачьего глаза" коричневый смотрится глубже и мягче, чем в классическом глянце. Переливы добавляют сдержанный гламур и делают маникюр универсальным для разных стилей.
Даже в рамках clean-эстетики маникюр "кошачий глаз" остаётся актуальным. Пудрово-розовый оттенок создаёт баланс между элегантностью и минимализмом. Он выглядит аккуратно, не перегружает образ и подчёркивает тренд в маникюре максимально деликатно.
Петрол — нетипичный, но выразительный цвет для маникюра "кошачий глаз". Магнитный эффект усиливает зелёно-синие тона, добавляя им глубину и трёхмерное сияние. Такие оттенки особенно органично смотрятся в холодное время года и логично вписываются в общую палитру зимнего маникюра 2026 года.
От лилового до сливового — фиолетовая палитра уверенно закрепляется в списке ключевых маникюрных трендов 2026 года. Маникюр "кошачий глаз" в этих оттенках напоминает жидкий аметист и добавляет образу мягкое, "магическое" сияние.
Маникюр "кошачий глаз" выигрывает за счёт визуального объёма и игры света, тогда как классический гель-лак делает ставку на чистоту цвета. Магнитный эффект позволяет даже нейтральным и тёмным оттенкам выглядеть динамично. При этом оба варианта остаются одинаково практичными и устойчивыми в носке.
Учитывайте освещение — при искусственном свете эффект раскрывается сильнее.
Для первого опыта выбирайте тёмные или средние оттенки.
Используйте качественный магнит и работайте без спешки.
Закрепляйте результат плотным топом для усиления глубины цвета.
Подходит ли этот тренд для коротких ногтей?
Да, эффект визуально вытягивает ногтевую пластину и делает маникюр аккуратнее.
Сколько держится маникюр "кошачий глаз"?
При правильной технике он носится столько же, сколько классический гель-лак.
Что лучше выбрать — салон или домашний маникюр?
Салон даёт более стабильный результат, особенно при работе со сложными оттенками.
