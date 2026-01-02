Фен перестаёт портить волосы: температура и движение руки дают эффект дорогой укладки

Сушка волос феном снижает риск зуда и перхоти при влажных корнях — Marianne

Это может звучать парадоксально, но правильная сушка феном не портит волосы, а помогает им выглядеть лучше. Если освоить технику, пряди становятся более гладкими, блестящими и "собранными", а укладка держится заметно дольше. Главное — соблюдать несколько профессиональных правил и подобрать подходящие средства ухода, об этом сообщает Marianne.

Почему корни важно сушить обязательно

Качество волос начинается не с длины, а с кожи головы. Именно её очищает шампунь, а затем необходимо правильно удалить влагу — особенно в прикорневой зоне. Если оставить голову сохнуть естественно на несколько часов (что часто бывает при длинных и густых волосах), кожа может переохлаждаться и раздражаться, а влажная среда создаёт дискомфорт. В результате появляются зуд, чувство стянутости и даже перхоть. Поэтому в профессиональной среде сушка корней считается обязательной частью ухода.

Мокрые пряди — самые уязвимые

Перед тем как включить фен, волосы важно аккуратно распутать. В мокром состоянии они особенно хрупкие: любые резкие движения усиливают ломкость и провоцируют сечение. Парикмахеры советуют всегда предварительно расчёсывать пряди перед сушкой, чтобы снизить риск спутывания и повреждений во время фена.

Чем расчёсывать после душа

Для влажных волос лучше подходят специальные щётки с более редкими и мягкими зубцами. Они помогают распутывать пряди без лишнего натяжения — особенно если у вас окрашивание, осветление или тонкие волосы.

Термозащита: шаг, который экономит длину

После расчёсывания нанесите средство, защищающее от горячего воздуха. Оно может быть в формате спрея, крема или сыворотки и помогает сохранить влагу в структуре волос, а также снижает пушение волос.

Кремовых продуктов обычно достаточно совсем немного — примерно "с лесной орех" для длинных волос. Спрей важно распределить равномерно по всем слоям, не забывая про верхнюю зону и затылок. Тип средства стоит подбирать под структуру: кудрям чаще подходят кремы, а тонким волосам — лёгкие спреи, которые не утяжеляют объём.

Как сушить волосы, чтобы получить объём и гладкость

Сначала промокните волосы полотенцем так, чтобы убрать примерно 70-80% влаги. Затем можно наклонить голову вперёд и подсушить прикорневую зону — так создаётся базовый объём.

Дальше волосы лучше разделить на пряди и сушить поэтапно — от нижних слоёв к верхним, постепенно переходя к зоне у лица и челке. Расчёска подбирается под задачу: круглая добавляет объём, плоская помогает выровнять длину.

Парикмахеры напоминают: направление воздушного потока должно быть сверху вниз. Так приглаживается кутикула, волосы меньше пушатся и сильнее отражают свет — отсюда появляется "дорогой" блеск. Для более точного контроля формы и температуры удобнее использовать насадки меньшего размера.

Температура и время — два главных ограничения

Самая распространённая ошибка — сушить слишком горячим воздухом и держать фен на одном месте. Волосы перегреваются, быстрее тускнеют и становятся жёсткими на ощупь. Оптимальная стратегия — тёплый режим и постоянное движение руки.

Также важно не направлять воздух против роста волос: это приподнимает кутикулу и провоцирует пушение. Если нужен финальный "эффект салона", можно завершить сушку коротким прохладным обдувом — он фиксирует форму и усиливает блеск.

Финиш: как сделать полотно ухоженным

После укладки можно добавить немного крема или лосьона — буквально каплю, растёртую в ладонях. Наносите в первую очередь на кончики, а затем по длине, чтобы убрать сухость и визуально "запечатать" волос. Так пряди выглядят аккуратно, без ощущения жирности и тяжести.

Сравнение: фен и естественная сушка

Естественная сушка кажется более безопасной, но у неё есть свои минусы: волосы дольше остаются влажными, корни теряют объём, а полотно чаще пушится и выглядит менее гладким. Фен при правильной технике работает иначе — быстрее убирает влагу у кожи головы, помогает контролировать форму и делает пряди более блестящими.

Ключевая разница в том, что "вред" вызывает не фен сам по себе, а перегрев, отсутствие термозащиты и неправильное направление воздуха.

Советы шаг за шагом: как сушить волосы дома

Вымойте голову подходящим шампунем и нанесите кондиционер по длине. Промокните волосы полотенцем, не трите и не скручивайте пряди. Аккуратно расчешите влажные волосы щёткой для мокрых прядей. Нанесите термозащиту: спрей или крем — по структуре волос. Подсушите корни, убрав 70-80% влаги. Разделите волосы на зоны и сушите прядь за прядью сверху вниз. Следите за температурой и не задерживайтесь на одном участке. В конце добавьте каплю крема на кончики для гладкости.

Популярные вопросы о сушке волос феном

Можно ли сушить волосы феном каждый день?

Да, если использовать тёплый режим, не перегревать пряди и обязательно наносить термозащиту.

Что лучше — круглая или плоская расчёска?

Круглая подходит для объёма и подкручивания концов, плоская — для гладкости и выпрямления длины.