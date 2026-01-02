Лицо сияет, а жирный блеск исчезает: два варианта одного средства работают по-разному

Кушон даёт лёгкое покрытие без эффекта маски — визажист Сухова

Кушоны часто воспринимают как модную новинку, хотя этот формат существует уже давно — около 17 лет. Первые продукты появились на рынке в 2008 году, и с тех пор кушон успел стать полноценной альтернативой классическим тональным средствам, об этом сообщает визажист Виктория Сухова.

Что такое кушон и почему о нём говорят

Кушон — это не отдельная категория тональных средств, а особый формат упаковки. Внутри компактного футляра находится губка, пропитанная пигментом, а в комплект обычно входит спонж для нанесения и зеркало. Именно за счёт губки средство выдаётся дозировано, поэтому риск переборщить с количеством минимален — особенно по сравнению с тональным кремом во флаконе.

Формат придумали в Южной Корее: изначально продукт совмещал сразу несколько функций — выравнивал тон, увлажнял и давал защиту от солнца. Сегодня концепция почти не изменилась: большинство кушонов по-прежнему сочетает тональное покрытие и солнцезащитный крем, поэтому их часто называют универсальным решением на каждый день.

"Сейчас есть румяна, хайлайтеры, бронзеры, тени, корректоры, помады для губ в формате кушона. Но чаще всего — это все-таки тональник. Одно из преимуществ в том, что сложно набрать больше продукта, чем нужно. За счет губки средство поступает очень дозировано", — говорит визажист Виктория Сухова.

Какое покрытие дают кушоны

По ощущению на коже кушоны во многом напоминают BB- и CC-кремы: текстура обычно лёгкая, комфортная, не перегружает лицо даже при наслаивании и часто даёт эффект естественного сияния. Однако современные формулы стали разнообразнее.

Сегодня можно найти кушоны с более высокой плотностью пигмента — такие варианты лучше перекрывают покраснения, неровности тона и другие цветовые нюансы. Это особенно удобно, когда хочется аккуратного, но заметного выравнивания без тяжёлого финиша.

"Существуют два основных типа кушонов: увлажняющие и матирующие. Первые предназначены для сухой и зрелой кожи, обеспечивают дополнительное питание, делают лицо сияющим и сокращают видимость морщин. Матирующие обладают более насыщенной текстурой и отлично скрывают воспаления, покраснения и дефекты кожи", — отмечает эксперт.

Чем кушон отличается от тонального крема

И кушон, и классический тональный крем решают одну задачу — выравнивают тон и визуально делают кожу более гладкой. Но подход у них разный.

Во-первых, кушон чаще даёт более лёгкое покрытие и выглядит максимально естественно, потому что продукт "распределяется" через губку и наносится тонкими слоями. Во-вторых, он удобнее в быту: компактный футляр с зеркалом можно носить с собой и использовать без кистей или бьюти-блендера — это важно для тех, кто делает макияж в дороге или в офисе.

Но есть и ограничения. Кушон не всегда справляется с выраженными несовершенствами: если есть сильная пигментация, пятна или активные воспаления, сначала потребуется корректор. При этом уходовые компоненты в формуле могут со временем улучшать общий вид кожи и помогать сгладить мелкие дефекты.

Сравнение: кушон и тональный крем

Кушон подойдёт, если важны лёгкость и мобильность. Он удобен в повседневном макияже, когда нужен "живой" финиш и быстрые поправки в течение дня. Тональный крем выигрывает в ситуациях, когда требуется плотное, стойкое покрытие — например, для съёмок, мероприятий или при выраженных проблемах кожи.

Если говорить о практичности, кушон чаще выбирают за формат: компактность, спонж в комплекте и минимальный риск переборщить с количеством. Тональный крем, наоборот, позволяет точнее контролировать плотность за счёт кистей, смешивания с базой и разных техник нанесения.

Советы по выбору и использованию кушона

Определите тип кожи. Для сухой и зрелой лучше выбирать увлажняющие формулы, для жирной и комбинированной — матирующие. Проверьте степень покрытия. Для дневного макияжа подойдёт лёгкое или среднее, а для плотного эффекта лучше выбрать варианты с высокой пигментацией. Не забывайте про корректор. При акне, пятнах или ярких покраснениях лучше сначала точечно перекрыть несовершенства. Наносите тонкими слоями. Кушон лучше всего раскрывается при наслаивании — так покрытие остаётся естественным. Следите за чистотой спонжа. Его стоит регулярно мыть или менять, чтобы избежать накопления бактерий.

Популярные вопросы о кушоне

Кому подойдёт кушон?

Кушон удобен для тех, кто предпочитает лёгкий тон, естественный финиш и быстрый макияж. Он особенно хорош для повседневных образов, когда важны свежесть и комфорт.

Как выбрать кушон по типу кожи?

Для сухой кожи чаще подходят увлажняющие варианты с сиянием. Для жирной — матирующие формулы, которые лучше контролируют блеск и визуально сглаживают поры.

Что лучше: кушон или тональный крем?

Если нужен естественный эффект и удобный формат — выбирайте кушон. Если важны стойкость, плотное перекрытие и работа с выраженными недостатками — тональный крем может быть практичнее.