Тренды окрашивания волос в 2026 году меняют правила: яркие контрасты уходят в прошлое

Многомерные оттенки стали главным трендом окрашивания волос в 2026 году — Jenny

Начать год с перемен во внешности — идея, которая почти всегда работает на настроение. В 2026 году мода на окрашивание заметно смещается в сторону сложных, многослойных оттенков без резких контрастов. В приоритете — цвета, которые выглядят естественно, но при этом дают тот самый "дорогой" эффект, словно волосы светятся изнутри, об этом сообщает Jenny.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Девушка в свитере и пальто

Тренд 2026: натуральность, но в премиальной версии

Главный вектор нового сезона — многомерность. Вместо кричащих тонов и жёстких переходов парикмахеры делают ставку на глубину, полупрозрачные переливы и оттенки, которые меняются при разном освещении. Такой подход универсален: он помогает подчеркнуть тон кожи, визуально освежить лицо и добавить волосам объём без перегруженного результата.

Кроме того, "дорогое" окрашивание легче вписывается в любой стиль — от базового гардероба до ярких образов. Оно смотрится аккуратно даже при отрастании, если оттенок подобран правильно и поддерживается грамотным домашним уходом: шампунями для окрашенных волос, масками и защитой от горячей укладки.

"Пряное вино": глубокий красный с эффектом глинтвейна

Один из самых выразительных оттенков года — "Пряное вино". Это насыщенный красный цвет с тёплой глубиной, напоминающий горячее вино со специями. Он красиво играет на солнце и в помещении: может казаться темнее или ярче, в зависимости от освещения, за счёт сложного подтона.

Оттенок особенно выигрышно смотрится на более тёмной коже и у тех, у кого нейтральный или холодный подтон. При этом он отлично ложится и на натуральную базу брюнеток, добавляя образу характер, но без агрессивной яркости.

"Десертные коричневые": оттенки, которые делают лицо светлее

В 2026 коричневые оттенки получают новую жизнь: они становятся "десертными" — с мягкими карамельными, ореховыми и шоколадными нюансами. Такой цвет смотрится богато, но при этом остаётся максимально носибельным.

Если хочется осветлить тёмные волосы, но без радикального блонда, удачным вариантом станет "пепельный фундук" - многомерный светло-коричневый оттенок с холодным подтоном. Он выглядит абсолютно естественно и часто визуально подсвечивает лицо, особенно если добавить тонкие светлые пряди у линии роста волос.

Тем, кто хочет сделать каштановую базу более дорогой и сложной, подойдёт "тедди-коричневый" - тёплый коричневый с нотками карамели и какао. Он особенно красиво раскрывается на волнистых и кудрявых волосах, подчёркивая текстуру и глубину локонов.

"Полуночный эспрессо": почти чёрный, но мягче

"Полуночный эспрессо" — тёмный холодный коричневый, который почти уходит в чёрный, но не выглядит плоско. За счёт многомерности он даёт блеск и визуальную густоту, сохраняя при этом изящность. Этот оттенок особенно гармоничен на светлой коже и у людей с холодным или нейтральным подтоном, а также хорошо подходит тем, кто от природы носит тёмные волосы и хочет усилить эффект без резкой смены образа.

"Ледяной каштановый блонд": прохладный цвет с бежем и мёдом

Если в этом году хочется заметных перемен, стоит присмотреться к "ледяному каштановому блонду". Это оттенок, в котором сочетаются светло-бежевые и медовые нюансы с прохладными "шампанскими" нотами. Итог — холодный, но очень дорогой эффект, особенно если сделать его не однотонным, а с мягкими переливами.

Оттенок хорошо ложится на природные светлые волосы и светло-каштановую базу. Это также один из лучших вариантов для тех, кто хочет "подняться" в светлый диапазон, но сохранить естественность и не уйти в резкий платиновый тон.

Советы шаг за шагом: как сохранить цвет и блеск

Планируй обновление корней заранее. Для красных оттенков это обычно каждые 4-6 недель, для блонда — 6-8 недель. Используй шампуни и маски для окрашенных волос, чтобы продлить стойкость тона. Добавь термозащиту, если регулярно сушишь феном или пользуешься утюжком. Для блонда держи в арсенале фиолетовые средства: они помогают нейтрализовать желтизну и сохранить чистый и яркий блонд дома. Раз в 1-2 недели делай глубоко увлажняющую процедуру, чтобы волосы не выглядели сухими и ломкими.

Популярные вопросы о модных оттенках волос 2026

Как выбрать оттенок под тон кожи?

Ориентируйся на подтон: холодному обычно подходят "полуночный эспрессо" и "пепельный фундук", тёплому — "тедди-коричневый", а нейтральному — почти все варианты, включая "пряное вино".

Сколько стоит поддержание сложного окрашивания?

Основные расходы — обновление корней и тонирование. Чем светлее и ярче оттенок, тем чаще нужны визиты в салон и тем важнее домашний уход.

Что проще в уходе: тёмные или светлые оттенки?

Тёмные проще поддерживать визуально, но они тоже требуют защиты блеска. Блонд сложнее: он быстрее меняет нюанс и чаще нуждается в нейтрализации желтизны и восстановлении волос, поэтому важно выбрать безопасную краску для здоровья ваших волос.