Волосы в сливе после душа выглядят как катастрофа: реальная причина оказывается проще

Волосы, оставшиеся на руках или на полу в душе, часто вызывают тревогу и ощущение, что мытьё головы ускоряет облысение. Эта сцена знакома многим и нередко приводит к отказу от частого мытья. Однако дерматологи считают такие выводы ошибочными и не подтверждёнными наукой, об этом сообщает Bovary.

Почему волосы выпадают именно в душе

Выпадение волос во время мытья связано не с шампунем и не с водой. Речь идёт о волосах, которые уже завершили фазу роста и находятся в стадии телогена — естественного периода "отдыха", после которого волос выпадает сам. Мытьё лишь помогает этим волосам отделиться от кожи головы, как это происходит при расчёсывании или во сне, когда голова соприкасается с подушкой.

Международное общество хирургии восстановления волос (ISHRS) подчёркивает, что сам процесс купания не запускает выпадение. Волосы, которые вы видите в сливе, были "готовы" выпасть и без шампуня, просто в других условиях это происходило бы менее заметно.

Мнение дерматологов

Испанский дерматолог Оскар Муньос объясняет, что страх перед мытьём головы основан на визуальном эффекте.

"Многие думают, что мытьё усиливает выпадение, но на самом деле они просто видят волосы, которые уже должны были выпасть", — говорит дерматолог Оскар Муньос.

Отказ от регулярного мытья не решает проблему и может усугубить состояние кожи головы. Избыточное кожное сало, загрязнения и остатки стайлинговых средств создают неблагоприятную среду для волосяных фолликулов, поэтому мытьё головы остаётся базовой частью ухода.

Чем опасно редкое мытьё головы

Скопление жира — это не только вопрос внешнего вида. Оно может приводить к зуду, раздражению и ухудшению общего состояния кожи головы. В долгосрочной перспективе это влияет и на качество волос, делая их более ломкими и тусклыми, а интерес к уходу за кожей головы сегодня во многом связан именно с этим.

Сравнение: частое и редкое мытьё головы

При регулярном мытье кожа головы очищается от себума и загрязнений, что поддерживает нормальную работу фолликулов. Волосы выглядят свежими, а выпадение остаётся в пределах физиологической нормы.

При редком мытье себум накапливается, может возникать воспаление, а выпавшие волосы всё равно будут теряться — просто в другое время и менее заметно.

Плюсы и минусы частого мытья

Регулярное мытьё имеет свои особенности, которые важно учитывать. Оно помогает поддерживать гигиену кожи головы и облегчает уход, но требует правильного подбора средств.

К плюсам относятся:

очищение кожи головы от излишков жира;

снижение риска раздражений;

более аккуратный внешний вид волос.

Среди минусов:

при неподходящем шампуне возможна сухость;

необходимость подбора ухода под тип кожи и волос.

Советы по уходу за волосами шаг за шагом

Подбирайте шампунь по типу кожи головы, а не длине волос. Мойте голову по мере загрязнения, а не по строгому графику. Используйте тёплую, а не горячую воду. Не трите волосы слишком активно, ограничьтесь мягким массажем.

Популярные вопросы о мытье головы и выпадении волос

Как часто можно мыть голову без вреда для волос?

Столько, сколько требует кожа головы: от ежедневного мытья до 2-3 раз в неделю, в зависимости от жирности.

Может ли шампунь вызвать облысение?

Нет, шампунь не запускает выпадение, если не вызывает аллергии или раздражения.

Что лучше при выпадении — мыть реже или чаще?

Важно не частота, а правильный уход и здоровье кожи головы.