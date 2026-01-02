Новогодние каникулы крадут силы незаметно: привычки, которые ломают сон и иммунитет

Зимняя активность и режим сна на каникулах помогают снизить стресс — Marie Claire

Праздничные дни зимой — это не только шумные вечеринки и длинные застолья. Каникулы можно превратить в перезагрузку: восстановить силы, укрепить иммунитет и спокойно подготовиться к возвращению в рабочий ритм. Небольшие изменения в режиме и привычках помогают чувствовать себя бодрее уже в первые дни после праздников. О том, как сделать отдых действительно полезным, рассказывает эксперт по физической реабилитации и механике тела, основатель и руководитель Центра Механотерапии Владимир Бондаренко, об этом сообщает Marie Claire.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Девушка зимой с кошкой

Режим дня как основа восстановления

Самая частая ошибка на каникулах — "сломанный" сон. Поздние отходы ко сну и хаотичные подъёмы быстро сбивают биоритмы, а вместе с ними снижается энергия и настроение. Организм начинает работать в режиме перегрузки: утром трудно проснуться, днём тянет на сладкое, вечером — снова бессонница.

Чтобы избежать этого, важно держаться примерно одного графика даже в праздники. Не обязательно просыпаться как в будни, но разница в 1-1,5 часа уже помогает сохранить стабильность. Полезно также добавить вечерние ритуалы: тёплый душ, спокойная музыка, чтение и отказ от гаджетов за час до сна.

Питание и напитки: без "энергии в кредит"

На каникулах легко уйти в бесконечные перекусы, а переедание обычно заканчивается тяжестью и упадком сил. Основной принцип остаётся простым: не переедать и добавлять в рацион больше овощей и фруктов, чтобы поддержать организм витаминами и микроэлементами в сезон холодов.

По словам Владимира Бондаренко, зимой лимфоток естественно замедляется, поэтому телу важно помогать "разгонять" процессы. Для этого подходит согревающая пища и умеренно острые блюда — например, супы, специи, тёплые напитки. Эксперт отмечает, что в период каникул многие становятся менее активными, и организму нужна поддержка, чтобы системы работали стабильно.

Особое внимание стоит уделить сладкому и жирному: они дают кратковременное насыщение, а позже — резкую усталость. Это состояние можно сравнить с тем, когда бодрость берут "в долг". Сохранить контроль веса помогают более предсказуемые варианты — орехи, семена, рыба, бобовые и другие источники полезных жиров и протеина.

Праздничный стол без перегрузки

Новогодние блюда не обязаны быть тяжёлыми. Если продумать меню заранее, можно подобрать рецепты так, чтобы еда оставалась вкусной и при этом не перегружала организм. Хороший ориентир — баланс нутриентов: белки, сложные углеводы и полезные жиры, а также овощи как обязательное дополнение.

Традиционные салаты с большим количеством майонеза легко заменить более лёгкими вариантами: соусом на основе йогурта, оливковым маслом или лимонной заправкой. Такой подход помогает сохранить ощущение праздника и при этом избежать состояния "после застолья хочется только лежать".

Зимняя активность: ресурс для тела и настроения

Длинные выходные — редкий шанс заняться тем, на что не хватает времени в будни. Прогулки на свежем воздухе, спорт, йога, танцы — всё это хорошо "встраивается" в зимний отдых. Даже 30-40 минут движения в день заметно улучшают самочувствие.

"Зимняя активность — это очень важная история, потому что является лучшим ресурсом для жизни", — подчёркивает эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко.

Лыжи, коньки, санки, походы по зимнему парку — это не только эмоции, но и поддержка гормонального баланса и снижение стресса. Если нужна простая база, домашние тренировки для ног помогают включить мышцы без зала и сложного оборудования.

Эффект новизны: добавьте впечатлений

Один из способов "подзарядиться" — попробовать что-то непривычное. В течение года многие застревают в рутине, а праздники дают возможность выйти за привычные рамки. Новые занятия стимулируют интерес к жизни и возвращают ощущение движения вперёд.

Это может быть пробный урок танцев, катание на новом виде спорта, небольшая поездка, мастер-класс или прогулка по незнакомому району города. Главное — не превращать отдых в бесконечный просмотр сериалов и доедание остатков со стола, а дать себе немного свежих эмоций.

Эмоциональное расслабление и забота о себе

Важная часть восстановления — психологическая разгрузка. Каникулы можно использовать для того, что давно хотелось сделать, но постоянно откладывалось: чтение, рукоделие, медитация, творчество. Погружение в любимое дело помогает снять внутреннее напряжение и сделать отдых полноценным.

Всё это — проявление заботы о себе. Праздники хорошо подходят для перезапуска: подумать о целях, привести в порядок привычки, уделить время здоровью. Такой настрой формирует запас энергии, который пригодится в первые рабочие недели года.

Советы: как провести каникулы полезно шаг за шагом

Определи "коридор сна": ложись и вставай примерно в одно и то же время, даже если позволил себе поспать дольше. Планируй питание: добавь овощи, фрукты и белок, а сладкое оставь как редкое удовольствие. Делай минимум движения каждый день: прогулка, растяжка, лёгкая тренировка. Продумай праздничный стол: выбирай блюда, после которых остаётся лёгкость. Добавь новизну: попробуй новый вид активности или занятие, чтобы "перезагрузить" эмоции. Выдели время для себя: чтение, хобби, спокойные практики — это тоже часть здоровья.

Популярные вопросы о полезном отдыхе на новогодних каникулах

Как сохранить режим сна, если праздники затягиваются?

Старайтесь не сдвигать время сна больше чем на 1-1,5 часа. Если легли поздно, всё равно поднимайтесь примерно в привычное время и компенсируйте отдых дневной прогулкой или ранним отходом ко сну на следующий день.

Что лучше для зимних каникул: тренировки или прогулки?

Оптимально сочетать. Прогулки подходят почти всем и хорошо снимают стресс, а тренировки дают дополнительный тонус. Если вы не занимались спортом регулярно, начните с ходьбы, растяжки и лёгких упражнений.

Как не переедать за праздничным столом?

Помогает простая схема: сначала овощи и белок, затем всё остальное. Ешьте медленно, делайте паузы и заранее решите, что именно вы хотите попробовать, чтобы не "доедать автоматически".