Укладка выглядит аккуратно, а волосы сдают позиции: пробор запускает цепочку потерь

Пробор в причёске кажется мелочью, но именно он во многом задаёт форму лица и то, как "ложатся" волосы. Однако привычка годами носить его в одном и том же месте может сыграть против здоровья шевелюры, об этом сообщает Be.

Фото: Анна Маляева is licensed under Public domain
Почему постоянный пробор на одной стороне может навредить

Если вы всегда делаете пробор одинаково, один и тот же участок кожи головы регулярно остаётся открытым и испытывает повышенную нагрузку. Он сильнее контактирует с загрязнённым воздухом, ультрафиолетом и другими факторами среды, которые ускоряют старение кожи. По словам Мириам Кеведо, со временем это может отражаться на активности волосяных фолликулов, замедлять рост волос и делать их более хрупкими, особенно при склонности к выпадению.

Кроме того, в зоне постоянного пробора нередко становится заметно снижение густоты: волосы там тоньше, а кожа головы может выглядеть более "просвечивающей". Дополнительный риск связан с механическим воздействием — постоянным трением и натяжением. Волосы на одном и том же участке становятся более уязвимыми и чувствительными, что повышает вероятность ломкости и усиленного выпадения. У тех, кто уже сталкивается с выпадением, это может проявляться особенно заметно — прежде всего по линии пробора, в передней части головы.

Чем полезна регулярная смена пробора

Смена положения пробора работает как простая профилактика. Во-первых, нагрузка распределяется равномернее: кожа головы меньше "перегружается" в одной зоне, а волосы не испытывают постоянного натяжения в одном направлении. Это хорошо сочетается с логикой ухода за кожей головы, где главное — поддерживать комфорт и здоровую среду у корней.

Во-вторых, это способ быстро изменить визуальное восприятие лица. Как отмечает известный парикмахер и автор Николас Вальдорф, смещение пробора может подчеркнуть черты или, наоборот, сделать их мягче — всё зависит от укладки и направления волос.

В-третьих, перемена пробора помогает вернуть объём. Те участки, которые со временем стали "прилизанными", обычно выглядят пышнее, если изменить направление укладки. В таких случаях выручает и стойкий объём - особенно на тонких волосах, которые быстро "падают" у корней. В итоге причёска выглядит свежее, а образ обновляется без визита в салон.

Важно учитывать и индивидуальные особенности: пробор должен гармонировать с формой лица и линией роста волос. В качестве альтернативы можно использовать накладные пряди или дополнительные элементы объёма — они помогают "перекрывать" линию пробора и одновременно уменьшают воздействие на кожу головы.

Сравнение: постоянный пробор и смена пробора

Постоянный пробор удобен и привычен, но он концентрирует внешнее воздействие и механическую нагрузку в одной зоне. Из-за этого со временем могут появляться ломкость, потеря плотности и более выраженная линия пробора, особенно при склонности к выпадению.

Смена пробора занимает пару минут, но даёт сразу несколько эффектов: перераспределяет нагрузку, помогает сохранить плотность волос в проблемной зоне, добавляет объём и позволяет "играть" с внешностью без радикальных изменений.

Советы по смене пробора шаг за шагом

  1. Начните со смещения на 0,5-1 см — резкая смена часто выглядит непривычно.

  2. Уложите волосы после мытья, пока они слегка влажные: так проще "переучить" направление.

  3. Используйте фен и круглую щётку, приподнимая корни у линии пробора.

  4. Зафиксируйте результат лёгким спреем или пудрой для объёма, чтобы причёска держалась дольше.

  5. Если кожа головы чувствительная, добавьте защиту: шляпу, спрей с SPF для волос или уходовый тоник для кожи головы.

Популярные вопросы о смене пробора

Как часто нужно менять пробор?

Универсального правила нет, но многие стилисты советуют делать это хотя бы раз в несколько дней или чередовать стороны, чтобы нагрузка не приходилась на одну зону постоянно.

Может ли смена пробора остановить выпадение волос?

Если выпадение связано с внутренними причинами (гормоны, стресс, дефициты), пробор проблему не решит. Но смена положения может снизить ломкость и механическое повреждение, а также визуально сделать линию пробора менее заметной.

Что лучше — менять пробор или закрывать его аксессуарами?

Лучше сочетать. Смена пробора даёт равномерную нагрузку, а аксессуары (ободки, заколки, накладные пряди) помогают дополнительно защищать кожу головы и менять образ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
