Наклон вперед при мытье волос меняет корни до неузнаваемости: эффект заметен без укладки

Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc

Тонкие волосы редко требуют революции, но иногда всё решает одна привычка в душе. Спор "мыть голову, запрокинув назад, или наклоняясь вперёд" неожиданно стал популярным у женщин, которые хотят больше объёма и более свежий вид у корней. И у каждого способа есть свои сильные стороны — вопрос лишь в том, что важнее именно вам, об этом сообщает iGlanc.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Гладкие волосы после ухода

Почему вообще важна поза при мытье головы

Мытьё волос кажется автоматическим этапом гигиены, но положение головы действительно может влиять на удобство очищения, качество промывания кожи головы и то, как волосы ложатся после сушки. Дело не в магии, а в доступе к корням, направлении потока воды и том, насколько легко вам массировать кожу головы.

В салоне, когда вы сидите в кресле, голову обычно запрокидывают назад — так стилисту проще контролировать поток воды и равномерно промывать пряди. Дома многие делают так же в душе, но всё чаще можно увидеть другой вариант: мытьё с наклоном вперёд над ванной.

Мытьё волос с наклоном вперёд: кому это подходит

Этот способ выбирают те, кому важен доступ к корням и ощущение "чистой кожи головы". Когда волосы свисают вниз, становится проще добраться до затылка и хорошо проработать прикорневую зону пальцами — особенно если у вас густая шевелюра или привычка тщательно массировать кожу.

Ещё один заметный плюс — визуальный объём. Волосы после такого мытья чаще подсушиваются и "отходят" от кожи головы, из-за чего тонкие или лишённые плотности пряди выглядят пышнее. Кроме того, вода движется от корней к концам, и некоторым действительно проще смывать остатки шампуня, кондиционера и остатки стайлинга.

Возможные минусы наклона вперёд

У этого варианта есть ограничения, и они связаны не только с удобством.

Длительный наклон вперёд даёт нагрузку на шею и поясницу, особенно если вы моете волосы долго.

При смывании средства могут попадать на лицо и вызывать раздражение у чувствительной кожи.

Если волосы плохо распутаны, пряди могут сбиваться, и тогда остатки средств сложнее промыть. Это особенно неприятно для вьющихся волос, которые легко "цепляются" друг за друга.

Мытьё с запрокидыванием назад: салонная классика

Способ "назад" многим кажется более расслабляющим и логичным: шея меньше напрягается, вы не держите корпус в наклоне, а вода и пена не стекают по лицу. Это удобно, если кожа чувствительная или вы часто используете насыщенные шампуни и маски.

Также такой вариант обычно проще людям с густыми волосами: направление воды помогает промывать длину равномерно, не "запутывая" пряди лишними движениями.

Что может не понравиться при мытье назад

Главная претензия — меньший объём и более сложный доступ к корням. Волосы при таком положении нередко сильнее прилегают к коже головы, из-за чего после высыхания выглядят более гладкими. Если у вас быстро жирнеющие волосы, это может визуально "утяжелять" причёску уже на следующий день.

Кроме того, при мытье назад нужно сознательно уделять внимание затылку и линии роста волос, иначе часть прикорневой зоны промывается хуже.

Советы шаг за шагом: как выбрать "свой" способ

Оцените волосы по типу: тонкие, склонные к жирности и "прилипанию" чаще выигрывают от наклона вперёд. Если у вас чувствительная кожа лица или вы используете активные средства, начните с варианта "назад". Перед мытьём обязательно распутывайте волосы, особенно если планируете наклоняться вперёд. Независимо от позы, уделяйте время массажу кожи головы — именно он помогает лучше очистить корни. После смывания проверьте прикорневую зону: если волосы быстро теряют свежесть, возможно, вы не до конца промываете затылок или линию роста.

Популярные вопросы о мытье волос в наклоне и назад

Можно ли мыть волосы наклоняясь вперёд каждый день?

Можно, если вам комфортно и нет напряжения в шее и спине. Если появляется дискомфорт, лучше чередовать с мытьём назад или мыть голову сидя.

Что лучше для объёма — наклон вперёд или мытьё назад?

Чаще объёмнее выглядит результат после наклона вперёд: при сушке волосы легче отделяются от кожи головы. Но многое зависит от типа волос, стрижки и укладки.

Какой способ лучше для густых и длинных волос?

Часто удобнее мыть назад, потому что меньше риск спутать длину. Однако при густых волосах наклон вперёд может дать лучший доступ к корням — главное, хорошо распутывать пряди до мытья.