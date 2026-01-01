Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приём оливкового масла поддерживает здоровье мозга — Chronicle Live
Замерзание антифриза выдавило заглушки из блока цилиндров — Jalopnik
Доля мигрантов на стройках в России снижена до 50% с 1 января 2026 года
В Петербурге открыли новогоднюю ярмарку и каток на Манежной площади — гиды
Начало года создаёт повышенную нагрузку для Козерогов
Плотник превратил участок в прибыльный бизнес на аренде домиков — CNBC Make It
Экономия воды, отключение техники и сортировка мусора рекомендованы жителям
Динамическая разминка подготавливает мышцы к силовой нагрузке — тренеры
Фиксация красной помады через салфетку и пудру увеличивает стойкость — Jenny

Наклон вперед при мытье волос меняет корни до неузнаваемости: эффект заметен без укладки

Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Моя семья » Красота и стиль

Тонкие волосы редко требуют революции, но иногда всё решает одна привычка в душе. Спор "мыть голову, запрокинув назад, или наклоняясь вперёд" неожиданно стал популярным у женщин, которые хотят больше объёма и более свежий вид у корней. И у каждого способа есть свои сильные стороны — вопрос лишь в том, что важнее именно вам, об этом сообщает iGlanc.

Гладкие волосы после ухода
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Гладкие волосы после ухода

Почему вообще важна поза при мытье головы

Мытьё волос кажется автоматическим этапом гигиены, но положение головы действительно может влиять на удобство очищения, качество промывания кожи головы и то, как волосы ложатся после сушки. Дело не в магии, а в доступе к корням, направлении потока воды и том, насколько легко вам массировать кожу головы.

В салоне, когда вы сидите в кресле, голову обычно запрокидывают назад — так стилисту проще контролировать поток воды и равномерно промывать пряди. Дома многие делают так же в душе, но всё чаще можно увидеть другой вариант: мытьё с наклоном вперёд над ванной.

Мытьё волос с наклоном вперёд: кому это подходит

Этот способ выбирают те, кому важен доступ к корням и ощущение "чистой кожи головы". Когда волосы свисают вниз, становится проще добраться до затылка и хорошо проработать прикорневую зону пальцами — особенно если у вас густая шевелюра или привычка тщательно массировать кожу.

Ещё один заметный плюс — визуальный объём. Волосы после такого мытья чаще подсушиваются и "отходят" от кожи головы, из-за чего тонкие или лишённые плотности пряди выглядят пышнее. Кроме того, вода движется от корней к концам, и некоторым действительно проще смывать остатки шампуня, кондиционера и остатки стайлинга.

Возможные минусы наклона вперёд

У этого варианта есть ограничения, и они связаны не только с удобством.

  • Длительный наклон вперёд даёт нагрузку на шею и поясницу, особенно если вы моете волосы долго.
  • При смывании средства могут попадать на лицо и вызывать раздражение у чувствительной кожи.
  • Если волосы плохо распутаны, пряди могут сбиваться, и тогда остатки средств сложнее промыть. Это особенно неприятно для вьющихся волос, которые легко "цепляются" друг за друга.

Мытьё с запрокидыванием назад: салонная классика

Способ "назад" многим кажется более расслабляющим и логичным: шея меньше напрягается, вы не держите корпус в наклоне, а вода и пена не стекают по лицу. Это удобно, если кожа чувствительная или вы часто используете насыщенные шампуни и маски.

Также такой вариант обычно проще людям с густыми волосами: направление воды помогает промывать длину равномерно, не "запутывая" пряди лишними движениями.

Что может не понравиться при мытье назад

Главная претензия — меньший объём и более сложный доступ к корням. Волосы при таком положении нередко сильнее прилегают к коже головы, из-за чего после высыхания выглядят более гладкими. Если у вас быстро жирнеющие волосы, это может визуально "утяжелять" причёску уже на следующий день.

Кроме того, при мытье назад нужно сознательно уделять внимание затылку и линии роста волос, иначе часть прикорневой зоны промывается хуже.

Советы шаг за шагом: как выбрать "свой" способ

  1. Оцените волосы по типу: тонкие, склонные к жирности и "прилипанию" чаще выигрывают от наклона вперёд.

  2. Если у вас чувствительная кожа лица или вы используете активные средства, начните с варианта "назад".

  3. Перед мытьём обязательно распутывайте волосы, особенно если планируете наклоняться вперёд.

  4. Независимо от позы, уделяйте время массажу кожи головы — именно он помогает лучше очистить корни.

  5. После смывания проверьте прикорневую зону: если волосы быстро теряют свежесть, возможно, вы не до конца промываете затылок или линию роста.

Популярные вопросы о мытье волос в наклоне и назад

Можно ли мыть волосы наклоняясь вперёд каждый день?

Можно, если вам комфортно и нет напряжения в шее и спине. Если появляется дискомфорт, лучше чередовать с мытьём назад или мыть голову сидя.

Что лучше для объёма — наклон вперёд или мытьё назад?

Чаще объёмнее выглядит результат после наклона вперёд: при сушке волосы легче отделяются от кожи головы. Но многое зависит от типа волос, стрижки и укладки.

Какой способ лучше для густых и длинных волос?

Часто удобнее мыть назад, потому что меньше риск спутать длину. Однако при густых волосах наклон вперёд может дать лучший доступ к корням — главное, хорошо распутывать пряди до мытья.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Наука и техника
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Последние материалы
В Петербурге открыли новогоднюю ярмарку и каток на Манежной площади — гиды
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Зимой дзадзики готовят на твороге и сметане для плотности
Листья спатифиллума желтеют при дефиците магния
Начало года создаёт повышенную нагрузку для Козерогов
Плотник превратил участок в прибыльный бизнес на аренде домиков — CNBC Make It
Экономия воды, отключение техники и сортировка мусора рекомендованы жителям
Круговые занятия объединяют силовую и кардионагрузку
Голубой дракон накапливает яд съеденных медуз
Динамическая разминка подготавливает мышцы к силовой нагрузке — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.