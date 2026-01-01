Увлажняющий и питательный крем для рук работают по-разному: как понять, что нужно вашей коже

Ретинол в креме для рук может вызывать сухость и зуд кожи — дерматолог Бард

Кремов для рук у многих хватает на отдельную косметичку, но эффект часто не радует: кожа всё равно сохнет, стягивается или покрывается раздражением. Секрет в том, что разные средства решают разные задачи — и "универсального" крема обычно недостаточно, об этом сообщает iGlanc.

Почему зимой руки стареют быстрее

Руки выдают возраст даже раньше лица — этот совет часто можно услышать от старшего поколения. В холодный сезон проблема становится заметнее: кожа на кистях тоньше, она чаще контактирует с водой, антисептиками и бытовой химией, а на морозе быстрее теряет влагу. В итоге появляются шероховатость, микротрещины и ощущение "налёта" — словно кожа огрубела.

Чтобы уход действительно работал, стоит ориентироваться не только на обещания на упаковке, но и на тип средства: увлажняющее, питательное, восстанавливающее или с активными ингредиентами.

Ретинол для рук: осторожно и только вечером

Активные компоненты давно перестали быть только "для лица" — их добавляют и в кремы для тела, и в средства для рук. Самый обсуждаемый ингредиент — ретинол, но он требует дисциплины.

"Среди нежелательных эффектов ретинола может быть сухость, покраснение или зуд кожи", — предупреждает дерматолог Сьюзан Бард.

Ретинол ускоряет обновление клеток и помогает улучшать текстуру кожи: разглаживать мелкие морщины, осветлять солнечные пятна, поддерживать гладкость. Однако он чувствителен к солнечному свету, поэтому его включают в вечернюю рутину. Использовать такие кремы днём, а тем более несколько раз в день — плохая идея: кожа может отреагировать раздражением.

Оптимальная схема — наносить ретинол 2 раза в неделю перед сном, оценивая реакцию кожи. А днём обязательно добавлять SPF на тыльную сторону кистей и обновлять защиту каждые два часа — да, даже зимой.

Беременным ретинол противопоказан. В качестве альтернативы чаще выбирают бакучиол — более мягкий компонент с похожим направлением действия.

Что в составе делает крем "рабочим"

В хороших кремах обычно сочетаются три группы веществ — именно они определяют результат.

Увлажнители - притягивают воду в верхний слой кожи. Это глицерин и гиалуроновая кислота. Смягчители - делают кожу более гладкой и мягкой. В их числе сквалан, масло ши, ланолин. Окклюзивы - создают защитную плёнку и уменьшают потерю влаги. Среди них диметикон и вазелин.

Если нужен надёжный защитный слой, дерматологи часто советуют наносить количество крема, сопоставимое с длиной двух пальцев — этого достаточно, чтобы покрыть обе кисти.

Увлажняющий и питательный крем: в чём разница

Термины на баночках легко запутывают, но принцип простой.

"Увлажнение дает коже воду, питательные продукты — запас масла", — объясняет дерматолог Рима Патель для сайта Healthline.

Увлажняющий крем подходит нормальной коже и коже, которой не хватает воды. Обычно она выглядит "вялой", с мелкими морщинками, но не шелушится и не грубеет. Здесь важны глицерин и гиалуроновая кислота.

Питательный крем нужен сухим рукам, которым не хватает липидов. Если кожа шелушится, огрубевает, ощущается "как наждачка" — ищите средства с керамидами и маслами. Они помогают восстановить мягкость и снизить чувство стянутости.

Особенно тщательно стоит обрабатывать тыльную сторону кистей — именно там быстрее появляются сухость и возрастные изменения.

Когда нужен восстанавливающий крем

Восстанавливающие средства — отдельная категория. Их задача не просто смягчать, а "ремонтировать" кожу: укреплять барьер, снижать раздражение и ускорять заживление микроповреждений.

Такие кремы полезны, если:

руки трескаются после холода;

кожа реагирует на антисептик и бытовую химию;

есть склонность к экземе или атопии.

В составе часто встречаются пантенол, центелла и ниацинамид.

Кремы против пигментации: что важно помнить

Есть средства, которые работают с пятнами на руках и помогают выравнивать тон, одновременно стимулируя выработку коллагена. Но даже в этой категории главная профилактика остаётся простой — регулярный SPF. Именно он защищает от усиления пигментации и появления новых пятен.

В повседневной жизни руки дополнительно пересушивают влажные салфетки и дезинфекторы, поэтому после их использования полезно сразу наносить крем — это снижает риск раздражения и обезвоживания.

Советы по уходу за руками шаг за шагом

Утром наносите обычный крем (увлажняющий или питательный — по состоянию кожи). Днём обновляйте SPF на тыльной стороне рук каждые 2 часа, если вы часто бываете на улице. После антисептика и влажных салфеток используйте крем сразу, не дожидаясь стянутости. Вечером подключайте восстанавливающий крем, если есть раздражение или трещинки. Если используете ретинол, делайте это только перед сном и не чаще двух раз в неделю, внимательно наблюдая за реакцией.

Популярные вопросы о кремах для рук и активных ингредиентах

Как понять, что коже рук не хватает влаги, а не питания?

Если кожа выглядит "вялой" и появляются мелкие морщинки без шелушения — чаще речь об обезвоживании. Если есть шероховатость, трещинки и шелушение — вероятнее нужен питательный крем.

Сколько крема для рук нужно наносить за раз?

Часто ориентируются на объём, сопоставимый с длиной двух пальцев — этого хватает на обе кисти, чтобы средство распределилось равномерно.

Что лучше от пигментных пятен: кремы с активами или SPF?

Кремы с активными компонентами могут помочь выравнивать тон, но основа профилактики и защиты — регулярный SPF, иначе пятна будут возвращаться и темнеть.