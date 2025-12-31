Ногти становятся тоньше не из-за покрытия: главная ошибка после снятия гель-лака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Ногти после гель-лака нередко становятся тонкими и уязвимыми, и процесс их восстановления требует времени и аккуратного подхода. Речь идёт не о быстрых косметических решениях, а о постепенном возвращении ногтевой пластины к нормальному состоянию, о чём сообщает NewsInfo со ссылкой на специалиста в области подологии и ногтевого сервиса.

Фото: https://ru.freepik.com by senivpetro is licensed under Free
С чего начинается восстановление ногтей

Первым и ключевым этапом восстановления считается максимально щадящее снятие покрытия. По словам эксперта по маникюру и педикюру, практикующего подолога Илоны Панайотиди, именно агрессивные методы удаления гель-лака чаще всего усугубляют состояние ногтей.

"Гель-лак снимается щадящим способом. Это не спиливание до натурального ногтя, а желательно использование химических средств. Да, это не совсем для про здоровье, но это лучше, чем механический способ снятия фрезой", — отметила эксперт.

Специалист поясняет, что чрезмерное механическое воздействие приводит к истончению пластины и повышает риск расслоения. Поэтому правильное снятие покрытия становится отправной точкой для дальнейшего ухода.

Длина и маникюр в период восстановления

После снятия гель-лака эксперт советует отказаться от длины. Короткие ногти меньше ломаются, не цепляются в быту и быстрее приходят в стабильное состояние. В этот период рекомендуется выбирать максимально щадящий маникюр без агрессивной обработки кутикулы и боковых валиков.

По словам Илоны Панайотиди, акцент стоит сместить с эстетики на здоровье. Ногтям важно дать время адаптироваться и снизить нагрузку, которую они испытывали под плотным искусственным покрытием.

Домашний уход и поддерживающие средства

Регулярный домашний уход играет не менее важную роль, чем процедуры у мастера. Эксперт рекомендует использовать средства, направленные на восстановление и стимуляцию роста ногтевой пластины.

"В домашнем уходе средства восстанавливающие, помогающие ногтю вырасти, сыворотки с коллагеном, лечебные лаки, питающие, укрепляющие, активаторы роста", — посоветовала эксперт.

Такие продукты помогают поддерживать структуру ногтя, уменьшают ломкость и создают защитный слой в период отрастания.

Сколько времени занимает восстановление

Процесс восстановления нельзя ускорить радикально, и здесь важно реалистично оценивать сроки. По словам специалиста, ногтям требуется несколько месяцев, чтобы полностью обновиться и вернуть здоровый внешний вид.

"Спустя три-четыре месяца ногти потихоньку отрастают и становятся здоровыми и красивыми. Только ваше терпение и соблюдение рекомендаций вашего специалиста помогут ногтям восстановиться", — подытожила мастер маникюра.

Эксперт подчёркивает, что последовательность и терпение в этом процессе важнее любых экспресс-методов.

