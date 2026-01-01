Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гель-маникюр зимой 2026 делает руки главным акцентом образа — и кольца больше не нужны

Градиент baby boomer в молочно-персиковых тонах стал трендом зимы 2026 — Bazaar
Красота и стиль

Гель-ногти давно перестали быть просто способом "починить" тонкую пластину — сегодня это полноценный инструмент для экспериментов и самовыражения. Покрытие укрепляет ногти, при желании добавляет длину и работает как защитный щит даже для самых хрупких рук. При этом именно гель даёт тот самый идеальный "холст", на котором можно смело смешивать цвета, принты и формы, об этом сообщает Bazaar.

Дизайн ногтей с рисунком
Фото: https://unsplash.com by Bryony Elena is licensed under Free
Дизайн ногтей с рисунком

Почему гель-маникюр зимой 2026 снова в центре внимания

Зимой 2026 года в нейл-арте одновременно заметны две линии: стремление к классике и тяга к эффектным фактурам. С одной стороны, возвращается аккуратная эстетика — тонкие френч-линии, нюдовая база, мягкие силуэты. С другой — набирают популярность объёмные и "живые" покрытия: магнитные переливы, желейные оттенки, сложные пятнистые принты. Такой баланс делает тренды универсальными: они выглядят дорого и легко вписываются как в повседневный стиль, так и в праздничный образ.

Элегантный френч в форме "миндаль"

Одна из самых заметных идей сезона — френч на мягком миндале, почти округлом. Главный акцент здесь не в контрасте, а в деликатности: нюдовая база и тончайшая линия по краю создают эффект натуральности и при этом визуально вытягивают ноготь. Минималистичная штриховка формирует "полумесяц", который перекликается с естественным видом ногтевой пластины и добавляет маникюру объём и сияние. Это решение выглядит романтично и не надоедает, поэтому его легко повторять снова и снова.

Вишнёвый красный: оттенок, который не выходит из моды

Цвет "вишня" продолжает держаться в топе и зимой 2026 — как идеальный монохром для гель-маникюра. Он особенно выигрышно смотрится на длинных ногтях с заострённой или вытянутой формой, потому что придаёт рукам выразительность. Вишнёвый тон находится между красным и коричневым, за счёт чего выглядит глубже классического алого и лучше подходит к зимнему гардеробу: пальто, трикотажу, коже и строгим костюмам.

Коричневый "кошачий глаз": магнитный эффект и бархатная глубина

Тренд, который особенно любят селебрити-нейл-мастера, — коричневые ногти с эффектом "кошачий глаз". Основа строится на тёмном лаке: холодном, как кофе, или тёплом, как шоколад. Поверх наносится слой с особой формулой, который "активируется" магнитом и создаёт характерный оптический блик. Результат — трёхмерный перелив, напоминающий бархат, который красиво играет при любом освещении.

Персиковый baby boomer для тех, кто любит естественность

Гель-ногти вовсе не обязаны быть ультрадлинными и яркими: один из трендов сезона — стиль "your nails but better", когда маникюр выглядит максимально натурально, но при этом идеально выполнен. Для зимы 2026 предлагают оригинальную вариацию baby boomer: молочно-белый плавно растягивается в розово-персиковый, создавая нежный градиент. Такой маникюр подчёркивает ухоженность, подходит к любой одежде и при этом визуально делает ногти ровнее и аккуратнее.

Черепаховый принт по-новому: вишнёвая версия

Animalier зимой традиционно востребован, и в 2026 году одной из самых интересных интерпретаций стал черепаховый принт, но не в привычных коричнево-золотых оттенках. Вместо них используется вишнёво-красная палитра: пятнистый рисунок получается более глубоким и "желейным", с эффектом полупрозрачности. Это вариант для тех, кто хочет трендовый дизайн, но без агрессивной яркости — он смотрится сложнее и современнее.

Советы шаг за шагом: как сделать "детокс" между маникюрами

  1. Снимайте покрытие только щадящим способом — без агрессивного спиливания "до нуля".

  2. На 5-7 дней оставьте ногти без декоративного покрытия, чтобы оценить их состояние.

  3. Каждый день используйте масло для кутикулы и питательный крем для рук, особенно после воды и холода.

  4. Если ногти слоятся, временно выбирайте короткую длину и мягкую форму (например, squoval).

  5. Для поддержания аккуратности используйте прозрачный укрепляющий слой, но без плотных баз и "жёстких" материалов.

  6. Перед новым маникюром сделайте лёгкую шлифовку и увлажняющую ванночку, чтобы пластина выглядела ровнее.

Популярные вопросы о гель-маникюре зимой 2026 года

Какие оттенки считаются самыми модными?

В тренде нюд и тонкий френч, вишнёвый красный, глубокий коричневый и интерпретации animalier с желейным эффектом, а также зимний маникюр 2026 с акцентом на фактуры и мягкие переливы.

Что лучше выбрать для слабых ногтей — френч или однотон?

Если ногти ломкие, удобнее начать с нюда или френча: они визуально маскируют неровности и выглядят естественно даже при отрастании. Однотонный вишнёвый тоже подходит, но потребует более аккуратной формы и идеальной подготовки.

Сколько обычно держится гель-маникюр зимой?

В среднем покрытие сохраняет внешний вид несколько недель, но срок зависит от скорости роста ногтей, нагрузки на руки и качества материалов. Зимой важно чаще увлажнять кожу и кутикулу — это помогает дольше сохранять аккуратный вид, а при необходимости пригодится восстановление ногтей после покрытия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
