Перманентная эпиляция: зимний старт даёт шанс забыть про бритву и воск на 18 месяцев

IPL-эпиляцию лучше начинать осенью и зимой — врач Гриллова

Избавиться от нежелательных волос можно по-разному: кто-то выбирает бритву, кто-то — кремы для депиляции или воск. Но если хочется решить вопрос надолго и сократить бесконечные "повторы", стоит рассмотреть перманентную эпиляцию. Причём самый удобный момент для старта — холодный сезон, об этом сообщает iGlanc.

Почему привычные способы быстро надоедают

Бритва кажется идеальным вариантом: быстро, просто и без боли. Но чтобы кожа оставалась гладкой, часто приходится повторять процедуру почти ежедневно — особенно на ногах и в зоне бикини. Со временем это превращается в рутину, а ещё могут появляться раздражение, сухость и вросшие волоски, особенно если кожа чувствительная.

Воск — альтернатива "на подольше", но он подходит не всем. Процедура может быть болезненной, а результат требует регулярного обновления. Кроме того, восковую эпиляцию не всегда рекомендуют для чувствительных зон — например, при варикозном расширении вен или на участках с повышенной склонностью к воспалениям.

Идеальное время для перманентной эпиляции — зима

Если вы задумались о перманентном удалении волос, лучше не откладывать до весны. Летом условия хуже: кожа чаще бывает загорелой, а после процедуры важно ограничить воздействие солнца. Кроме того, для устойчивого результата обычно нужен курс, то есть несколько визитов или повторов, если вы используете домашний прибор.

"Самое подходящее время для начала IPL-эпиляции — это как раз осень и зима. Технология IPL обеспечивает лучшие результаты при неопалировании кожи, более того, не рекомендуется подвергать кожу воздействию солнца в течение как минимум 48 часов после процедуры", — объясняет врач Барбора Гриллова.

Зимний старт даёт очевидный бонус: пока на улице холодно и закрытая одежда — норма, вы спокойно проходите курс и снижаете риск нежелательной реакции кожи. А летом уже не нужно в последний момент "спасать" ситуацию бритвой перед поездкой или пляжем.

Сколько длится эффект и как выглядит курс

Перманентная эпиляция звучит как сказка: несколько процедур — и затем долгие месяцы без ежедневной борьбы с волосками. Однако важно понимать, что для результата нужен график, а не один визит.

По словам врача, цикл IPL обычно начинается с трёх процедур с интервалом около двух недель. Затем у большинства людей заметно сокращается рост волос, а значительная часть фолликулов перестаёт активно работать уже спустя примерно шесть недель. После этого гладкость может сохраняться около 18 месяцев, а возвращающиеся волосы обычно становятся тоньше и реже.

Для поддержания эффекта могут назначаться дополнительные процедуры — примерно раз в месяц. Такой подход помогает "удерживать" результат и замедлять повторный рост.

Кому подходит, а кому лучше отказаться

IPL-эпиляция может стать хорошим решением для тех, кто хочет снизить количество волос на ногах, в зоне подмышек и бикини, а также у кого есть склонность к раздражению после бритья. Но есть ситуации, когда подход стоит обсудить с врачом заранее.

Обычно осторожность нужна:

при кожных заболеваниях и воспалениях в зоне обработки;

при высокой чувствительности кожи;

при наличии выраженных сосудистых проблем на участке;

если кожа недавно была под активным солнцем или в солярии.

В спорных случаях лучше выбрать консультацию — это особенно актуально, если речь идёт о зоне бикини или участках с родинками и пигментацией. Отдельная история — удаление единичных волосков на лице: например, когда появляется упорный волосок на подбородке и хочется быстро решить проблему без регулярных повторов.

Сравнение: бритва, воск и IPL-эпиляция

Бритва — самый быстрый и дешёвый способ, но он требует постоянного повторения и часто провоцирует раздражение. Воск даёт более длительный эффект, но процедура болезненна, а риск врастания волос остаётся. IPL-эпиляция требует курса и дисциплины, зато может обеспечить длительный период гладкости и постепенно уменьшить густоту волос.

Советы: как подготовиться к IPL-эпиляции шаг за шагом

Начинайте курс осенью или зимой, чтобы минимизировать контакт кожи с солнцем. За пару дней до процедуры не используйте воск и эпилятор — волосы должны быть в фолликуле. В день процедуры подготовьте кожу: она должна быть чистой и сухой, без масел и кремов. После сеанса минимум 48 часов избегайте активного солнца и агрессивных средств для кожи. Следуйте графику процедур — стабильность важнее, чем "по настроению".

Популярные вопросы о перманентной эпиляции IPL

Сколько стоит IPL-эпиляция?

Цена зависит от зоны, клиники и количества сеансов. Домашние устройства дороже на старте, но могут окупаться со временем.

Что лучше — салон или домашний прибор?

В салоне выше контроль и точность, дома — удобство и гибкость. Выбор зависит от бюджета, зоны и дисциплины.

Можно ли сделать IPL-эпиляцию перед отпуском?

Это не лучший вариант: после процедуры важно избегать солнца минимум 48 часов, а загорелая кожа может ухудшить результат.