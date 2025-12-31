Шампунь и бальзам больше не спасают: многоступенчатый уход за волосами стал новой нормой

Метод Abbey Yung включает 11 шагов ухода за сухими и ломкими волосами

Зимой волосы часто первыми реагируют на холод, сухой воздух и перепады температур: становятся тусклыми, ломкими, начинают пушиться и сильнее электризоваться. В бьюти-мире давно привыкли считать шаги корейского ухода за кожей, но теперь похожая "арифметика" добралась и до ухода за волосами. При этом главная сложность в том, что универсальной схемы нет: всё зависит от типа волос, степени повреждения и привычек укладки, об этом сообщает Bazaar.

Почему у ухода за волосами нет единого "количества шагов"

В отличие от уходовых ритуалов для лица, где многие этапы повторяются у большинства людей, волосы требуют более индивидуального подхода. Для кого-то достаточно шампуня и кондиционера, а кому-то нужна многоуровневая система с восстановлением, защитой и стайлингом. Особенно это актуально для сухих, ломких или окрашенных волос, которые зимой теряют влагу быстрее.

Именно поэтому в социальных сетях всё чаще обсуждают максимально подробный уход, где можно насчитать до 11 этапов — но это скорее вариант для сильно повреждённых волос, а не обязательный стандарт для всех.

Метод Abbey Yung и логика "по слоям"

Трихолог Abbey Yung предложила систему The Abbey Yung Method — подход, который помогает разложить уход по этапам и выбрать формулы последовательно, ориентируясь на состояние волос. В его основе — понятная структура: подготовка до мытья, очищение, лечение, кондиционирование, защита и укладка.

Ключевой принцип: важны не сами "ступени", а то, чтобы каждый продукт решал конкретную задачу — увлажнение, восстановление, питание, защита или сглаживание.

Как выглядит многоступенчатый уход для сухих и повреждённых волос

Полная схема может включать до 11 шагов — в некоторых блоках по два продукта, если нужно усиливать эффект. Такой вариант чаще используют курсом, а не ежедневно.

1) Предварительный уход до мытья

Это этап, который многие игнорируют, но он важен для волос, склонных к ломкости. Обычно сюда входит восстановительное средство для длины 1-2 раза в неделю: маска, бондинг-уход или укрепляющая формула. После этого можно добавить масло — по принципу восточных техник смазывания, когда волосам нужно дополнительное питание и защита от пересушивания.

2) Очищение

Очищение — основа всего ритуала, но его интенсивность зависит от кожи головы и частоты использования стайлинга. Иногда в схеме присутствуют два продукта: один — для регулярного мытья, второй — более глубокой очистки (например, раз в неделю), чтобы убрать остатки средств и не перегружать корни.

3) Лечение и кондиционирование

Далее подключаются продукты, которые работают на структуру: кондиционер, маска или несмываемый уход. Здесь важно не пытаться "накормить" волосы всем сразу: если волосы тонкие, переизбыток питания может дать эффект тяжести и быстрое загрязнение корней.

4) Защита и укладка

Финальный блок — защита от тепла, холода и механических повреждений, а также средства для укладки. Зимой особенно важны антистатические и разглаживающие формулы: они помогают уменьшить пушистость и ломкость от трения о шарфы и воротники, когда волосы зимой взлетают буквально от одного движения.

Сравнение: минимальная рутина и расширенный уход

Минимальный уход подходит здоровым волосам и тем, кто редко использует фен и плойку. Обычно это очищение и кондиционирование, плюс один несмываемый продукт для защиты.

Расширенная рутина полезна при сухости, ломкости, осветлении или постоянной укладке. В этом случае добавляют предуход до мытья, восстанавливающие средства, более плотные кондиционеры и защиту от температуры, а иногда — дополнительные средства для сглаживания длины и контроля пушистости, чтобы не повторять типичные ошибки ухода.

Советы по уходу за волосами шаг за шагом

Начните с диагностики: сухость по длине и жирность у корней требуют разных продуктов. Добавьте предуход 1-2 раза в неделю, если волосы ломкие или осветлённые. Не смешивайте сразу много масок и сывороток — вводите новые средства по одному. Зимой обязательно используйте несмываемую защиту перед феном и перед выходом на улицу. Если волосы стали быстрее жирниться, сократите количество питательных средств и усилите очищение кожи головы.

Популярные вопросы о многоступенчатом уходе за волосами

Сколько шагов ухода действительно нужно большинству людей?

Чаще всего достаточно 3-5: очищение, кондиционер или маска, несмываемый уход и защита от тепла. Всё остальное — по состоянию волос.

Что лучше для сухих волос: масло или маска?

Маска работает глубже и помогает восстановить баланс влаги и питания, а масло чаще запечатывает и сглаживает длину. Для лучшего результата их используют в разные дни или поэтапно.

Сколько стоит полноценная рутина из 10-11 шагов?

Цена зависит от брендов и объёма средств. Обычно это заметно дороже базового ухода, поэтому многие собирают систему постепенно и используют часть продуктов курсом.