Праздники бьют по лицу сильнее, чем кажется: кожа выдаёт последствия быстрее, чем вы ждёте

Когда мы говорим о сахаре, чаще всего вспоминаем лишние килограммы и скачки энергии. Но у этой привычки есть еще один заметный эффект — она может буквально "отпечатываться" на лице: кожа быстрее теряет свежесть, становится более тусклой и склонной к ранним морщинам. И если перед Новым годом рука тянется к печенью и сладким напиткам чаще обычного, риск "сахарного лица" становится особенно актуальным, об этом пишет iGlanc.

Девушка с плиткой шоколада
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с плиткой шоколада

Почему кожа начинает "сдавать" с возрастом

С годами организм становится менее терпимым к мелким ошибкам: недосып, алкогольная вечеринка, неподходящая тушь — и утром отражение в зеркале уже не радует. Поэтому многие добавляют в уход SPF, увлажняющие средства, пилинги, массажи, антивозрастные кремы, а иногда и ботокс. Но даже самый грамотный уход может не давать желаемого эффекта, если один фактор действует ежедневно и "подтачивает" кожу изнутри — избыток сахара и рафинированных углеводов.

Сахар — не только про талию

О сахаре давно говорят как о проблемном продукте: его связывают с диабетом, болезнями сердца, кариесом, ожирением печени и другими рисками. Из-за него многие замечают перепады настроения и нестабильную энергию, а также эффект привыкания. В некоторых странах даже вводили "налог на сахар", чтобы снижать потребление сладких напитков и десертов. Но помимо очевидных рисков у сахара есть еще один неприятный побочный эффект — ускорение возрастных изменений кожи.

Что такое "сахарное лицо" и почему оно появляется

Термин sugar face ("сахарное лицо") описывает состояние, при котором кожа выглядит более уставшей и стареет быстрее, чем хотелось бы. Важно понимать: проблему создают не только конфеты и шоколад. Сюда же относятся белый хлеб, белый рис, макароны и другие рафинированные углеводы — продукты, которые быстро поднимают уровень глюкозы в крови.

Когда сахар в крови долго остается повышенным, он начинает "прилипать" к белкам в организме — включая коллаген и эластин, отвечающие за упругость и эластичность кожи. Этот процесс называется гликированием. Итог — кожа становится менее плотной, быстрее теряет тонус, чаще появляются заломы и морщины, может усиливаться чувствительность и воспаления. В такие периоды особенно важно поддерживать зимний уход, чтобы кожа не теряла защитные ресурсы быстрее обычного.

"Сахар не только влияет на ваш организм, но и негативно трансформирует вашу кожу изнутри", — говорит дерматолог Элизабет Бахар Хушманд.

Как выглядит гликирование на коже

Чаще всего "сахарное лицо" связывают с такими признаками:

  1. Морщины и ранние заломы.

  2. Провисание и потеря четкости овала.

  3. Тусклый цвет лица.

  4. Отечность.

  5. Покраснение и повышенная чувствительность.

  6. Прыщи и воспаления.

Что показывают наблюдения о питании и морщинах

Исследования и наблюдательные работы, посвященные гликации и питанию, сходятся в одном: избыток сахара и фруктозы может усиливать процессы старения кожи. В списке продуктов, которые чаще связывали с большим количеством морщин, фигурировали: обработанное мясо (ветчина, сосиски, колбасные изделия), газированные сладкие напитки и выпечка. А продукты вроде бобовых, листовой зелени, спаржи, орехов, оливок и яблок чаще ассоциировались с более медленным старением кожи. При этом многое зависит от баланса рациона и того, насколько часто в нем появляется сахар в сочетании с быстрыми углеводами.

Сравнение: быстрые углеводы и "медленные" продукты

Если коротко, разница обычно в том, как быстро еда поднимает сахар в крови и насколько долго он остается высоким. Белый хлеб, сладкие напитки и выпечка дают резкий скачок — и организм снова быстро требует "добавки". А бобовые, овощи, орехи и фрукты с клетчаткой поддерживают более стабильный уровень энергии и создают условия, при которых кожа меньше страдает от гликирования.

Советы по снижению сахара шаг за шагом

  1. Начните с напитков: замените сладкую газировку и кофе с сиропом на воду, чай или напитки без сахара.

  2. Сократите "белые" углеводы: чаще выбирайте цельнозерновой хлеб, крупы, макароны из твердых сортов.

  3. Добавляйте белок и клетчатку: они уменьшают тягу к сладкому и помогают сохранять стабильную энергию.

  4. Проверьте скрытый сахар: внимательно читайте состав соусов, йогуртов, батончиков и выпечки.

  5. Договоритесь с собой о "разумном сладком": десерт — после основного приема пищи, а не вместо него.

Популярные вопросы о сахарном лице

Почему сладкое влияет на морщины?
Потому что избыток сахара запускает гликирование: он "связывает" коллаген и эластин, из-за чего кожа быстрее теряет упругость.

Что сильнее всего провоцирует "сахарное лицо" — конфеты или хлеб?
И то и другое, если речь о быстрых углеводах. Белый хлеб, выпечка и сладкие напитки часто дают тот же эффект, что и десерты.

Сколько сахара можно, чтобы не отражалось на коже?
Точная цифра индивидуальна: многое зависит от рациона, обмена веществ и общего образа жизни. Практически полезный подход — снижать количество добавленного сахара и чаще выбирать продукты с клетчаткой.

Можно ли компенсировать сахар хорошим уходом — кремами и SPF?
Уход помогает защищать кожу снаружи, но он не отменяет внутренних процессов. Если сахар постоянно высокий, гликирование продолжит разрушать "каркас" кожи.

Что лучше для кожи — полный отказ от сладкого или умеренность?
Для большинства устойчивее работает умеренность: меньше срывов, проще соблюдать в праздники, а эффект заметен при регулярности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
