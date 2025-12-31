Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
Ежедневная уборка прихожей снижает беспорядок от обуви и одежды — Southern Living
Geely запустила крупнейший в мире центр краш-тестов в Нинбо — Automotiev News
Рестораны стали лидерами предновогодних трат россиян — "Русский стандарт"
Массаж кожи головы и мягкое мытьё помогают снизить выпадение волос
Талая вода в теплице зимой вымывает соли из почвы при хорошем дренаже — Медведев
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Сапсан, беркут и стриж вошли в список самых быстрых птиц — Discover Wildlife

Слои вместо тяжёлой длины: стрижки 2026 делают волосы легче и визуально дороже

Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Моя семья » Красота и стиль

Новый год — удобный повод обновить образ и почувствовать перемены сразу, без радикальных экспериментов. В 2026-м особенно востребованы стрижки, которые делают волосы легче, добавляют движения и мягко подчеркивают черты лица. В центре внимания — слоистость, естественный объем и аккуратный контур, который выглядит стильно даже без сложной укладки, об этом сообщает Jc.

Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Какие стрижки будут на пике в 2026 году

Стрижка "Бабочка"

Стрижка "Бабочка" остается в тренде по простой причине: она заметно освежает внешний вид, но не заставляет расставаться с длиной. Основной прием — длинные, равномерно распределенные слои, которые создают ощущение воздушности и естественного объема, особенно у лица и на макушке. Это удачный вариант, если волосы кажутся тяжелыми и плохо держат движение: пряди спереди выглядят более короткими, а сзади длина сохраняется. Такой подход хорошо работает, когда важно, чтобы волосы сами ложились без сложной укладки.

"Тихий каскад"

Эта стрижка — выбор для тех, кто любит минимализм и эффект "как будто так и было". Слои здесь почти незаметные и очень мягкие: они добавляют легкости, но не делают пряди редкими. "Тихий каскад" особенно хорошо смотрится на средней и длинной длине, когда хочется обновления, но без резкой смены образа. Он часто становится удачным решением для тех, кто ищет стрижки, которые меняют геометрию лица, не прибегая к радикальным формам.

Стрижка по линии лица

Стрижка по линии лица создана для тех, кто хочет подчеркнуть форму и сделать черты более гармоничными. Слои выстраиваются по плавной дуге, повторяя естественную форму лица, поэтому волосы выглядят "живыми" и аккуратно собранными. Такой прием помогает визуально выделить скулы и линию челюсти, а также смягчить резкие акценты, если хочется более спокойного эффекта.

Французский боб

Французский боб — классика, которая снова становится одной из главных ставок на начало года. Обычно он короче традиционного варианта и заканчивается на уровне подбородка. Часто его дополняют челкой — прямой или слегка текстурной, чтобы образ выглядел динамичнее. Очарование этой стрижки в ее элегантной простоте: она добавляет характер и "парижскую" легкость, но не требует слишком сложного ухода.

Сравнение: "Бабочка", "тихий каскад", стрижка по линии лица и французский боб

Стрижка "Бабочка" подойдет тем, кто хочет оставить длину, но добавить объем у лица и ощущение легкости. "Тихий каскад" выбирают, когда нужен мягкий, естественный эффект без заметного вмешательства в форму. Стрижка по линии лица хороша, если важнее всего подчеркнуть черты и добиться гармоничного контура. Французский боб — оптимальный вариант для тех, кто готов к короткой длине ради выразительного образа и удобства в уходе.

Плюсы и минусы модных стрижек 2026 года

Эти варианты ценят за универсальность и современный силуэт, однако есть детали, о которых стоит помнить.

  • Плюсы: естественный объем, легкость и движение, "свежий" контур лица, актуальный вид без сложной укладки, возможность адаптации под разные типы волос.
  • Минусы: слои требуют регулярного обновления формы, короткие стрижки быстрее теряют четкость, а без правильной сушки объем может выглядеть менее выраженным.

Советы по выбору стрижки шаг за шагом

  1. Определите цель: сохранить длину, добавить объем или подчеркнуть контур лица.

  2. Учтите структуру волос: прямые, волнистые, склонные к пушению — от этого зависит, как лягут слои.

  3. Подберите комфортную длину: чем короче стрижка, тем важнее регулярная коррекция.

  4. Продумайте укладку: если времени мало, выбирайте форму, которая хорошо выглядит после обычной сушки.

  5. На консультации попросите мастера показать, как слои будут лежать у лица и как стрижка будет отрастать.

Популярные вопросы о модных стрижках 2026 года

Какая стрижка лучше, если хочется объема, но без заметной укладки?

Чаще всего подходят "Бабочка" и "тихий каскад": они дают движение и легкость, при этом выглядят естественно.

Что выбрать, чтобы подчеркнуть скулы и смягчить контур лица?

Лучше всего работает стрижка по линии лица — она выстраивает пряди по дуге и визуально делает овал гармоничнее.

Сколько стоит обновление такой стрижки?

Стоимость зависит от салона, длины и сложности работы со слоями. Обычно чем точнее коррекция формы, тем выше цена.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Домашние животные
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
Красные карлики названы ключевыми объектами в поиске жизни — Smithsonian Magazine
Ежедневная уборка прихожей снижает беспорядок от обуви и одежды — Southern Living
Рулетики с беконом и ананасом готовят без масла на сковороде
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Geely запустила крупнейший в мире центр краш-тестов в Нинбо — Automotiev News
Чай с липой и ромашкой облегчает симптомы гриппа — Dnews
Рестораны стали лидерами предновогодних трат россиян — "Русский стандарт"
Массаж кожи головы и мягкое мытьё помогают снизить выпадение волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.