Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антигистаминные, жаропонижающие и сорбенты должны быть в новогодней аптечке
КТК приостановил перевалку нефти
Протирание силикона после душа снижает риск появления плесени — Prima Inspirace
Туристы возвращают инфраструктуру на маршруте №77 в Горном Алтае — гиды
Впервые зафиксировано тройное слияние галактик с активными черными дырами — Earth
Избыток воды вызывает загнивание луковицы амариллиса и падение стеблей
Ремонт коробки передач без сервиса признали опасным — Jalopnik
С 2026 года россияне смогут пользоваться цифровым рублём — Аксаков
Рыбы отличают дайверов по цвету их снаряжения — биолог Джордан

Кожа ждёт не чуда, а режима: маски для лица, которые подстраиваются под образ жизни

Применение масок для лица 1–2 раза в неделю поддерживает увлажнение кожи
Моя семья » Красота и стиль

Неделя проходит в привычном темпе: работа, дела, постоянные задачи — и уход за кожей обычно сводится к минимуму. Очищение, сыворотка, крем. Всё выглядит логично, но иногда появляется ощущение, что этого недостаточно. Кожа кажется более уставшей, теряет сияние, становится тусклее — и тогда вспоминаешь о маске, которую собиралась сделать "завтра", но снова отложила.

Маска для лица: тканевая маска на лице модели
Фото: https://ru.freepik.com by cookie_studio is licensed under Free
Маска для лица: тканевая маска на лице модели

Почему маски — важная часть ухода за кожей

Маски — это быстрый способ усилить уход за кожей в течение недели. В них обычно выше концентрация активных компонентов, поэтому они работают как интенсивная поддержка, которая компенсирует последствия стресса, недосыпа и городского воздуха.

Иногда одной увлажняющей маски достаточно, чтобы вернуть ощущение упругости и "наполненности" кожи. А экспресс-маска с эффектом сияния может заметно освежить тон лица за считанные минуты — особенно когда сезонный зимний уход становится более требовательным.

Регулярность важнее идеального выбора

Важно не только подобрать "свою" маску, но и делать её стабильно. Если использовать маски один-два раза в неделю, кожа постепенно привыкает к такому ритму ухода. Она лучше удерживает влагу, спокойнее реагирует на перемены погоды и активнее воспринимает другие средства — например, сыворотки, кремы и продукты с витаминами, сообщает Woman.ru

Особенно заметно это работает в связке с компонентами, которые помогают удерживать воду в коже, включая гиалуроновую кислоту: маска усиливает эффект, а базовая рутина поддерживает результат.

Маски подстраиваются под образ жизни

Сегодня маски можно выбирать не только по типу кожи, но и по ситуации — под конкретный день и конкретную задачу.

  • Экспресс-гель-маски подходят, когда нужно быстро освежить лицо и нет времени на долгий уход.
  • Питательные кремовые маски помогают восстановиться после холода, сухого воздуха и усталости.
  • Ночные маски работают, пока вы спите, и подходят тем, кто любит, чтобы уход не требовал усилий.
  • Очищающие маски выручают после макияжа, в дни с повышенным загрязнением воздуха или просто когда коже нужен "перезапуск".

Сравнение: гелевая, кремовая и очищающая маска

Гелевые маски обычно дают лёгкость и ощущение свежести, особенно если кожа выглядит "уставшей". Кремовые — более плотные и питательные, они помогают вернуть мягкость и комфорт. Очищающие маски полезны, когда хочется уменьшить жирный блеск и очистить поры, но ими лучше не злоупотреблять, чтобы не пересушить кожу.

Как правильно использовать маски

  1. Всегда начинайте с очищения — так маска работает эффективнее.

  2. Наносите по инструкции и не держите дольше указанного времени.

  3. После маски используйте крем, чтобы "закрепить" увлажнение.

  4. Если кожа чувствительная, избегайте одновременного сочетания нескольких активных средств.

  5. Составьте простой график: 1-2 раза в неделю — оптимальный ритм для большинства.

Популярные вопросы о масках для лица

Как выбрать маску по типу кожи?

Ориентируйтесь на потребности: сухой коже подходят увлажняющие и питательные маски, жирной — очищающие, а чувствительной — успокаивающие без агрессивных компонентов.

Как часто можно делать маски?

Чаще всего достаточно 1-2 раз в неделю. Очищающие маски лучше применять реже, чтобы не нарушать защитный барьер кожи.

Что лучше: ночная маска или экспресс-маска?

Экспресс-маска удобна для быстрого эффекта "здесь и сейчас". Ночная даёт более глубокое восстановление, потому что работает дольше.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Садоводство, цветоводство
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Недвижимость
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Кроссовки розового цвета станут трендом 2026 года — InStyle
Избыток воды вызывает загнивание луковицы амариллиса и падение стеблей
Универсальная подлива за 3 минуты подходит к мясу и гарнирам
Ремонт коробки передач без сервиса признали опасным — Jalopnik
Упражнение супергерой укрепляет поясничный отдел
С 2026 года россияне смогут пользоваться цифровым рублём — Аксаков
Рыбы отличают дайверов по цвету их снаряжения — биолог Джордан
Скандинавская ходьба снижает нагрузку на колени и поясницу — тренер Станиловская
Германия готовит режим “меньше тратить — больше делать”
Применение масок для лица 1–2 раза в неделю поддерживает увлажнение кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.