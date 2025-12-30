Щёки стали главной зоной внимания: тренд, который пережил 2025-й и идёт дальше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Румяна в 2025 году неожиданно стали главным акцентом макияжа — от коротких роликов в соцсетях до красных дорожек и модных показов. Их наносили так часто и так по-разному, что румянец превратился из финального штриха в самостоятельный инструмент образа. Он вернул лицу живость и настроение даже в тех случаях, когда весь макияж сводился к минимуму, об этом сообщает Vogue.

Новогодний образ
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Новогодний образ

Почему именно румяна стали символом года

Популярность румян объясняют их универсальностью и быстрым визуальным эффектом. Они добавляют объём, свежесть и ощущение энергии, не перегружая кожу плотным тоном и сложными схемами. В результате один продукт всё чаще заменяет сразу несколько шагов макияжа — особенно в повседневных образах, где ценится естественность и ухоженный вид.

Румянец также стал частью более широкой тенденции на минимализм и "тихую" выразительность. Вместо резкого контуринга и активного хайлайтера внимание сместилось к цвету кожи и его нюансам, как это происходит в латте-макияже, где важны мягкие переходы и ощущение тепла.

Самые заметные техники румянца в 2025 году

Рококо-румянец в духе "Марии-Антуанетты"

Соцсети вернули интерес к смелым румянам с отсылкой к эстетике рококо. Цвет здесь не корректирует форму лица, а создаёт эффект фарфорового сияния: он расходится от центра щёк, визуально подсвечивая кожу и добавляя образу театральной утончённости. Такая техника особенно эффектно смотрится при минимальном макияже глаз и губ.

"Загорелый" румянец

Вместо бронзера всё чаще выбирали румяна с тёплым подтоном, которые создают ощущение лёгкого загара. Их наносили шире привычной зоны, захватывая боковые поверхности лица, что делало тон визуально ровнее и теплее. Приём хорошо вписывается в образы с лёгким тональным кремом и кремовыми текстурами, когда кожа остаётся "живой".

Акварельный эффект

Акварельные румяна дают размытый, почти прозрачный цвет без чётких границ. Пигмент словно растворяется в коже, создавая эффект естественного румянца, который сложно отделить от собственного оттенка лица. Для этого чаще используют кремовые или тинтовые формулы, нанося их тонкими слоями и тщательно растушёвывая.

Подмалёвок румянами

Подмалёвок стал популярной техникой для тех, кто ищет эффект "изнутри". Румяна наносят до тонального крема, а затем перекрывают лёгким покрытием. В результате цвет становится мягче и глубже, а финиш выглядит так, будто румянец — часть кожи, а не отдельный косметический слой.

Что пригодится в 2026 году

Главный итог "года румян" — их гибкость. Один продукт может работать как акцент, как способ выровнять тон и как инструмент для создания объёма. В 2026 году, на фоне интереса к естественной коже и спокойным образам, румянец, вероятно, сохранит статус ключевого элемента макияжа, особенно в сочетании с трендами на незавершённую красоту и минимальные приёмы.

Сравнение кремовых и сухих румян

Кремовые румяна ценят за эффект "живой кожи" и способность сливаться с уходом и тональным средством. Они хорошо работают в макияже, где используются сыворотки, SPF и лёгкие текстуры, а также подходят для монообразов, когда один продукт заменяет несколько.

Сухие румяна выбирают за предсказуемость и стойкость. Они лучше сочетаются с пудрой, проще наслаиваются и дольше сохраняют цвет в течение дня. Такой вариант часто используют для более собранных образов или мероприятий, где важен контролируемый результат.

Плюсы и минусы румян в повседневном макияже

Румяна позволяют быстро освежить лицо и добавить объём, но требуют аккуратного подхода к оттенку и нанесению.

  • Плюсы: мгновенно делают лицо более живым; подходят для минималистичного макияжа; легко меняют настроение образа.
  • Минусы: неподходящий подтон может подчеркнуть покраснения; избыточная насыщенность выглядит пятном; некоторые формулы конфликтуют с плотным тоном и пудрой.

Советы по нанесению румян шаг за шагом

  1. Определи эффект: мягкий акварельный, тёплый "загорелый" или выразительный акцент.

  2. Подбери текстуру под финиш — кремовую для свежести или сухую для стойкости.

  3. Наноси продукт постепенно, добавляя цвет слоями.

  4. Растушёвывай вверх и к вискам, чтобы визуально "собрать" лицо.

  5. Для подмалёвка используй румяна до тона и выбирай лёгкое покрытие поверх.

Популярные вопросы о тренде на румяна

Как выбрать румяна для естественного эффекта

Ориентиром служит природный оттенок щёк после быстрой ходьбы. Чаще всего это нейтрально-розовые или мягкие персиковые тона, нанесённые тонким слоем.

Сколько стоит хороший продукт и на что смотреть

Цена зависит от бренда и формулы, но решающими остаются текстура, растушёвка и поведение продукта на коже в течение дня.

Что лучше для свежести — румяна или бронзер

Румяна создают эффект здоровья и живости, тогда как бронзер больше отвечает за ощущение тепла. В 2025 году именно румянец чаще становился главным акцентом, как и в других трендах макияжа 2026 года.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
