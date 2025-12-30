Выпадение волос доводит до отчаяния: домашний уход, который работает через слёзы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выпадение волос принято считать "мужской" проблемой, но на деле с ней регулярно сталкиваются и женщины. Волосы для многих — часть образа и уверенности в себе, поэтому любой "лишний" пучок в душе или на расчёске вызывает тревогу. Часто качество волос ухудшается после стресса или при дефиците витаминов и микроэлементов.

Пушистые запутанные волосы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пушистые запутанные волосы

Почему волосы начинают выпадать

Выпадение может проявляться по-разному: от заметных волос на расческе до истончения хвоста и даже очагов облысения. Самое важное — понять причину: тогда половина решения уже найдена.

Среди типичных факторов, которые могут запускать усиленное выпадение, называют последствия сильного стресса, болезни или операции. Обычно организм реагирует не сразу: "волосяное SOS" может начаться через 2-3 месяца после перенесенного события. Также влияние оказывают резкие гормональные изменения — например, после родов.

Еще одна распространенная причина — побочные эффекты лекарств. Волосы могут реагировать и на заболевания: среди возможных вариантов упоминают проблемы с щитовидной железой, гормональный дисбаланс и волчанку.

Не стоит недооценивать и питание. Если в рационе резко не хватает белка, железа, цинка или биотина, волосы могут стать тоньше и выпадать активнее. Такое часто случается при строгих диетах, а также у женщин с обильными менструациями.

Отдельный пункт — здоровье кожи головы. Грибковые инфекции, воспаления и перхоть нередко сопровождаются выпадением. Есть и аутоиммунная форма — алопеция.

Наконец, волосы могут страдать из-за ухода и процедур: осветление, тугие косы, частая горячая укладка, химическая завивка и постоянное натяжение иногда приводят к так называемой травматической алопеции. Генетика тоже играет роль — чаще у мужчин, но наследственный фактор встречается у всех, сообщает iGlanc.

Луковый сок: странно, но популярно

Идея наносить на волосы луковый сок звучит необычно — и даже пугающе из-за запаха. Однако его используют как домашнее средство не только против выпадения, но и при проблемах с кожей головы, включая перхоть.

Считается, что ключевую роль играет высокое содержание соединений серы. Именно они отвечают за характерный запах и "слезный эффект" при нарезке лука, но одновременно участвуют в процессах, важных для волос.

Как лук может поддержать рост волос

Сера входит в состав аминокислот, из которых строятся белки. Один из главных белков волос — кератин, который отвечает за их прочность и структуру. Поэтому нанесение лукового сока на кожу головы рассматривают как способ локально "подкормить" волосы.

Кроме того, соединения серы могут стимулировать выработку коллагена — белка, важного для здоровья кожи и нормального обновления клеток. В теории это создает более благоприятные условия для роста новых волос и уменьшения ломкости.

При этом важно помнить: луковый сок — не лекарство, а поддерживающая мера. Если выпадение связано с гормонами, болезнями или дефицитами, проблему нужно решать системно, иногда вместе с врачом-дерматологом или трихологом.

Сравнение: луковый сок и аптечные средства

Луковый сок чаще выбирают те, кто предпочитает натуральные методы и хочет попробовать доступный вариант дома. Он может подойти как вспомогательный уход при легком сезонном выпадении или при жирной коже головы с перхотью.

Аптечные лосьоны и сыворотки обычно удобнее в использовании, меньше пахнут и имеют более предсказуемую формулу. Но такие продукты часто дороже и требуют регулярного применения курсом.

Компромиссный вариант — сочетать мягкий домашний уход (например, маски) с проверенными средствами для кожи головы: шампунем от перхоти, ампулами или витаминами по назначению специалиста.

Советы по применению лукового сока для волос

  1. Выжмите сок из свежей луковицы (можно через марлю или соковыжималку).

  2. Нанесите сок только на кожу головы, избегая длины, чтобы уменьшить запах.

  3. Мягко помассируйте 2-3 минуты.

  4. Оставьте на 15-30 минут. При жжении смойте сразу.

  5. Тщательно смойте шампунем 1-2 раза.

  6. Используйте 1-2 раза в неделю курсом несколько недель, наблюдая за реакцией кожи.

Популярные вопросы о выпадении волос

Сколько волос в день считается нормой?

Количество зависит от индивидуальных особенностей и длины волос, но небольшое ежедневное выпадение — естественный процесс. Если вы видите резкое увеличение объема волос на расческе или в душе, стоит искать причину.

Что лучше: луковый сок или витаминные комплексы?

Если выпадение связано с дефицитом железа, цинка, белка или биотина, одних масок будет недостаточно. Тогда эффективнее корректировать питание или принимать назначенные врачом добавки. Луковый сок можно рассматривать как поддерживающий уход.

Как выбрать средство, если появилась перхоть и выпадение?

В таком случае важно работать с кожей головы: шампуни против грибка и воспаления часто дают лучший результат, чем маски. Если перхоть не проходит или появляется зуд, лучше обратиться к дерматологу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
