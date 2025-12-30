Полы выглядят грязными уже на следующий день: ошибка начинается прямо с ведра

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Соль при мытье полов снижает интенсивность запахов и ускоряет высыхание покрытий
Моя семья » Красота и стиль

На первый взгляд соль кажется странным ингредиентом для уборки, но при мытье полов она может дать неожиданный эффект. Этот простой продукт используют не только в кулинарии, но и в бытовом уходе за домом. Метод известен давно и до сих пор применяется в повседневной уборке.

Мытьё пола
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё пола

Зачем добавляют соль в воду для мытья пола

Соль обладает выраженными гигроскопичными свойствами, благодаря чему помогает лучше собирать грязь и мелкую пыль с поверхности. Раствор с солью облегчает удаление следов обуви, разводов и засохших пятен, особенно на плитке, линолеуме и ламинате. После такой уборки полы быстрее высыхают и выглядят более свежими. Эти же принципы лежат в основе подхода, при котором пол остаётся чистым в разы дольше без увеличения частоты уборки.

Влияние соли на чистоту и запах в помещении

Растворённая в воде соль частично нейтрализует неприятные запахи, которые могут сохраняться на полу после готовки или влажной погоды. Это особенно актуально для кухни и прихожей. Кроме того, солёная вода создаёт среду, менее благоприятную для размножения бактерий, что повышает общий уровень гигиены. Похожий эффект используется и в быту для контроля влажности, когда соль помогает снизить конденсат в холодное время года.

Подходит ли соль для всех типов покрытий

Несмотря на универсальность, соль стоит применять с учётом материала пола. Для кафеля и керамогранита она безопасна при умеренной концентрации. Для паркета и натурального дерева такой способ используют осторожно, тщательно отжимая тряпку. При правильном подходе метод помогает сократить расход моющих средств и сохранить внешний вид покрытия, сообщает Novy den.

Советы по мытью полов с солью

  1. Наберите ведро тёплой воды объёмом 5-7 литров.

  2. Добавьте 1-2 столовые ложки обычной поваренной соли и размешайте до полного растворения.

  3. Используйте хорошо отжатую швабру или тряпку, чтобы не переувлажнять пол.

  4. После уборки дайте поверхности высохнуть естественным образом.

Популярные вопросы о мытье полов с солью

Можно ли мыть ламинат солёной водой?

Да, если концентрация соли минимальна и используется хорошо отжатая тряпка.

Сколько соли нужно добавлять в воду?

Обычно достаточно 1-2 столовых ложек на ведро воды, чтобы избежать следов и повреждений.

Что лучше — соль или магазинное средство?

Соль подходит для регулярной лёгкой уборки, а специальные средства — для сложных загрязнений и глубокой очистки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
