Полы выглядят грязными уже на следующий день: ошибка начинается прямо с ведра

На первый взгляд соль кажется странным ингредиентом для уборки, но при мытье полов она может дать неожиданный эффект. Этот простой продукт используют не только в кулинарии, но и в бытовом уходе за домом. Метод известен давно и до сих пор применяется в повседневной уборке.
Соль обладает выраженными гигроскопичными свойствами, благодаря чему помогает лучше собирать грязь и мелкую пыль с поверхности. Раствор с солью облегчает удаление следов обуви, разводов и засохших пятен, особенно на плитке, линолеуме и ламинате. После такой уборки полы быстрее высыхают и выглядят более свежими. Эти же принципы лежат в основе подхода, при котором пол остаётся чистым в разы дольше без увеличения частоты уборки.
Растворённая в воде соль частично нейтрализует неприятные запахи, которые могут сохраняться на полу после готовки или влажной погоды. Это особенно актуально для кухни и прихожей. Кроме того, солёная вода создаёт среду, менее благоприятную для размножения бактерий, что повышает общий уровень гигиены. Похожий эффект используется и в быту для контроля влажности, когда соль помогает снизить конденсат в холодное время года.
Несмотря на универсальность, соль стоит применять с учётом материала пола. Для кафеля и керамогранита она безопасна при умеренной концентрации. Для паркета и натурального дерева такой способ используют осторожно, тщательно отжимая тряпку. При правильном подходе метод помогает сократить расход моющих средств и сохранить внешний вид покрытия, сообщает Novy den.
Наберите ведро тёплой воды объёмом 5-7 литров.
Добавьте 1-2 столовые ложки обычной поваренной соли и размешайте до полного растворения.
Используйте хорошо отжатую швабру или тряпку, чтобы не переувлажнять пол.
После уборки дайте поверхности высохнуть естественным образом.
Да, если концентрация соли минимальна и используется хорошо отжатая тряпка.
Обычно достаточно 1-2 столовых ложек на ведро воды, чтобы избежать следов и повреждений.
Соль подходит для регулярной лёгкой уборки, а специальные средства — для сложных загрязнений и глубокой очистки.
