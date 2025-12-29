Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горячие ванны повысили устойчивость к гипоксии после тренировок — ученые
Говяжье рагу без сложных техник стало популярным рецептом — Simply Recipes
Посадка малины зимой повышает урожайность за счёт раннего укоренения
Замёрзшие замки вышли из строя из-за влаги после мойки
Введены ограничения на трудоустройство мигрантов в Курской области — Хинштейн
Погода на Ослянке резко меняется даже летом — туристы
Премьера в театре на Малой Ордынке: Детский альбом Чайковского
Крупнейшие айсберги Антарктиды не связаны напрямую с потеплением — Earth
Переувлажнение потоса вызывает корневую гниль и желтизну листьев — Martha Stewart

Мягкое окрашивание меняет правила: седину больше не закрашивают, а встраивают в оттенок

Мягкое окрашивание седины набирает популярность на фоне отказа от стойких красок
Моя семья » Красота и стиль

Седина всё чаще перестаёт быть поводом для радикальных перемен: люди хотят слегка "приглушить" несколько серебристых прядей, выглядеть свежее и при этом не связываться с жёсткими химическими красителями. На фоне этого в ванных комнатах и на полках салонов постепенно закрепляется более мягкий подход к окрашиванию, об этом сообщает Aliceadabridal.co.uk.

Женщина с седыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с седыми волосами

Почему волосы становятся седыми и как это меняет внешний вид

Волос не "сереет" сам по себе за одну ночь. Каждый волос растёт из фолликула в коже головы, а его цвет формируется в процессе роста: специальные клетки — меланоциты — добавляют пигмент (в основном меланин) в стержень волоса. Именно этот пигмент определяет натуральный оттенок.

Со временем, из-за возраста, наследственности, хронического стресса и образа жизни, меланоциты работают медленнее. Часть из них прекращает функцию полностью — и тогда новый волос отрастает уже с меньшим количеством пигмента или вовсе без него. Поэтому седина — это не "выцветание" старых волос, а новые волосы, которые изначально растут серыми или белыми. И важно: когда выработка пигмента останавливается, фолликул обычно не возвращается к прежнему цветообразованию без внешнего воздействия.

Неожиданный факт: седина связана не только с "выключением" пигмента

У учёных есть ещё одно объяснение, почему волосы могут становиться белее: со временем в структуре волоса может накапливаться перекись водорода — тот самый компонент, которым в салонах осветляют волосы. В норме организм быстро нейтрализует её антиоксидантными ферментами, но с возрастом эта система работает слабее. В результате перекись начинает действовать как "внутренний отбеливатель", усиливая эффект поседения и делая волосы визуально более светлыми и "прозрачными" на солнце.

Что происходит с текстурой седых волос

Когда меланин уходит, заметнее становится базовый оттенок кератина — белка, из которого состоит волос. Он слегка желтоватый, и при ярком освещении это особенно видно. Параллельно кожа головы часто вырабатывает меньше себума — естественного жира, который делает волосы эластичными и блестящими. Недостаток себума приводит к тому, что седые волосы нередко кажутся жёстче, суше, тусклее, сильнее пушатся и легче ломаются. Меняется и "поведение" прядей: появляются непослушные торчащие участки — типичная жалоба тех, у кого седина становится заметнее.

Почему седина визуально делает черты лица строже

Многих беспокоит не сам факт седины, а эффект на лице. Несколько ярких белых волосков на фоне более тёмной базы создают контраст, который может давать тени, подчёркивать область под глазами и визуально добавлять уставший вид. Особенно это заметно при дневном свете и на фото.

Почему классическое окрашивание теряет популярность

Долгие годы стандарт был прост: подобрать оттенок и сделать стойкое окрашивание. Но сегодня всё больше людей выбирают более щадящие варианты — во многом из-за рисков окрашивания волос.

Стойкие формулы обычно приподнимают кутикулу волоса аммиаком или похожими компонентами, а затем закрепляют пигмент внутри за счёт окислителей. В первые недели цвет выглядит ровным, но процесс может ослаблять волосы. Это особенно чувствуется на седых прядях — они часто уже более сухие и ломкие, поэтому быстрее теряют гладкость и становятся "жёсткими" на ощупь. Поэтому растёт спрос на окрашивание, которое работает мягче: не пытается полностью "закрасить" седину плотным слоем, а аккуратно смешивает оттенки и делает переход менее заметным.

Мягкое окрашивание и стойкая краска: кому что подходит

Мягкие методы выбирают, когда нужно скрыть отдельные седые волоски без эффекта "шлема", смягчить контраст у корней и по длине, сохранить естественную текстуру и блеск, а также реже обновлять цвет.
Стойкая краска чаще подходит тем, кому важно полное перекрытие седины, чёткий яркий оттенок и максимальная предсказуемость результата.

Плюсы и минусы отказа от "жёсткой" краски

Мягкое окрашивание чаще выглядит естественно, меньше травмирует волосы и не создаёт резкой линии отросших корней. Но при очень плотной седине оно не всегда даёт полное перекрытие, и иногда приходится комбинировать техники и уход.

Уход за седыми волосами: коротко и по делу

Увлажняющий шампунь и кондиционер, маска 1-2 раза в неделю, термозащита перед феном и утюжком, фиолетовый шампунь при желтизне (примерно раз в неделю), лёгкие масла или сыворотки на концы для блеска.

Популярные вопросы

Если седина точечная, чаще всего достаточно мягкого тонирования или натуральных красителей: они сгладят контраст и не изменят общий цвет радикально. Стоимость поддержания зависит от длины и техники, но обычно это базовый набор ухода плюс одно поддерживающее средство. Полностью закрашивать или смешивать — зависит от доли седины и желаемого результата: при небольшой седине смешивание выглядит мягче, при высокой — стойкие формулы дают более плотный эффект.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Домашние животные
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Последние материалы
Мягкое окрашивание седины набирает популярность на фоне отказа от стойких красок
Шампуни с сульфатами смывают естественный липидный слой с кожи головы и волос
Слив воды уменьшает расход электроэнергии водонагревателем — сантехник Митчелл
Введены ограничения на трудоустройство мигрантов в Курской области — Хинштейн
Погода на Ослянке резко меняется даже летом — туристы
Когда мода перестает быть сезонной: почему индустрия копирования зашла в тупик
Премьера в театре на Малой Ордынке: Детский альбом Чайковского
Крупнейшие айсберги Антарктиды не связаны напрямую с потеплением — Earth
Переувлажнение потоса вызывает корневую гниль и желтизну листьев — Martha Stewart
Запах в холодильнике возникает при засоре дренажного отверстия — Prima Inspirace
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.