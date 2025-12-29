Химическая завивка сбросила 40 лет: причёски из 80-х вернулись в салоны в новом виде

Современная химическая завивка: пляжные волны держатся до 6 месяцев — iGlanc

Перманент, который многие помнят по пышным причёскам 80-х, снова возвращается — но в более спокойной и современной версии. Теперь вместо "взрыва на голове" можно получить мягкие пляжные волны, которые держатся до полугода, об этом сообщает iGlanc.

Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under publik domain Девушка с кудряшками

Почему химическая завивка снова в моде

Мода на прически действительно ходит по кругу: тренды, которые когда-то казались спорными, через годы возвращаются — иногда почти без изменений, а иногда в обновлённой форме. В 80-х культовыми стали объёмные причёски и крупные локоны, которые фиксировали лаком до состояния "идеальной башни". Именно так химическая завивка и закрепилась в массовой культуре — как символ максимального объёма и драматичного стиля.

Сегодня запрос другой: людям хочется красоты без часов у зеркала. Поэтому современный перманент воспринимают скорее как способ сделать укладку "на автомате", чем как экстремальный бьюти-эксперимент.

Краткая история перманента

Хотя пик популярности химической завивки пришёлся на 80-е, первые варианты процедуры появились ещё в 30-х годах прошлого века — тогда её делали в основном на короткие вьющиеся бобы, которые были модными в то время. По-настоящему массовым тренд стал позже, когда его начали носить звёзды: Шер, Долли Партон и Джулия Робертс.

Сейчас к завивке возвращается поколение Z: в соцсетях всё чаще можно увидеть мягкие волны и кудри в сочетании с расслабленным, иногда даже "мужским" стилем в одежде. И важно, что новый перманент выглядит куда естественнее, чем классические варианты прошлых десятилетий.

Как выглядит современная химическая завивка

Современная процедура может дать разный результат — всё зависит от того, какие бигуди и технику выберет мастер. Кому-то делают мелкие локоны, кому-то — крупные "пляжные" волны, а кому-то просто добавляют корням объём, чтобы волосы не выглядели плоскими.

Чтобы избавиться от негативных ассоциаций со словом "химическая завивка", многие салоны используют другие названия. Например, объёмная завивка, digital perm или S-образные волны. Digital perm особенно популярен в Азии, причём не только среди женщин: мужчины тоже выбирают лёгкие кудри и текстуру вместо ежедневной укладки.

"Текущая тенденция очевидна. Людям нужны прически, которые не требуют слишком долгого ухода", — говорит визажист Стивен Пиччиано для Byrdie.

Сколько держится эффект и кому подходит процедура

Обычно современный перманент сохраняется до шести месяцев. При этом нужно учитывать, что волосы отрастают, а значит, через несколько месяцев заметна разница у корней — поэтому многие делают коррекцию раз в 2-3 месяца, чтобы сохранить форму.

Современная завивка считается более мягкой, чем классическая, и часто подходит даже тонким волосам, которым не хватает объёма. Её делают и на короткие, и на длинные волосы, но на очень густых, окрашенных или сильно повреждённых результат может быть менее предсказуемым. Если волосы уже кудрявые, эффект может почти не измениться, потому что текстура и так выражена.

Советы по уходу за завивкой шаг за шагом

После процедуры не мойте голову минимум 24 часа, чтобы волосы не контактировали с водой и форма закрепилась. Если вы окрашиваете волосы, делайте завивку не раньше чем через две недели после окрашивания. Используйте увлажняющий кондиционер и маски, особенно если волосы тонкие или склонны к сухости. Сушите волосы аккуратно: промакивайте полотенцем и избегайте агрессивного трения. По возможности сокращайте использование утюжков и плоек — волны уже есть, а лишний нагрев только ухудшит состояние волос. Регулярно подравнивайте кончики, чтобы сохранить общий вид и убрать сухие участки.

Здоровый результат во многом зависит от ухода за кожей головы - особенно если вы делаете процедуру зимой, когда кожа реагирует на сухой воздух и перепады температуры.

Популярные вопросы о современной химической завивке

Что такое химическая завивка и сколько длится процедура?

Это салонная процедура, которая придаёт волосам волнистость и объём. Обычно она занимает около трёх часов, а итог зависит от размера бигуди и выбранной техники.

Кому лучше всего подходит современный перманент?

Чаще всего его выбирают обладатели прямых и тонких волос, которым не хватает объёма и текстуры. Завивка также может подчеркнуть естественные волны у тех, у кого волосы слегка вьются.

Сколько стоит сделать завивку и от чего зависит цена?

Цена зависит от длины волос, выбранной техники (например, digital perm) и уровня салона. Чем длиннее волосы и сложнее эффект, тем дороже будет услуга.

Можно ли быстро убрать перманент, если результат не понравился?

Полностью "отменить" завивку сразу сложно: волны остаются до отрастания. Обычно приходится ждать, пока эффект ослабнет, либо подстригаться. Поэтому важно заранее обсудить с мастером, есть ли вариант более мягкой завивки, которая постепенно сходит сама.

Чтобы локоны выглядели мягче и не пушились, многие выбирают дополнительную поддержку — например, масляная смесь помогает удерживать влагу и улучшает текстуру волос в период отопительного сезона.