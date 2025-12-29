Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слухи о скором разговоре Путина и Зеленского безосновательны – политолог Дудчак
Принимать комплименты с благодарностью посоветовала психолог Ирина Бенетт
Новогоднее меню 2026: подборка салатов с майонезом и легкими заправками
Крупнейшие города мира проводят новогодние уличные шоу — туристические службы
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Зимние работы в саду и огороде в январе помогают сохранить почву и растения
Провайдеры не запрашивают коды из СМС – киберэксперт Курочкин
Учёные выявили сотни уникальных молочных сахаров у серых тюленей — Earth
Молодые британцы выбирают миграцию на фоне роста аренды и слабого старта карьеры

Свежесть на лице рисует не только хайлайтер: против усталости сработает морозилка

Массаж кубиками льда помогает уменьшить отёки лица — Be Beautiful
Моя семья » Красота и стиль

Ловить себя на мысли "выгляжу уставшей" можно даже после одного сложного дня — особенно если впереди встреча, фото или важная работа. Хорошая новость в том, что вернуть свежесть реально быстро, без салона и сложных процедур. Достаточно 10-15 минут и того, что уже есть дома или в косметичке.

Женщина наносит средство для ухода за кожей на лицо
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина наносит средство для ухода за кожей на лицо

Холодный экспресс-уход против отёков

Когда лицо кажется припухшим, а взгляд "тяжёлым", лучше всего работает холод. Кубики льда из морозилки (а ещё лучше — замороженный зелёный чай или ромашка) заверните в тонкую ткань и мягко пройдитесь по коже массажными движениями: от центра лба к вискам, по скулам вверх, под глазами — аккуратными похлопываниями, по шее — вниз. Такой приём помогает быстро уменьшить отёчность и вернуть естественный тон.

Если под рукой есть роллер или гуаша, держите их в холодильнике — это удобный способ сделать контрастный массаж без лишних усилий. Для зоны вокруг глаз подойдут холодные чайные пакетики или даже металлические ложки из морозилки: приложите на пару минут, и взгляд станет более открытым, сообщает Be Beautiful.

Экспресс-увлажнение, чтобы кожа засияла

Тусклая и сухая кожа чаще всего просто нуждается в воде и "плотном" уходе. Самый быстрый вариант — тканевая маска с гиалуроновой кислотой, алоэ или витамином С: 10 минут, затем остатки сыворотки можно "вбить" пальцами, чтобы усилить эффект гладкости.

Если маски нет, выручит густой увлажняющий крем или сыворотка. Нанесите щедрым слоем и прикрой лицо тёплым влажным полотенцем на 5-7 минут: лёгкий паровой эффект помогает коже стать мягче, а тон и хайлайтер потом ложатся заметно ровнее. В холодный сезон особенно важно учитывать, как меняется реакция кожи на уход и температуру, поэтому иногда полезно ориентироваться на принципы зимнего ухода за кожей.

Макияж, который делает лицо отдохнувшим

После ухода лучше всего работает лёгкий тон — BB-крем или тональное средство с невесомым покрытием. Добавьте немного хайлайтера на скулы, спинку носа и во внутренние уголки глаз: этот приём мгновенно визуально "поднимает" лицо.

Для глаз достаточно нейтральных оттенков (бежевый или шампань) и хорошей туши. Если хочется выразительности, можно сделать тонкую стрелку или быстрый смоки. Яркая помада и румяна на "яблочки" щёк помогают переключить внимание с усталости на свежий, живой образ.

Укладка за 10 минут: объём и блеск

Волосы моментально меняют впечатление. Для быстрого результата подойдут крупные локоны на плойку или утюжок — они делают причёску более "собранной". Если хочется мягких волн, можно заплести слегка влажные волосы в свободную косу и распустить через 10 минут, слегка взъерошив пальцами.

Когда нет времени на мытьё головы, сухой шампунь у корней даёт ощущение чистоты и объём. На кончики — масло или сыворотка для блеска, а деревянная щётка помогает уложить волосы более естественно и аккуратно. Если зимой пряди начинают пушиться и электризоваться, может пригодиться логика зимнего ухода за волосами: она помогает быстрее понять, почему укладка "сдаётся" раньше времени.

Финальные штрихи: тело, аромат и осанка

Чтобы образ выглядел завершённым, удели внимание телу: нанеси лосьон, особенно на плечи, декольте и ноги. Если есть средство с лёгким шиммером — оно красиво отражает свет и усиливает ощущение ухоженности.

Парфюм лучше наносить точечно: на запястья, за уши и немного на волосы с расстояния. И самый важный штрих — осанка: выпрямите плечи, расслабьте лицо и улыбнитесь. Это работает сильнее любого фильтра.

Популярные вопросы о быстрых лайфхаках для сияющего образа

Можно ли делать ледяной массаж каждый день?

Да, но аккуратно: не держите лёд на одном месте и всегда используйте ткань. Если есть выраженная чувствительность или купероз, лучше выбрать охлаждённый, а не "перемороженный" роллер.

Что лучше для быстрого эффекта — тканевая маска или плотный крем?

Маска удобнее и даёт равномерное увлажнение, но плотный крем тоже отлично работает, особенно в сочетании с тёплым влажным полотенцем.

Какой макияж выглядит наиболее "дорого" за 10 минут?

Лёгкий тон, чистая кожа, румяна и аккуратный хайлайтер. Плюс выразительные ресницы и один яркий акцент — либо губы, либо глаза.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Наука и техника
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Красота и стиль
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Последствия встречи: что будет с Украиной после разговора Трампа и Зеленского? Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Последние материалы
Толщина зимней мульчи должна быть не менее 10–15 см
Мигранты формируют закрытые диаспоры в России — врач-психиатр Василий Шуров
Слухи о скором разговоре Путина и Зеленского безосновательны – политолог Дудчак
Принимать комплименты с благодарностью посоветовала психолог Ирина Бенетт
Новогоднее меню 2026: подборка салатов с майонезом и легкими заправками
Крупнейшие города мира проводят новогодние уличные шоу — туристические службы
Массаж кубиками льда помогает уменьшить отёки лица — Be Beautiful
Фальсификации образа спецслужб в кино назвали угрозой безопасности — Безверхний
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Зимние работы в саду и огороде в январе помогают сохранить почву и растения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.