Новогодний маникюр 2025 превращает руки в золото — и меняет весь образ без украшений

Металлический маникюр на Новый год 2025 вошёл в главные бьюти-тренды — Bazaar

Новый год — это редкий момент, когда прошлое ещё рядом, а будущее уже стучится в дверь. В такие дни даже мелочи превращаются в маленькие обряды: кто-то загадывает желание под бой курантов, кто-то кладёт кольцо в бокал с напитком — на удачу и достаток. В бьюти-сфере роль такого символа всё чаще берёт на себя праздничный маникюр: блеск металла на ногтях становится тем самым "знаком", с которого хочется начать год красиво и уверенно, об этом сообщает Bazaar.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маникюр в кофейных тонах

Почему металлик снова главный в новогоднем маникюре

Золото и серебро — универсальные символы благополучия, которые легко вписываются в праздничный образ. В отличие от ярких сезонных оттенков, драгоценные металлы смотрятся уместно и с вечерним платьем, и с лаконичным костюмом, и с уютным кашемировым свитером.

Металлическое покрытие работает как аксессуар: оно отражает свет при каждом движении руки и делает образ более "собранным". Поэтому неудивительно, что в канун праздников в тренды снова выходят сияющие текстуры — от мягкого сатинового блеска до зеркального хрома.

Идея 1. Рок-маникюр с микрошипами

Этот вариант строится на контрасте. База — молочная или почти прозрачная, словно "чистый лист", который подчёркивает естественную форму ногтя. Поверх неё размещаются крошечные шипы или мини-стразы в серебре и золоте: акцент получается объёмным, но визуально лёгким.

Такой дизайн хорошо сочетается с кожаными деталями, вечерними украшениями и даже строгими образами, если оставить декор только на одном-двух ногтях.

Идея 2. Медный маникюр с металлической отделкой

Медь — более тёплая альтернатива классическому золоту. Она выглядит насыщенно и "дорого", особенно если выбрать покрытие с эффектом расплавленного металла. Полированная поверхность даёт мягкое свечение, а не резкий блеск, поэтому дизайн остаётся элегантным даже в дневном свете.

Медный оттенок особенно выигрышно смотрится с бежевыми и карамельными образами, аксессуарами из золота и тёплым макияжем.

Как носить такие дизайны, чтобы они выглядели дорого

Металлик любит аккуратность: любая неровность сразу заметна в отражении. Поэтому перед покрытием важно выровнять ногтевую пластину базой, а финиш выбирать максимально гладкий — особенно если это хром или зеркальный эффект.

Если хочется праздника без перегруза, лучше сделать один "металлический" акцент и поддержать его украшениями: кольцами, браслетом или цепочкой. Такой приём работает как стилистический якорь и не требует сложного дизайна.

Сравнение: золотой, серебряный и медный маникюр

Золотой маникюр чаще выбирают как символ удачи и достатка. Он хорошо дружит с тёплыми оттенками в одежде и макияже, а также подчёркивает загар.

Серебряный — более "ледяной" и современный. Он идеально подходит под холодные палитры, чёрный цвет и минимализм, а ещё выгодно смотрится на коротких ногтях за счёт чистоты оттенка.

Медный — компромисс между классикой и нестандартным решением. Он выглядит мягче золота, но при этом сохраняет праздничный характер и особенно удачно раскрывается в металлизированных топах и сатиновых финишах.

Плюсы и минусы металлического покрытия

Металлик ценят не только за эффектность, но и за практичность. Однако у него есть нюансы, которые стоит учитывать заранее.

Металлические текстуры лучше всего смотрятся на ухоженной пластине, поэтому тем, кто часто носит гель-лак, полезно помнить о восстановлении и защите ногтей после стойких покрытий. гель-лак запускает скрытую деградацию ногтей

Плюсы:

Сразу создаёт праздничное настроение и заменяет часть украшений. Сочетается с нейтральными образами и "поднимает" даже простой лук. Хорошо смотрится на фото и в вечернем освещении.

Минусы:

Требует идеально ровной базы и аккуратного нанесения. Может подчеркнуть сухость кутикулы — нужен уходовый крем или масло. Некоторые металлические лаки сложнее снимать, особенно с плотными пигментами.

Советы шаг за шагом: как сделать новогодний металлик дома

Подпилите форму и мягко обработайте кутикулу. Нанесите выравнивающую базу и просушите (если это гель). Покройте ногти металлизированным лаком в 1-2 слоя, давая каждому просохнуть. Для хром-эффекта используйте пудру по инструкции и перекройте топом. Завершите уходом: масло для кутикулы и крем для рук закрепят "дорогой" вид.

Популярные вопросы о новогоднем маникюре с металликом

Что выбрать: гель-лак или обычный лак?

Гель-лак держится дольше и лучше сохраняет зеркальный эффект. Обычный лак удобнее, если хочется сменить дизайн через пару дней.

Сколько стоит такой маникюр в салоне?

Цена зависит от города и сложности дизайна. Металлик без декора обычно дешевле, чем варианты с шипами, стразами или хром-пудрой.

Какой оттенок лучше подойдёт под любой образ?

Самый универсальный вариант — серебро или мягкое "шампанское". Они подходят и к тёплой, и к холодной палитре гардероба.

Если хочется усилить символику праздника, можно ориентироваться на оттенки, которые чаще всего ассоциируют с финансовой удачей и обновлением — например, тёплое золото, медь и сияющие нюды.