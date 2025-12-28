Холодный блонд стал как глазурь: Chocolate Frost даёт эффект салонного лоска без лишней желтизны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Одержимость "шоколадными" оттенками продолжает задавать тон в окрашивании волос зимой 2026 года. Но к привычным тёплым и глубоким цветам добавляются новые варианты с ледяными нюансами — для тех, кому ближе холодные тона и "icy"-эффект. Один из главных трендов сезона — холодный тёмный блонд, который уже называют Chocolate Frost. Это оттенок на границе какао и каштанового: с пепельной базой, но при этом мягкий и визуально "дорогой", об этом сообщает Bazaar.

Волосы
Фото: unsplash.com by Ionela Mat is licensed under Free to use under the Unsplash License
Волосы

Что такое Chocolate Frost и почему он выглядит дорого

В классических шоколадных окрашиваниях объём чаще создают тёплые переливы. В Chocolate Frost главная роль у холодного тёмного пигмента: он будто полирует поверхность волос и отражает свет так, что длина выглядит более гладкой и здоровой.

Финиш напоминает перламутровый беж — как шоколадный мусс, где молочные и "ледяные" оттенки слегка осветляют цвет, но не делают его пустым. На волосах такой тёмный блонд ложится ровно и не "гасит" текстуру, а создаёт эффект тонкой глазури. Это хорошо вписывается в общую логику трендов окрашивания волос 2026 года.

Кому подходит холодный тёмный блонд

Chocolate Frost особенно выигрышен для кожи с холодным подтоном: он подчёркивает её чистоту и визуально освежает лицо. При этом оттенок остаётся универсальным благодаря "гибридной зоне" между блондом и шатеном — он даёт мягкую световую область, но не уходит в явный светлый блонд.

Цвет хорошо сочетается с разными оттенками глаз: голубыми, зелёными и карими, если в них нет выраженной золотистости. Он усиливает контраст, но не делает образ жёстким — скорее добавляет аккуратную собранность.

Как получить Chocolate Frost в салоне

Чтобы добиться нужного результата, специалисты советуют сочетать пепельно-песочный краситель с тёмно-коричневым. Такой дуэт помогает удержать баланс глубины и света, сохраняя холодный характер оттенка без нежелательной рыжины.

Важно не уйти в слишком серый или слишком тёмный тон: Chocolate Frost должен оставаться мягким, с деликатным бежевым подтоном и заметным блеском — именно сияние здесь делает эффект максимально выразительным.

Плюсы и минусы оттенка Chocolate Frost

Этот цвет часто выбирают за универсальность и "салонный" вид, но он требует аккуратного ухода.

Плюсы:

  • выглядит дорого за счёт блеска и ровной поверхности;
  • подчёркивает холодный подтон кожи;
  • подходит и светлым, и тёмным глазам;
  • отрастает мягче, чем яркий блонд.

Минусы:

  • при неверной формуле может стать "пыльным";
  • требует поддержки холодного нюанса;
  • сильнее заметен на повреждённой длине.

Советы по уходу: шаг за шагом

  1. Выбирайте шампунь и кондиционер для окрашенных волос, чтобы сохранить блеск.

  2. Используйте фиолетовые или серебристые продукты умеренно, чтобы не "пересушить" тон.

  3. Делайте увлажняющую маску 1-2 раза в неделю для гладкости.

  4. Наносите термозащиту перед сушкой и укладкой.

  5. Обновляйте тонирование по мере необходимости, особенно если ваш зимний уход за волосами включает частые укладки и сухой воздух.

Популярные вопросы о Chocolate Frost

Что такое Chocolate Frost простыми словами?

Это холодный тёмный блонд на границе какао и каштанового с пепельной базой и выраженным глянцем.

Кому он подходит лучше всего?

Людям с холодным подтоном кожи и тем, кто хочет аккуратный "дорогой" оттенок без желтизны.

Как избежать серого или тусклого результата?

Важно правильно подобрать пропорции пепельно-песочного и тёмно-коричневого оттенков и поддерживать блеск уходом.

Что лучше: тёплый шоколад или Chocolate Frost?

Тёплый шоколад делает образ мягче и теплее, а Chocolate Frost даёт более холодный, чистый и современный эффект.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
