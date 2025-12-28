Поздние ужины превращают Новый год в режим набора: организм перестаёт сжигать лишнее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Праздничные дни обычно проходят под знаком душевных встреч и богатого стола — и именно в этот период многие замечают, что вес начинает ползти вверх. Причина не только в калорийных блюдах, но и в привычке есть "за компанию" и дольше сидеть без движения. При этом от любимых угощений совсем не обязательно отказываться, об этом сообщает JC.

Новогоднее застолье
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Новогоднее застолье

Почему на праздниках так легко набрать вес

Новогоднее меню часто строится вокруг блюд с большим количеством соусов, майонеза, сыра, масла и жареных ингредиентов. К этому добавляются частые перекусы, десерты и алкоголь, который незаметно повышает общую калорийность рациона. Ещё один фактор — сбитый режим: поздние ужины и длительное сидение за столом замедляют пищеварение и усиливают чувство тяжести.

Как сделать праздничные блюда легче и не потерять вкус

Многие традиционные рецепты можно "облегчить" без потери привычного аромата и текстуры. Соусы на основе майонеза и сливок часто заменяют на натуральный йогурт или нежирную сметану, добавляя зелень, чеснок и специи для насыщенности вкуса. Вместо жарки лучше выбирать запекание, тушение или приготовление на гриле — так блюда сохраняют сочность, но становятся менее калорийными.

Важно помнить и о порциях: даже полезная еда может дать переизбыток калорий, если есть её слишком много. Удобный приём — наполнять тарелку так, чтобы часть занимали овощи и зелень, часть — белок (рыба, птица, бобовые), а остальное — гарнир.

Движение как простой способ не переесть

Праздники часто превращаются в марафон застолий, где физическая активность почти исчезает. Однако даже короткая прогулка после еды помогает пищеварению, снижает ощущение тяжести и поддерживает обмен веществ — особенно если это привычная ходьба. Это может быть 15-30 минут на свежем воздухе, лёгкая разминка дома или любые бытовые активности: пройтись, подняться по лестнице, выйти за продуктами.

При этом не нужно ставить себе спортивные цели — смысл в том, чтобы не проводить весь день в сидячем режиме.

Алкоголь: скрытые калории и усиленный аппетит

Алкоголь — один из главных "невидимых" источников калорий за праздничным столом. Он также усиливает аппетит и снижает самоконтроль, поэтому человек чаще тянется за добавкой и закусками. Дополнительно спиртное замедляет процессы, связанные с сжиганием жиров, и повышает нагрузку на организм.

Если полностью отказываться не хочется, разумнее заранее ограничить объём и выбирать напитки с меньшей сладостью, чередуя их с водой. Такой подход помогает избежать переедания и уменьшает риск тяжёлого самочувствия на следующий день.

Сравнение подходов: строгая диета или разумная умеренность

Строгие ограничения часто приводят к тому, что человек "срывается" и ест больше обычного. Умеренный подход выглядит устойчивее: он позволяет наслаждаться праздничным столом, но держать баланс.

  1. Строгая диета: быстрый эффект, но высокий риск переедания позже и постоянное чувство запрета.

  2. Умеренность: меньше стресса, проще контролировать порции и сохранять стабильный вес.

  3. Компромисс: облегчённые рецепты + ограничение алкоголя + движение дают самый предсказуемый результат.

Советы шаг за шагом: как не переесть за праздничным столом

  1. Заранее решите, какие блюда для вас самые важные, и сделайте акцент именно на них.

  2. Начинайте с овощей и салатов без тяжёлых соусов — так проще контролировать аппетит.

  3. Не торопитесь: делайте паузы, разговаривайте, дайте организму время почувствовать насыщение.

  4. После застолья выйдите на прогулку или хотя бы немного походите.

  5. Ограничьте алкоголь и обязательно чередуйте его с водой.

  6. На следующий день возвращайтесь к обычному режиму питания без "наказаний" и голодовок.

Популярные вопросы о том, как не набрать вес в праздники

Можно ли есть любимые блюда и не поправляться?

Да, если уменьшить порции, выбрать более лёгкий способ приготовления и сбалансировать тарелку овощами, белком и гарниром.

Что лучше: полностью отказаться от алкоголя или просто сократить?

Если есть цель сохранить форму и хорошее самочувствие, сокращение уже даёт эффект. Полный отказ — самый надёжный вариант, но не обязательный.

Сколько движения достаточно, чтобы помочь пищеварению?

Даже 15-30 минут спокойной ходьбы после еды уже работают. Главное — не проводить весь день сидя.

Как выбрать "правильные" праздничные салаты?

Лучше ориентироваться на состав: больше овощей и белка, меньше майонеза и жирных соусов. Хорошая альтернатива — йогуртовые заправки и сметана с низким процентом жирности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
