Маникюр с шиммером заменяет сложный дизайн: аккуратный блеск работает даже в будни

Красота и стиль

Маникюр в праздничный сезон работает как финальный штрих к образу: именно он делает даже самый простой наряд более собранным и "дорогим" на вид. В этом году в салонах красоты на смену классическим красным ногтям и обилию декора пришёл более универсальный вариант, об этом сообщает Marianne.

Фото: freepik by designed by freepik
Тренд, который заменил привычные "праздничные" ногти

Перед Рождеством и Новым годом многие автоматически вспоминают яркие оттенки, блёстки, снежинки и сложные дизайны. Но в этом сезоне всё чаще выбирают маникюр, который подходит не только к рождественскому ужину, но и к новогодней вечеринке, а затем спокойно "живёт" и в обычные будни.

Речь о французском маникюре с блестящими кончиками — современной версии вечной классики. Вместо белой полоски на краю ногтя используется шиммер, глиттер или перламутровое покрытие, которое выглядит эффектно, но не перегружает образ.

Как выглядит "блестящий френч"

Чаще всего мастера делают его на нейтральной базе: нюдовой, молочной или нежно-розовой. Такой фон помогает сохранить натуральность и визуально "вытягивает" ногтевую пластину, а блестящие кончики создают праздничное сияние без лишней вычурности.

Обычно для акцента выбирают серебро или золото, но хорошо смотрятся и варианты с жемчужным блеском, шампанским оттенком или ледяным белым шиммером. За счёт мелкого блеска дизайн выглядит аккуратно даже на коротких ногтях.

Почему этот маникюр подходит почти всем

Главный плюс тренда — универсальность. Он легко сочетается и с вечерним платьем, и с костюмом, и с повседневными образами вроде джинсов и тёплого свитера. При этом сияние на кончиках красиво отражает свет: на фотографиях такой маникюр смотрится особенно выигрышно.

Это удачный компромисс между минимализмом и желанием добавить немного праздника. Любительницы спокойных оттенков получают элегантный дизайн без "лишних" деталей, а те, кто обожает блёстки, — аккуратный способ носить их каждый день.

Кому особенно подойдёт блестящий французский маникюр

Этот вариант выбирают женщины разных возрастов — во многом из-за его ненавязчивого характера. Он одинаково хорошо работает на коротких и длинных ногтях, подходит для большинства форм, но многие мастера считают, что на квадратной форме блестящий френч выглядит особенно гармонично.

Кроме того, такой маникюр отлично смотрится с зимними аксессуарами — украшениями из серебра и золота, праздничными клатчами, обувью с металлизированными деталями. И что важно, он не спорит с макияжем и не перетягивает внимание на себя.

Советы шаг за шагом: как сделать идеальный блестящий френч

  1. Определитесь с основой: нюд, молочный или светло-розовый оттенок — самый беспроигрышный вариант.

  2. Выберите формат блеска: мелкий шиммер выглядит элегантнее, крупные блёстки — более празднично.

  3. Подберите "металл" под украшения: серебро гармонирует с холодными образами, золото — с тёплыми и бежевыми.

  4. Попросите мастера сделать тонкую линию на кончике — так маникюр будет выглядеть современно.

  5. Закрепите результат плотным топом: он усилит сияние и продлит стойкость гель-лака.

Популярные вопросы о праздничном маникюре с блестящими кончиками

Сколько держится такой маникюр?

Если это гель-лак, обычно 2-3 недели, а за счёт нюдовой базы отрастание выглядит менее заметным.

Какой цвет лучше выбрать — серебро или золото?

Серебро чаще выглядит более "зимним" и холодным, золото — мягким и тёплым. Можно ориентироваться на цвет украшений и аксессуаров.

Подходит ли блестящий френч для коротких ногтей?

Да, и это один из его главных плюсов. На коротких ногтях особенно красиво смотрится тонкая блестящая линия и молочная база.

Что лучше: блестящий френч или классический красный маникюр?

Красный — это яркая классика именно для праздников, но он может выглядеть слишком "сезонно". Блестящий френч более универсален и подходит для любых случаев.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
