Стрелка получается с первого раза: достаточно поменять местами тушь и лайнер

Тушь перед подводкой упрощает создание макияжа со стрелками — визажист Хьюз

Макияж глаз часто зависит не столько от дорогих средств, сколько от порядка действий. Один и тот же лайнер и одна и та же тушь могут дать совершенно разный результат — в зависимости от того, что вы наносите первым. Визажисты спорят, как правильнее: сначала подводка или тушь, но у этой дилеммы есть вполне практичное решение, об этом сообщает LadyLike.

Почему порядок нанесения важнее, чем кажется

Когда вы рисуете стрелку по "голому" веку, линия действительно может получиться максимально четкой: не мешают отпечатки туши, не осыпаются частицы пигмента, а форма лучше контролируется. Именно поэтому многие визажисты считают схему "сначала подводка — потом тушь" наиболее безопасной, особенно для новичков и для тех, кто делает тонкую межресничную линию.

Но есть и другая логика: тушь задает взгляд и "строит" рамку, по которой легче ориентироваться. Ресницы становятся заметнее, появляется понимание, где лучше "вытянуть" хвостик стрелки и какой угол выбрать.

Версия Кэти Джейн Хьюз: сначала тушь, потом подводка

Визажист Кэти Джейн Хьюз считает, что первый шаг — это тушь, особенно если вы подкручиваете ресницы керлером или выбираете формулу с выраженным объемом. По ее мнению, именно этот этап формирует основную архитектуру взгляда и помогает быстрее сделать красивую стрелку.

"Если вы наносите тушь, чтобы сделать ресницы более подкрученными (с помощью щипцов для завивки или формулы, которая добавляет объем), это движение делает всю работу. Плюс оно создает рамку, которую можно использовать как ориентир для подводки — так проще выполнить крылатый макияж", — объясняет визажист Кэти Джейн Хьюз.

Она также подчеркивает, что тушь становится подготовительным этапом: после нее проще "продлить" уже созданный эффект, вывести хвостик и добиться цельного образа. Такой подход особенно удобен, когда вы делаете мягкую стрелку, растушевку или хотите повторить естественный изгиб ресниц в форме "крыла".

Когда лучше начинать с подводки

Есть ситуации, когда классическая схема "сначала подводка, потом тушь" действительно выигрывает:

Если вы рисуете очень тонкую графичную линию и хотите идеальную симметрию. Если у туши есть свойство отпечатываться — проще сначала сделать стрелку, а затем аккуратно прокрасить ресницы. Если вы работаете с водостойким лайнером и боитесь, что тушь оставит следы и помешает ровному контуру.

Советы: как сделать стрелку после туши — шаг за шагом

Подкрутите ресницы и нанесите тушь тонким слоем, не перегружая кончики. Подождите 20-30 секунд, чтобы тушь "схватилась" и меньше отпечатывалась. Посмотрите прямо в зеркало и определите направление хвостика стрелки по линии нижнего века или по изгибу ресниц. Нарисуйте короткий "хвост" и соедините его с линией роста ресниц. Заполните контур, двигаясь маленькими штрихами. При необходимости подчистите края корректором и тонкой кистью, а затем зафиксируйте результат.

Популярные вопросы о порядке нанесения туши и подводки

Можно ли наносить подводку поверх туши, если ресницы уже прокрашены?

Да, но лучше дать туши слегка подсохнуть. Тогда лайнер не будет "цепляться" за ресницы, а линия получится чище.

Что лучше для новичка: сначала подводка или тушь?

Если вы учитесь рисовать стрелки, чаще проще начинать с подводки: меньше риск испачкать веко. Если стрелка мягкая и короткая — удобнее сначала тушь.

Сколько стоит хорошая подводка и тушь, если собирать базовый набор?

Базовый набор можно собрать в любом ценовом сегменте: важнее не цена, а удобная кисточка/аппликатор, стойкость формулы и то, как продукт ведет себя на вашей коже и ресницах.

Подходит ли способ "сначала тушь" для чувствительных глаз?

Обычно да, но стоит выбирать тушь, которая не осыпается, и подводку, не раздражающую слизистую. При дискомфорте лучше менять формулы и избегать плотной межресничной линии.

Графичные стрелки и работа с тушью

Если вы хотите, чтобы линия выглядела максимально собранной и "подтягивала" взгляд, хорошо работают техники подводки с коротким хвостиком и небольшим утолщением к внешнему углу. В таком варианте тушь действительно может стать ориентиром: она помогает заранее увидеть направление, по которому стрелка будет выглядеть гармонично.

А тем, кто любит мягкий эффект без тяжелой драматичности, иногда достаточно сменить привычный продукт — например, попробовать серую тушь, которая дает более деликатный контраст и визуально "облегчает" макияж глаз.