Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лариса Долина записала грустную песню "Последнее прощай"
Инвестбанк Nomura прогнозирует Samsung Electronics впечатляющую прибыль в 2026 году
Прогрессивная перегрузка запускает рост мышц — спортивные физиологи
Ранний сбор айвы повысил желирующие свойства плодов — Mein schöner Garten
Блестящий французский маникюр с глиттером стал трендом на Новый год — Marianne
Toyota отозвала в США более 55 тыс гибридов Camry и Corolla
Росавиация одобрила модернизированную версию Ту-214
Ученые связали усиление штормов с ростом тепловой нагрузки Южного океана — Earth
Эфирные масла защищают комнатные растения от зимних вредителей — Actualno

Стрелка получается с первого раза: достаточно поменять местами тушь и лайнер

Тушь перед подводкой упрощает создание макияжа со стрелками — визажист Хьюз
Моя семья » Красота и стиль

Макияж глаз часто зависит не столько от дорогих средств, сколько от порядка действий. Один и тот же лайнер и одна и та же тушь могут дать совершенно разный результат — в зависимости от того, что вы наносите первым. Визажисты спорят, как правильнее: сначала подводка или тушь, но у этой дилеммы есть вполне практичное решение, об этом сообщает LadyLike.

Подводка как главный акцент
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводка как главный акцент

Почему порядок нанесения важнее, чем кажется

Когда вы рисуете стрелку по "голому" веку, линия действительно может получиться максимально четкой: не мешают отпечатки туши, не осыпаются частицы пигмента, а форма лучше контролируется. Именно поэтому многие визажисты считают схему "сначала подводка — потом тушь" наиболее безопасной, особенно для новичков и для тех, кто делает тонкую межресничную линию.

Но есть и другая логика: тушь задает взгляд и "строит" рамку, по которой легче ориентироваться. Ресницы становятся заметнее, появляется понимание, где лучше "вытянуть" хвостик стрелки и какой угол выбрать.

Версия Кэти Джейн Хьюз: сначала тушь, потом подводка

Визажист Кэти Джейн Хьюз считает, что первый шаг — это тушь, особенно если вы подкручиваете ресницы керлером или выбираете формулу с выраженным объемом. По ее мнению, именно этот этап формирует основную архитектуру взгляда и помогает быстрее сделать красивую стрелку.

"Если вы наносите тушь, чтобы сделать ресницы более подкрученными (с помощью щипцов для завивки или формулы, которая добавляет объем), это движение делает всю работу. Плюс оно создает рамку, которую можно использовать как ориентир для подводки — так проще выполнить крылатый макияж", — объясняет визажист Кэти Джейн Хьюз.

Она также подчеркивает, что тушь становится подготовительным этапом: после нее проще "продлить" уже созданный эффект, вывести хвостик и добиться цельного образа. Такой подход особенно удобен, когда вы делаете мягкую стрелку, растушевку или хотите повторить естественный изгиб ресниц в форме "крыла".

Когда лучше начинать с подводки

Есть ситуации, когда классическая схема "сначала подводка, потом тушь" действительно выигрывает:

  1. Если вы рисуете очень тонкую графичную линию и хотите идеальную симметрию.

  2. Если у туши есть свойство отпечатываться — проще сначала сделать стрелку, а затем аккуратно прокрасить ресницы.

  3. Если вы работаете с водостойким лайнером и боитесь, что тушь оставит следы и помешает ровному контуру.

Советы: как сделать стрелку после туши — шаг за шагом

  1. Подкрутите ресницы и нанесите тушь тонким слоем, не перегружая кончики.

  2. Подождите 20-30 секунд, чтобы тушь "схватилась" и меньше отпечатывалась.

  3. Посмотрите прямо в зеркало и определите направление хвостика стрелки по линии нижнего века или по изгибу ресниц.

  4. Нарисуйте короткий "хвост" и соедините его с линией роста ресниц.

  5. Заполните контур, двигаясь маленькими штрихами.

  6. При необходимости подчистите края корректором и тонкой кистью, а затем зафиксируйте результат.

Популярные вопросы о порядке нанесения туши и подводки

Можно ли наносить подводку поверх туши, если ресницы уже прокрашены?
Да, но лучше дать туши слегка подсохнуть. Тогда лайнер не будет "цепляться" за ресницы, а линия получится чище.

Что лучше для новичка: сначала подводка или тушь?
Если вы учитесь рисовать стрелки, чаще проще начинать с подводки: меньше риск испачкать веко. Если стрелка мягкая и короткая — удобнее сначала тушь.

Сколько стоит хорошая подводка и тушь, если собирать базовый набор?
Базовый набор можно собрать в любом ценовом сегменте: важнее не цена, а удобная кисточка/аппликатор, стойкость формулы и то, как продукт ведет себя на вашей коже и ресницах.

Подходит ли способ "сначала тушь" для чувствительных глаз?
Обычно да, но стоит выбирать тушь, которая не осыпается, и подводку, не раздражающую слизистую. При дискомфорте лучше менять формулы и избегать плотной межресничной линии.

Графичные стрелки и работа с тушью

Если вы хотите, чтобы линия выглядела максимально собранной и "подтягивала" взгляд, хорошо работают техники подводки с коротким хвостиком и небольшим утолщением к внешнему углу. В таком варианте тушь действительно может стать ориентиром: она помогает заранее увидеть направление, по которому стрелка будет выглядеть гармонично.

А тем, кто любит мягкий эффект без тяжелой драматичности, иногда достаточно сменить привычный продукт — например, попробовать серую тушь, которая дает более деликатный контраст и визуально "облегчает" макияж глаз.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Садоводство, цветоводство
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Садоводство, цветоводство
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Цены на медь в 2025 году: рост и его причины
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Последние материалы
Блестящий французский маникюр с глиттером стал трендом на Новый год — Marianne
Toyota отозвала в США более 55 тыс гибридов Camry и Corolla
Росавиация одобрила модернизированную версию Ту-214
Ученые связали усиление штормов с ростом тепловой нагрузки Южного океана — Earth
Эфирные масла защищают комнатные растения от зимних вредителей — Actualno
Смесь соли, молотого перца, сушёного чеснока подчёркивают вкус запечённой утки
Афины остаются главным направлением для знакомства с историей Греции — гиды
Тушь перед подводкой упрощает создание макияжа со стрелками — визажист Хьюз
Горячие овощи делают оливье водянистым — кулинары
Оливковое масло для сухой кожи используют как защитный барьер после душа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.