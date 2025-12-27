Жидкое золото из кухни может устроить бунт на лице: где оливковое масло работает, а где подводит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оливковое масло для сухой кожи используют как защитный барьер после душа
Оливковое масло — один из самых спорных ингредиентов в домашнем уходе: его хвалят за питание, но критикуют за риск забитых пор. Оно действительно может помочь сухой и повреждённой коже, однако подходит не всем. Особенно осторожными стоит быть тем, кто сталкивается с высыпаниями, об этом сообщает Real Simple.

оливковое масло
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
оливковое масло

Почему оливковое масло работает не так, как кажется

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами, поэтому часто воспринимается как универсальная "палочка-выручалочка" для кожи. Но дерматологи напоминают: кожа устроена иначе, чем пищеварительная система, и далеко не все полезные компоненты способны полноценно "встроиться" в её процессы при наружном нанесении.

Косметолог Анна Бабаян объясняет, что коже не хватает ферментов, чтобы расщеплять молекулы оливкового масла и "доставать" из него максимум пользы. Поэтому чаще всего масло остаётся на поверхности, работая как барьер, который уменьшает испарение воды и помогает удерживать влагу.

В чём главная польза: эффект барьера и защита от сухости

Для очень сухой или обезвоженной кожи оливковое масло может стать поддержкой, особенно зимой, когда воздух в помещениях пересушивают батареи, а на улице кожу "ломают" ветер и мороз. В таких условиях липидный слой становится тоньше, появляются стянутость и шелушение, а иногда и микротрещины.

Важный нюанс: масло не "увлажняет" само по себе, а помогает удерживать уже имеющуюся влагу. Поэтому лучше всего оно работает поверх крема или на слегка влажной коже после душа.

Заживление и антиэйдж: где ожидания могут быть завышены

Оливковое масло содержит антиоксиданты и противовоспалительные компоненты, а также вещества, которые в исследованиях связывают с поддержкой восстановления кожи. В частности, дерматологи отмечают роль тритерпенов: они участвуют в процессах, связанных с заживлением и синтезом коллагена.

При этом использовать масло как средство "от пигментации" специалисты не советуют. Дерматолог Неда Мехр подчёркивает: при утреннем нанесении без защиты от солнца можно получить обратный эффект — усилить склонность кожи к потемнению и раздражению.

Когда масло может навредить: акне, поры и солнце

Главный риск — комедогенность. При склонности к акне оливковое масло способно закупоривать поры, усиливать воспаление и провоцировать новые высыпания. Особенно это актуально для жирной и комбинированной кожи, когда собственное себумирование и так высокое.

Кроме того, масло не заменяет солнцезащитный крем. Более того, при нанесении перед выходом на солнце оно может усилить повреждение и привести к ожогу, особенно если кожа чувствительная или уже раздражена.

Если вы выстраиваете сезонную рутину и ищете способы защитить лицо от сухости, полезно ориентироваться на зимний уход за кожей - он часто эффективнее, чем ставка на один ингредиент.

Как использовать оливковое масло безопаснее

Специалисты советуют применять масло только вечером и в минимальном количестве — буквально несколько капель. Оптимальный сценарий: нанести увлажняющий крем, затем "закрыть" его тонким слоем масла, чтобы снизить потерю воды.

Лучшее время — первые минуты после душа, когда кожа чуть влажная. При этом масло стоит использовать не на лице при склонности к высыпаниям, а на участках тела, которые чаще страдают от сухости: руки, предплечья, голени.

Важно выбирать масло первого холодного отжима и, по возможности, органическое: оливки могут обрабатываться пестицидами, а лишняя химия в уходе коже точно не нужна.

Чем заменить оливковое масло: более лёгкие варианты

Если кожа склонна к акне или быстро "забивается", лучше выбрать масла с более лёгкой текстурой и понятным профилем в косметологии.

Дерматолог Кен Хоу рекомендует масло жожоба: по структуре оно близко к кожному салу, быстрее впитывается и может поддерживать баланс жирности. Для точечного ухода при воспалениях дерматолог Дианна Мраз Робинсон выделяет масло чайного дерева, известное антибактериальными свойствами. А если интересует поддержка упругости и сияния, она советует масло маракуйи, богатое жирными кислотами и витамином C.

Если хочется мягкого эффекта питания без ощущения плёнки, можно рассмотреть и другие форматы — например, средства с гиалуроновой кислотой: они работают иначе и часто лучше подходят для ежедневной рутины. В этом смысле полезно свериться с материалом о том, как по-разному ведут себя формулы гиалуроновой кислоты в уходе.

Советы шаг за шагом: как встроить масло в вечерний уход

  1. Примите душ или умойтесь тёплой водой без агрессивных очищающих средств.

  2. Промокните кожу полотенцем, оставив её слегка влажной.

  3. Нанесите увлажняющий крем или сыворотку.

  4. Поверх — 2-3 капли оливкового масла, распределив тончайшим слоем.

  5. Используйте только вечером и не наносите перед выходом на солнце.

  6. При склонности к акне выбирайте альтернативы или применяйте масло только на теле.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
