Кружево становится новой бронёй: прозрачные фактуры меняют правила женственности

Кружево и атлас войдут в ключевые тренды сезона лето 2026 — Marianne

Будуарное кружево в 2026 году возвращается не как капризный тренд, а как полноценный символ "новой чувственности". Аналитики Pinterest прогнозируют, что в ближайшем сезоне этот материал станет заметным ориентиром и для моды, и для бьюти-индустрии. По данным платформы, интерес к запросу "кружевные ногти" вырос на 215%, "кружевной ремень" — на 55%, "кружевная бандана" — на 150%, а "кружевной макияж" прибавил 120%, об этом сообщает Marianne.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в черной футболке и белой юбке с кружевом

От будуара к городским улицам

Раньше кружево воспринималось как что-то камерное и "домашнее" — элемент бельевого гардероба или вечерних образов. Теперь оно выходит за пределы будуара и становится частью повседневного стиля: поверх базовых топов, в деталях аксессуаров, на полупрозрачных юбках и даже в офисных сочетаниях.

Тренд поддерживают и цифровые модные аналитики: Heuritech отмечает, что вместе с кружевом в следующем летнем сезоне особенно заметным будет атлас. Этот дуэт кажется логичным продолжением бельевого направления, которое дизайнеры развивают уже несколько лет: тонкие бретели, скользящие линии, ткани, которые "дышат", и фактуры, работающие на ощущение легкости и флирта.

Coquette core и новая свобода женственности

В TikTok кружево снова стало главной визуальной метафорой эстетики coquette core — нежной, слегка театральной и сознательно "наивной". Но если раньше оно ассоциировалось прежде всего с благородством и статусом, то теперь читается иначе: как современное высказывание о свободе быть мягкой, романтичной и уверенной одновременно.

Эта тенденция вписывается в более широкий запрос на "мягкую силу", где уязвимость перестает быть слабостью. В моде все чаще звучит идея, что интимность, прозрачность и деликатность могут работать как форма самовыражения — без необходимости надевать "броню" из грубой кожи или меха.

Мария-Антуанетта как it-girl XXI века

Отсылки к XVIII веку и рококо снова попадают в актуальные коллекции, но уже с иронией и игрой. В показах Dior, Vaquera и Julie Kegels заметны корсеты, подъюбники и характерные декоративные элементы, которые напоминают о театральности придворной моды.

Однако этот "историзм" сегодня не про реконструкцию, а про контраст. Дизайнеры предлагают сочетать кружевные платья с массивной обувью, а банты — с гранжевыми куртками и грубым денимом. Идея проста: сбить излишнюю "кринолиновую" торжественность, чтобы образ выглядел живым и современным.

Вдохновением для многих остается фильм Софии Копполы "Мария-Антуанетта" с Кирстен Данст, где костюмы работают не только на эстетику, но и на настроение — легкомысленное, свободное, чуть провокационное.

Белье, бал и немного готики в бьюти-трендах

Летом 2026 года на улицах ожидается всплеск атласных миди-юбок, платьев-комбинаций и укороченных топов-бра. В коллекциях Lanvin и Dolce & Gabbana будуарная эстетика появляется в более декадентском прочтении — с оборками, бантами и деталями, будто из гардероба героини 1920-х. А Simone Rocha балансирует чувственность нарочитой инфантильностью — например, с помощью наивных сумок-подушек.

Параллельно кружево укрепляет позиции и в индустрии красоты. Pinterest фиксирует рост интереса к маникюру и мейкапу с кружевной текстурой: от прозрачных "желейных" ногтей и декоративных накладок до теней с узорами. В моде также "вампирская" эстетика — черные губы, небрежный смоки-айс и романтические косы, словно у героини готического романа XIX века.

Кружево как главный код сезона

Ключевое отличие нового витка тренда — кружево больше не ограничивается образом "милой девичьей эстетики". Оно становится инструментом контраста: хрупкость рядом с силой, нежность рядом с дерзостью, романтика рядом с урбанистической прямотой.

Материал работает на тонкое ощущение интриги — когда образ остается откровенным, но не теряет загадочности. Именно поэтому кружево легко интегрируется и в уличные сочетания, и в вечерний гардероб, и даже в строгие комплекты.

Сравнение: кружево, кожа и мех — что выбирают в 2026 году

В прошлом сезоне доминировали кожа и мех: они давали ощущение защиты, статуса и "жесткого" силуэта. В 2026 году кружево меняет оптику — делает акцент на прозрачности и игре слоев.

Кожа - про структуру, грубую сексуальность и мощный силуэт, но летом часто воспринимается тяжеловато и требует балансировки. Мех - ассоциируется с драмой и роскошью, но сезонно ограничен и сложнее адаптируется к повседневности. Кружево - легче в стилизации: оно работает и как акцент, и как основа образа, подходит под деним, жакеты, тренчи и даже деловые костюмы.

Советы: как носить кружево в 2026 году шаг за шагом

Начните с малого. Если не готовы к платью, попробуйте кружевной ремень, бандану или топ с вставками. Собирайте контраст. Кружево хорошо выглядит с грубыми ботинками, джинсами, объемными куртками и строгими жакетами. Следите за качеством. Лучше один лаконичный предмет из хорошего материала, чем несколько "праздничных" и спорных. Используйте слои. Платье-комбинацию можно надеть на футболку, а прозрачный топ — поверх бра или базового майочного слоя. Поддержите тренд в бьюти. Дизайны для ногтей помогут сделать образ актуальным даже без сложных стилизаций.

Популярные вопросы о кружеве в моде 2026 года

Как выбрать кружевную вещь, чтобы она не выглядела дешево?

Лучше выбирать плотное кружево с аккуратным узором и качественной отделкой. Важны швы, фурнитура и посадка.

Сколько стоит хорошая кружевная вещь?

Цена зависит от бренда и состава ткани. Самое главное — ориентироваться не на тренд, а на качество: натуральные или смешанные материалы обычно выглядят убедительнее.

Что лучше для повседневности: кружевное платье или кружевной топ?

Для начала проще топ или вставки — их легче комбинировать с денимом и жакетами. Платье-комбинация требует больше стилизации, но дает более выразительный эффект.