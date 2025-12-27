Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Золото и серебро перестают ссориться: смешение металлов стало главным модным лайфхаком зимы

Жемчуг и тонкие цепочки подходят для повседневных образов круглый год
Моя семья » Красота и стиль

Праздничные пайетки и кристаллы постепенно уступают место спокойным зимним образам, но желание сиять остаётся. Украшения можно легко адаптировать под будни так, чтобы они выглядели уместно и в офисе, и на встрече с друзьями, и в вечернем выходе. Для этого важно опираться на универсальные формы, качественные материалы и грамотный баланс акцентов, об этом сообщает стилист Юлия Никифорова.

Женщина в зеленой рубашке и золотых серьгах
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Женщина в зеленой рубашке и золотых серьгах

Украшения, которые подходят на каждый день

Маленькие жемчужины

Жемчужные серьги-гвоздики и тонкая нитка жемчуга остаются одной из самых практичных базовых покупок. Они добавляют образу мягкости и женственности, при этом хорошо сочетаются с деловым костюмом, кашемировым свитером и лаконичным вечерним платьем. Такой выбор особенно уместен там, где важны сдержанность и аккуратность, — по тем же принципам, что и парфюмерный этикет, работающий в повседневной среде.

Цепочки разной длины

Многослойность — один из самых простых способов сделать образ более выразительным без сложных стилизаций. Несколько тонких цепочек разной длины с небольшими подвесками органично вписываются в базовый гардероб и хорошо работают с однотонным трикотажем, рубашками и минималистичными платьями. Такой приём помогает визуально вытянуть силуэт и добавить образу собранности без лишнего блеска.

Акцентные серьги

Серьги остаются самым быстрым способом добавить характер в образ. Лучше выбирать модели, которые действительно заметны и не теряются под волосами. Особенно актуальны варианты необычных форм, напоминающие арт-объекты, а также сочетания разных материалов. Они хорошо смотрятся и в дневных образах, и вечером, если остальная часть комплекта остаётся спокойной.

Крупное кольцо для вечера

Когда хочется выразительности, достаточно одного заметного аксессуара. Коктейльное кольцо с крупным камнем или выразительной оправой оживляет однотонный образ и позволяет обойтись без дополнительных массивных украшений. Такой подход удобен для тех, кто ценит эффектность, но избегает перегруженных сочетаний.

Броши, запонки и заколки

Металлические броши, запонки и зажимы для волос снова становятся актуальными, но в более сдержанном и лаконичном исполнении. Геометрические формы и спокойные оттенки металла добавляют образу характера и делают даже простой комплект более продуманным. Эти детали особенно хорошо работают с рубашкой на пуговицах, блейзером и классическим пальто.

Смешение металлов и цветовые акценты

Сочетание золота и серебра сегодня считается современным и практичным решением. Такой микс делает образы живыми и гибкими, особенно если гардероб построен на нейтральных оттенках. Дополнительную глубину дают камни насыщенных тонов, а многослойные бусы с разной фактурой создают интересный визуальный ритм — по тому же принципу, что и аккуратный уход за деталями вроде естественного блеска волос, который не требует избыточных средств.

Сравнение: что уместнее для офиса, а что лучше оставить для вечера

Для офиса и повседневных дел оптимальны маленький жемчуг, тонкие цепочки, аккуратные броши и минималистичные заколки — они выглядят спокойно и не отвлекают. Вечером лучше делать ставку на один выразительный элемент: крупное кольцо или заметные серьги необычной формы. Такой баланс позволяет сохранить ощущение праздника без перегруза.

Советы: как носить украшения шаг за шагом

  1. Выберите один главный акцент: серьги, кольцо или многослойные цепочки.

  2. Если украшение крупное, остальные детали пусть будут максимально спокойными.

  3. Матовые металлы выглядят повседневнее, глянцевые — более торжественно.

  4. Зимой украшения можно носить поверх тонких свитеров и водолазок, летом — на открытой коже.

  5. Базовые украшения лучше покупать в хороших материалах, а трендовые акценты — выбирать по настроению.

Популярные вопросы о украшениях после Нового года

Какие украшения самые универсальные?

Жемчужные серьги-гвоздики, тонкие цепочки, минималистичные броши и аккуратные серьги без лишнего блеска.

Можно ли сочетать золото и серебро?

Да, если придерживаться общей стилистики и не смешивать слишком разные по массивности и фактуре украшения.

Что выбрать для вечера, если не хочется перегружать образ?

Достаточно одного акцента — крупного кольца или заметных серёг, оставив остальной комплект нейтральным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
