Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приучать питомца к переноске нужно за неделю до поездки
Подземные воды переносят ртуть в экосистему Мар-Менора — Earth
Новая Lada Vesta стала недоступной для таксистов
Рост платежей за ЖКУ к 2028 году составит не менее 38–40% — Юлия Федорова
Центробанк рассматривает создание новой банкноты номиналом 500 рублей
Привычки человека влияют на выбор духов в подарок — парфюмер Кузьмина
Поза Зайца в скручивании снимает напряжение в спине — инструкторы йоги
В 2026 году году не предвидится значительного снижения цен базового набора товаров
Самки опалесцентного кальмара погибают после откладывания яиц — биолог Зейдберг

Новогодний мёд превращает кухню в салон красоты: маска для лица готовится за 30 секунд

Маска для лица из мёда подходит для ухода за сухой кожей зимой — Be Beautiful
Моя семья » Красота и стиль

Праздничный стол обычно ассоциируется с изобилием и приятными встречами, но у него есть ещё один бонус — возможность позаботиться о себе без лишних отходов. После рождественского ужина часто остаются продукты, которые жалко выбрасывать, и один из них может стать основой для домашнего ухода.

Цветочный мёд
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Цветочный мёд

Праздники как повод для безотходной заботы о себе

Когда гости уже разделили рождественские вафли и разговоры перетекают в спокойный вечер, можно выделить пару минут на простую бьюти-рутину. Остатки натурального мёда, который обычно ставят в мисочке, чтобы было удобно намазывать вафли, легко превратить в домашнюю маску для лица. Это не требует сложных ингредиентов и подойдёт тем, кто хочет совместить релакс и разумное потребление.

Мёд ценят не только как продукт для десертов, но и как базу для домашнего ухода — при условии, что он чистый и не смешан с другими добавками. Он быстро наносится, легко смывается и помогает восстановить кожу, уставшую от недосыпа, сухого воздуха и праздничной суеты, сообщает Be Beautiful.

Чем полезна медовая маска для кожи

Медовая маска даёт заметный эффект уже после первого применения, особенно если кожа выглядит тусклой или пересушенной. Мёд помогает удерживать влагу, поддерживает гидролипидный барьер и делает кожу более устойчивой к внешним факторам. Благодаря антиоксидантам и ферментам средство может слегка выравнивать тон и визуально "освежать" лицо.

В сезон, когда особенно актуален зимний уход за кожей, такая маска может стать быстрым способом вернуть ощущение комфорта и мягкости. Отдельный плюс — мягкое успокаивающее действие. Мёд известен антибактериальными и регенерирующими свойствами, поэтому его часто используют в уходе, когда кожа реагирует на холод, стресс или смену режима.

Как сделать маску из мёда за 30 секунд

Самый простой вариант — нанести тонкий слой мёда на очищенную кожу лица и шеи, оставить на 10-15 минут и смыть тёплой водой. Такой экспресс-уход удобно делать вечером, когда хочется дать коже немного питания без многоступенчатых процедур.

Если нужен более выраженный зимний эффект, можно усилить формулу продуктами, которые часто есть дома после праздников: кефиром или натуральным йогуртом и овсянкой. Такое сочетание особенно хорошо подходит при сухой коже и ощущении "усталого лица" после долгих застолий.

Успокаивающий зимний вариант с кефиром и овсянкой

Ингредиенты:

  • натуральный мёд — 1 ст. л.;

  • кефир или натуральный йогурт — 1 ст. л.;

  • овсяные хлопья мелкого помола — 1 ч. л.

Смешайте компоненты до однородности и нанесите маску на очищенную кожу лица и шеи. Оставьте на 20 минут, затем смойте тёплой водой. Мёд в этой формуле увлажняет и защищает, кефир помогает мягко разгладить и освежить тон, а овсянка снижает раздражение и поддерживает защитный барьер кожи.

Советы по использованию медовой маски

  1. Наносите маску только на чистую кожу, чтобы активные компоненты работали эффективнее.

  2. Используйте тонкий слой: слишком плотное нанесение не усилит результат, но может быть липким.

  3. Для сухой кожи выбирайте вариант с кефиром и овсянкой, а для нормальной — достаточно мёда.

  4. Смывайте тёплой водой и завершайте уход привычным кремом или сывороткой.

  5. Если вы делаете маску впервые, проведите тест на запястье или за ухом.

Популярные вопросы о медовой маске для лица

Можно ли делать медовую маску каждый день?

Обычно достаточно 1-2 раз в неделю. Более частое использование зависит от реакции кожи и её типа.

Что лучше для сухой кожи: мёд или мёд с кефиром и овсянкой?

Для выраженной сухости предпочтительнее смесь с кефиром и овсянкой — она дополнительно смягчает и успокаивает.

Сколько стоит такой домашний уход?

Если мёд и кисломолочные продукты уже есть дома после праздников, фактически это "бюджетная" процедура, которая обходится в символическую сумму.

Как выбрать мёд для маски?

Лучше брать натуральный, без ароматизаторов и добавок. Если продукт засахарился, его можно слегка размягчить при комнатной температуре, но не перегревать.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Садоводство, цветоводство
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Классические чёрные брюки стали основой праздничных образов
Красота и стиль
Классические чёрные брюки стали основой праздничных образов
Популярное
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг

Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Ходим каждый день — и медленно разрушаем тело: походка, которая незаметно отнимает здоровье
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Последние материалы
Приучать питомца к переноске нужно за неделю до поездки
Подземные воды переносят ртуть в экосистему Мар-Менора — Earth
Новая Lada Vesta стала недоступной для таксистов
Рост платежей за ЖКУ к 2028 году составит не менее 38–40% — Юлия Федорова
Упражнения для шеи снизили мышечное напряжение при сидячей работе
Центробанк рассматривает создание новой банкноты номиналом 500 рублей
Привычки человека влияют на выбор духов в подарок — парфюмер Кузьмина
Поза Зайца в скручивании снимает напряжение в спине — инструкторы йоги
Маска для лица из мёда подходит для ухода за сухой кожей зимой — Be Beautiful
В 2026 году году не предвидится значительного снижения цен базового набора товаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.