Трещины на руках появляются внезапно: привычка после мытья, которая решает проблему

Моя семья » Красота и стиль

Зимой руки первыми принимают на себя удар холода: кожа быстро становится сухой, начинает шелушиться и иногда даже трескается. Неприятные ощущения появляются внезапно, а привычный крем перестаёт справляться. При этом проблема решаема — важно понимать, почему кожа реагирует так остро, и выстроить простой ежедневный уход, об этом сообщает Be Beautiful.

Руки
Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info
Руки

Почему кожа рук особенно страдает зимой

Кожа на кистях тоньше, чем на многих других участках тела, и в ней меньше сальных желёз. Из-за этого она хуже удерживает влагу и быстрее теряет защитный слой. Ситуацию усугубляют холодный ветер и резкие перепады температуры — например, когда вы выходите из тёплого помещения на улицу и обратно.

Дополнительный фактор — сухой воздух в помещениях из-за отопления. На фоне низкой влажности руки теряют воду быстрее, а частое мытьё, особенно горячей водой и агрессивным мылом, "смывает" липидную защиту. В итоге кожа становится чувствительнее, появляется стянутость и раздражение.

Как правильно мыть руки зимой

Горячая вода кажется приятной в мороз, но для кожи это стресс: она быстрее обезвоживается. Лучше выбирать тёплую воду и умываться мягко, без "скрипа". После мытья руки важно не растирать полотенцем, а промакивать — так меньше риск микроповреждений, которые потом превращаются в сухие участки и трещины.

Если вы часто пользуетесь антисептиком, стоит помнить, что спиртовые средства тоже подсушивают кожу. В этом случае крем нужен чаще — не "по настроению", а как привычка.

Чем заменить обычное мыло

Зимой лучше отказаться от агрессивных очищающих средств и выбирать мягкие формулы с кремовой или масляной текстурой. Они меньше обезжиривают кожу и помогают сохранить гидролипидный барьер.

Обратите внимание на средства без ярко выраженных отдушек и с успокаивающими компонентами — они обычно подходят даже чувствительной коже. Это особенно важно, если зимой появляются покраснения или зуд.

Увлажнение и восстановление барьера

Ключевое правило простое: крем должен быть рядом всегда. Наносите его после каждого мытья рук и перед выходом на улицу, чтобы создать защитный слой. Лучше всего работают плотные кремы, которые поддерживают барьер и уменьшают испарение влаги.

Аптечные бренды часто выпускают средства, рассчитанные на восстановление барьера — они полезны при сезонной сухости. Для многих людей это становится базовым зимним "аксессуаром" наравне с бальзамом для губ.

Защита от холода: почему перчатки важнее, чем кажется

Перчатки или митенки — это не просто тепло, но и защита кожи от ветра, морозного воздуха и перепадов температуры. Даже хороший крем не заменит физический барьер, особенно если вы проводите на улице много времени.

Желательно надевать перчатки заранее, ещё до выхода, а не уже на морозе. Так кожа будет меньше реагировать на охлаждение.

Маски для рук: быстрый способ "реанимации"

Если руки выглядят уставшими, маски помогают ускорить восстановление и вернуть ощущение мягкости. Самый удобный домашний формат — маски-перчатки: их легко использовать вечером, пока вы отдыхаете.

Существуют и варианты с отбеливающим эффектом против пигментации, но при выраженных пятнах разумнее обсудить проблему с косметологом. Самолечение может дать слабый результат или не сработать вовсе.

Эмоленты при трещинах и сильной сухости

Когда обычный крем не справляется, на помощь приходят эмоленты. Это средства, которые помогают восстановить защитную "мантию" кожи и ускорить заживление. Их можно наносить несколько раз в день, особенно если зимой регулярно обостряются сухость и трещины.

На рынке много лечебных продуктов для повреждённой кожи рук: часть из них рассчитана на экстренную помощь, часть — на профилактику. Главное — использовать их регулярно, а не только когда уже "совсем плохо".

Когда стоит идти к косметологу

Если трещины становятся болезненными, кожа постоянно воспаляется или появляется стойкое раздражение, лучше не терпеть и обратиться к специалисту. Косметолог подберёт индивидуальный уход и подскажет, какие средства действительно нужны именно вам, а какие можно не покупать.

Советы по уходу за руками зимой шаг за шагом

  1. Мойте руки тёплой водой и промакивайте полотенцем, не растирая.

  2. Замените обычное мыло на мягкое очищающее средство.

  3. Наносите крем для рук после каждого мытья и перед выходом на улицу.

  4. Всегда носите перчатки в мороз и при ветре.

  5. Делайте маски-перчатки 1-2 раза в неделю для восстановления.

  6. При трещинах подключайте эмоленты несколько раз в день.

  7. Если раздражение не проходит, обратитесь к косметологу.

Почему зимой важно думать о коже в целом

Сухость рук редко бывает "отдельной" проблемой: в холодный сезон организм сталкивается с ветром, морозом, батареями и постоянными перепадами температуры. Поэтому лучше воспринимать уход как систему, где внимание уделяется не только кистям, но и общему режиму увлажнения и защиты. В этом смысле зимний уход за кожей помогает выстроить более устойчивую рутину на весь сезон.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
