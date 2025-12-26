Мини и миди выходят на новый уровень: многослойность с колготками собирает трендовый лук

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Колготки в образах с платьями давно перестали быть только "теплой базой" на холодный сезон. В 2026 году это полноценный модный инструмент, который помогает собрать акцентный лук, подчеркнуть индивидуальность и сделать привычные вещи более современными, об этом сообщает Vogue.

Девушка в платье и коричневых колготках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в платье и коричневых колготках

Почему колготки снова в центре внимания

Еще недавно плотные черные колготки под простое платье воспринимались как безопасный вариант на каждый день. Сейчас подход изменился: в моде цвет, принт, фактура и более смелые сочетания с обувью. Колготки становятся частью стилистики так же, как ремень, сумка или украшения.

Правило 1. Делай ставку на цвет

Главный тренд 2026 года — колготки как цветовой акцент. Вместо классического черного выбирай красный, белый, зеленый или пастельные оттенки — они оживляют даже самое лаконичное платье.

Важно, чтобы цвет не выглядел случайным. Логичнее всего "поддерживать" колготки обувью, сумкой или деталями — например, перчатками, шарфом или ободком. Тогда образ не будет казаться хаотичным, а ноги визуально станут длиннее.

Правило 2. Используй узоры и текстуры, но без перегруза

Гладкая фактура — уже не единственный вариант. В трендах кружево, сетка, принты, имитация вязки и рельефные материалы. Такие колготки добавляют объема и делают образ сложнее — особенно если само платье однотонное.

Чтобы не получить эффект "слишком много всего", придерживайся простого правила: активные колготки — спокойное платье. Если же платье с узором или фактурой, лучше выбирать более нейтральные колготки.

Правило 3. Играй с силуэтами и слоями

Многослойные образы остаются модной опорой: мини-платье с теплым жакетом, миди с оверсайз-свитером, шарф в роли пояса, перчатки как акцент — все это делает лук более современным и практичным для прохладной погоды.

В офисных комплектах лучше работают полупрозрачные колготки и структурированные силуэты: платье-футляр, жакет, аккуратная обувь. Для вечера — платье с разрезами, коричневые колготки и высокие сапоги: так образ выглядит динамично и собранно.

Правило 4. Подбирай обувь, которая усиливает задумку

В 2026 году колготки активно носят не только с каблуками. В моде балетки, массивные ботинки, ковбойские сапоги и даже кроссовки — все зависит от настроения образа.

Полупрозрачные черные колготки с платьем и балетками создают элегантную отсылку к подиумной эстетике, а цветные колготки с грубыми ботинками добавляют дерзости. Для зимы беспроигрышны сапоги до колена: они визуально вытягивают силуэт и делают ансамбль более цельным.

Сравнение: какие колготки лучше для разных случаев

Черные полупрозрачные — универсальный вариант для офиса, театра и повседневных выходов, особенно если хочется выглядеть строго и аккуратно. Плотные цветные подходят для акцентных комплектов и помогают обновить базовое платье без покупки новых вещей. Узорчатые и кружевные лучше работают в вечерних образах или в стилях "преппи", "романтика", "стрит", но требуют более спокойного верха.

Советы по выбору колготок шаг за шагом

  1. Определи цель: база, акцент или "фишка" образа.

  2. Подбери плотность по сезону: для зимы лучше 60-120 den, для межсезонья — 20-60 den.

  3. Если выбираешь цвет, поддержи его аксессуаром или обувью.

  4. Если выбираешь принт, делай платье однотонным.

  5. Проверь финальный силуэт в зеркале: колготки должны дополнять образ, а не спорить с ним.

Популярные вопросы о колготках с платьем в 2026 году

Какие колготки выбрать для офиса?

Лучше всего подходят полупрозрачные черные, графитовые или телесные, а также тонкие матовые модели без активного декора.

С чем носить цветные колготки, чтобы не выглядеть странно?

С простыми платьями и понятной "поддержкой" в деталях: обувь, сумка, шарф или украшения в близком оттенке.

Что лучше для зимы: плотные колготки или леггинсы?

Если нужен более модный и аккуратный силуэт под платье, выбирай плотные колготки. Леггинсы чаще дают спортивный эффект и подходят не к каждому фасону.

Чтобы образ оставался аккуратным в течение дня, важно следить и за качеством ткани, и за состоянием кожи стоп: именно из-за мелких деталей колготки чаще всего быстро теряют вид. В этом смысле уход за стопами становится такой же частью гардеробной рутины, как выбор обуви и аксессуаров.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
