Волосы секутся быстрее, чем растут: привычка после душа ломает кончики в три раза сильнее

Красота и стиль

Секущиеся кончики — одна из самых раздражающих "поломок" волос: кажется, что уход есть, а концы все равно распадаются на тонкие ниточки. Многие средства обещают восстановление, но эффект обычно держится недолго. Разобраться, почему это происходит и как реально снизить риск, помогает врач-дерматовенеролог, косметолог-трихолог с 17-летним стажем Алла Волобуева

Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской
Фото: Designed be Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парикмахер подстригает клиента в парикмахерской

Почему волосы начинают сечься

Волос — это сформированная "неживая" структура, поэтому механизмов самовосстановления у него нет. Защитой служит кутикула — слой чешуек, которые должны плотно прилегать друг к другу.

"Когда эта защита повреждается, внутренняя часть волоса (кортекс) начинает разрушаться, волос расщепляется вдоль — это и есть секущиеся кончики", — рассказывает врач.

Кутикула страдает из-за горячей укладки (фен, утюжок, плойка), окрашивания и осветления, механических травм (мокрое расчесывание, тугие резинки, трение о подушку), ультрафиолета и дефицитов в питании — особенно белка, железа, витаминов группы B и омега-3. Важно и то, что длина повышает риск: кончики волос 40-50 см могут "жить" несколько лет, за это время износ накапливается.

Что дает лишь временный эффект

Маски, масла и несмываемые средства могут пригладить кутикулу и визуально сделать концы гладкими, но это косметический эффект, который смывается. Ламинирование, "ботокс для волос" и кератин работают похожим образом: временно "запечатывают" поверхность, но проблему не решают навсегда. Горячие ножницы тоже не гарантируют результата — важнее аккуратный срез и регулярность.

Единственный способ убрать секущиеся кончики

Полностью убрать расщепление можно только стрижкой: поврежденный участок нужно срезать, иначе он будет "подниматься" выше по длине.

"Раз в 2-3 месяца состригайте минимум полсантиметра, даже если отращиваете длину. Это предотвращает распространение расщепления вверх по длине волоса. Если не стричь секущиеся кончики, расщепление поднимается все выше — волос может расслоиться на 5-10 см от кончика", — объясняет Алла Волобуева.

Профилактика: как снизить риск сечения

Лучше всего работает стратегия "меньше повреждений — больше защиты". Укладку делайте на умеренной температуре и всегда с термозащитой, фен держите на расстоянии. Мокрые волосы не дергайте: сначала промокните полотенцем, дайте подсохнуть и только потом распутывайте, начиная с кончиков. На ночь помогает шелковая или сатиновая наволочка и свободная коса. Летом важна защита от солнца: спреи с SPF или головные уборы. В уходе делайте ставку на кондиционер и маску по длине, а после мытья — на пару капель масла на кончики.

Сравнение: домашний уход и салонные процедуры

Домашний уход подходит для регулярной профилактики: он безопаснее и помогает снизить ломкость, особенно если выстроено правильное мытьё головы. Салонные процедуры дают быстрый визуальный эффект, но обычно временный и не отменяют подравнивание.

Советы шаг за шагом

  1. Подравнивайте кончики раз в 2-3 месяца.

  2. Снижайте температуру укладки и используйте термозащиту.

  3. Не расчесывайте волосы сразу после мытья.

  4. Выбирайте кондиционер и маску для поврежденных волос.

  5. Наносите немного масла только на кончики.

  6. Уменьшайте трение во сне и учитывайте сезонность, особенно в период зимнего ухода за волосами.

Популярные вопросы о секущихся кончиках волос

Можно ли "вылечить" секущиеся кончики без стрижки?

Нет. Уход улучшает внешний вид, но расщепленная структура не исчезает.

Как часто подравнивать концы, если отращиваю длину?

В среднем раз в 2-3 месяца с минимальным срезом.

Что лучше: масло или несмываемый крем?

Оба варианта подходят, если средство соответствует типу волос: масло снижает трение, кремы часто дополнительно защищают при укладке.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
