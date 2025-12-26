Кудри пушатся не из-за дождя: эту ошибку делают почти все — и платят волосами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Влажность в воздухе способна за считанные минуты превратить красивые кудри в пушистое "облако", как у Моники Геллер в знаменитом эпизоде "Друзей" в Барбадосе. Но дело не только в погоде: сухость и повреждения после горячих инструментов и частых укладок усиливают пушение. Полностью убрать фриз сложно, особенно на кудрявых волосах, но заметно сократить его реально — без сложных схем и дорогих процедур.

Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under publik domain
Почему кудри пушатся и что их включает

Кудрявые и волнистые волосы по природе более пористые: им проще отдавать и впитывать влагу, из-за чего пряди начинают приподниматься и теряют чёткую форму. Когда волос пересушен или травмирован, он ещё активнее "тянет" воду из воздуха — и пушение становится заметнее. Именно поэтому ключ к аккуратным кудрям чаще всего лежит в мягком очищении, регулярном увлажнении и бережной сушке, сообщает LadYLike.

6 простых привычек против фриза

Выбирайте шампунь без сульфатов

Сульфаты могут слишком активно вымывать натуральные масла кожи головы и волос. Для кудрей это часто означает больше сухости и, как следствие, больше пушения. Оптимально искать шампуни, рассчитанные на вьющиеся или волнистые волосы, с более мягкими ПАВ.

Увлажнение — база для дисциплины кудрей

Если волосы напитаны, им не нужно "добирать" влагу из воздуха, а значит, меньше шансов получить эффект одуванчика. Добавьте в рутину питательную маску 1-2 раза в неделю и не пропускайте кондиционер. Маски обычно более концентрированные и со временем помогают улучшить состояние волос, поэтому для кудрей это особенно полезный шаг.

Распутывайте волосы в правильный момент

Кудри лучше расчёсывать не "на сухую", а после нанесения кондиционера или маски. Используйте гребень с широкими зубьями — так будет меньше трения и меньше ломкости. Дополнительный бонус: завиток сохраняет форму и выглядит более собранно.

Не растирайте волосы полотенцем

Сильное трение полотенцем провоцирует пушение, узлы и дополнительный износ. Вместо этого аккуратно промокайте пряди микрофиброй или хлопковой футболкой. Для кудрявых волос также подходит техника plopping — бережная "укладка" влажных прядей в ткань, чтобы подсушить их без лишнего пушения.

Подсушивайте только слегка

Чем меньше хаотичных движений в процессе сушки, тем чётче завиток. После аккуратного промакивания лучше дать кудрям досохнуть естественно или использовать диффузор на щадящем режиме. Важно не трогать пряди руками, пока они не подсохнут — это один из частых триггеров фриза. В холодный сезон ситуацию часто усугубляют отопление и трение головных уборов, поэтому стоит учитывать и зимний уход за волосами.

Защищайте волосы от горячих инструментов

Если вы не готовы полностью отказаться от плоек и фенов, обязательно используйте термозащиту. Она не сделает волосы "идеальными" сама по себе, но снизит риск пересушивания и поможет сохранить гладкость и эластичность завитка.

Сравнение: сульфатный и бессульфатный шампунь для кудрей

Бессульфатные шампуни обычно очищают мягче и лучше подходят тем, у кого кудри быстро становятся сухими и пушистыми. Сульфатные чаще дают ощущение "скрипа" и сильной чистоты, но на волнистых и кудрявых волосах это иногда оборачивается обезвоживанием и ломкостью. Если вы регулярно используете стайлинг, можно чередовать мягкое очищение и более глубокое — но так, чтобы длина не пересыхала.

Порядок действий после мытья, чтобы кудри не пушились

  1. Отожмите воду руками, не выкручивая пряди.

  2. Нанесите кондиционер/маску и распутайте волосы гребнем с широкими зубьями.

  3. Смойте и аккуратно промокните микрофиброй или футболкой.

  4. При желании оберните волосы в полотенце на несколько минут, не перетягивая корни.

  5. Сушите щадяще: естественно или феном с диффузором на мягком режиме.

  6. Не трогайте волосы до полного высыхания, чтобы не разбить завиток.

Если кудри выглядят "уставшими", а кончики быстро теряют форму, иногда выручает масляная смесь с питательными компонентами, которая помогает смягчить длину и снизить сухость.

Популярные вопросы о пушении кудрявых волос

Почему кудри начинают пушиться сразу после выхода на улицу?

Главная причина — влажность: волосы впитывают воду из воздуха и начинают расширяться, из-за чего поднимается кутикула и теряется гладкость.

Как выбрать уход, если волосы пушатся и путаются?

Ориентируйтесь на мягкий шампунь без сульфатов, регулярный кондиционер и маску 1-2 раза в неделю. Важно также распутывать волосы только на влажной длине, чтобы не усиливать ломкость.

Можно ли полностью избавиться от фриза?

Обычно нет, особенно в сырую погоду. Но при мягком очищении, хорошем увлажнении и бережной сушке пушение становится значительно менее заметным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
