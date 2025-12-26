Зимнее солнце играет в прятки, а кожа платит цену: ошибка, которая оставляет лицо без защиты

Зимой кожа кажется защищённой: серое небо, короткий день, солнце почти не ощущается. Но ультрафиолет не исчезает вместе с теплом, а его влияние на лицо часто недооценивают. Именно поэтому вопрос о SPF в холодный сезон снова и снова вызывает споры — от борьбы с морщинами до страхов о витамине D.
Зимний холод и облачность создают иллюзию безопасности, но часть ультрафиолетовых лучей проходит даже через облака и действует на кожу. В первую очередь речь о UVA-излучении: оно не так заметно, как "жгучее" летнее солнце, но связано с фотостарением — снижением упругости, появлением пигментации и мелких морщин. Для лица, которое обычно остаётся открытым, это особенно актуально.
Дополнительный фактор — отражение света. Снег и лёд усиливают общую дозу излучения, и в горах или на зимних курортах риск получить повреждение кожи выше, чем кажется. Поэтому в дни прогулок, катания на лыжах и любых активностей на открытом воздухе крем с SPF становится таким же базовым, как зимний уход.
Одна из главных ловушек зимнего сезона — ориентироваться только на яркость солнца. Низкая температура не означает низкий UV-уровень, а пасмурная погода не гарантирует, что кожа "ничего не получает". В итоге многие полностью исключают SPF из ухода, а потом удивляются внезапной пигментации и сухости.
При этом важно помнить: солнцезащитный крем — не про "страх", а про управляемую профилактику. Если цель ухода — сохранить ровный тон, минимизировать появление пятен и поддержать качество кожи, ежедневный SPF — один из самых рабочих инструментов, сообщает Glamour.
Страх "останусь без витамина D" часто становится аргументом против зимнего SPF. Но дефицит витамина D зависит от множества факторов: географии, образа жизни, рациона и индивидуальных особенностей. Крем с SPF не является единственной причиной, а восполнять витамин D надёжнее через питание и рекомендации врача, чем через попытки "выгулять лицо" на слабом зимнем солнце.
Если тема витамина D для вас актуальна — разумнее сдать анализ и обсудить стратегию с врачом. Это точнее и безопаснее, чем выбирать между фотостарением и сомнительной "профилактикой" дефицита.
Обычный крем с SPF чаще даёт более предсказуемую защиту и комфорт, особенно зимой, когда кожа обезвожена и чувствительна. Такие средства обычно легче наносить равномерно и в нужном количестве, а также проще обновлять.
Тональные средства и праймеры с SPF могут быть удобным бонусом, но они нередко наносятся тонким слоем, а значит — реальная защита может оказаться ниже ожидаемой. Их лучше рассматривать как дополнение: например, поверх базового солнцезащитного крема для лица.
Выберите средство с широким спектром защиты (UVA/UVB) и комфортной текстурой: кремовую для сухой кожи, флюид/гель — для комбинированной и жирной.
Наносите SPF каждое утро последним шагом ухода перед макияжем: после увлажняющего крема или вместо него, если формула достаточно питательная.
Делайте ставку на зоны риска: лицо, уши, шея, зона декольте, если она открыта.
Обновляйте защиту, если вы долго на улице, особенно на снегу, у воды или в горах.
В дни активного шелушения добавьте мягкий увлажняющий уход: SPF лучше ложится на гладкую и напитанную кожу.
Если вы выходите на улицу, особенно на длительное время, защита остаётся актуальной: часть ультрафиолета проходит через облака.
Для города часто выбирают комфортный вариант с хорошей UVA-защитой, а для гор, снега и длительных прогулок логичнее брать более высокий SPF и обновлять его.
Если появляются стойкое раздражение, зуд, комедоны или сильный блеск — стоит сменить текстуру или фильтры и проверить, как средство ведёт себя при регулярном использовании. Иногда проблема связана не с SPF как таковым, а с привычками, которые усиливают сухость и чувствительность кожи.
